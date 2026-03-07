Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A hazugság jelei – Így ismerheted fel, ha be akarnak csapni

A hazugság jelei – Így ismerheted fel, ha be akarnak csapni

hazugság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:45
testbeszédjelek
Bizonyára veled is megtörtént már, hogy egy beszélgetés során érezted: valami nem stimmel. A hazugság ritkán látványos, sokkal inkább apró jelekből tudhatjuk, hogy be akarnak csapni. Tapasztalt nyomozók szerint a testbeszéd akarata ellenére is elárulja a hazug embert. Mutatjuk a hazugság jeleit, hogyan ismerheted fel, ha be akarnak csapni.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A legtöbben azt hiszik, a hazugság felismerése valami különleges adottság kérdése. Pedig inkább megfigyelésről van szó. Arról, hogy észrevesszük-e azokat az apró elcsúszásokat, amikor a mondanivaló és a testbeszéd már nincs teljesen összhangban. Olvass tovább, mert most megismerheted a hazugság jeleit!

Egy nő egy férfival beszélget az asztalnál, a hazugság jeleit keresi rajta.
A hazugság jelei – Így ismerheted fel, ha be akarnak csapni!
Fotó: eldar nurkovic /  Shutterstock 
  • A hazugság jelei: így ismerd fel, ha valaki nem mond igazat.
  • Figyelj a testbeszédre.
  • A beszéd ritmusa és a hangszín is sokat elárul.

Hazugság jelei: így árulja el a testbeszéd a hazug embert

A test sokszor hamarabb „beszél”

Joe Navarro, a FBI egykori ügynöke és nonverbális kommunikációs (testbeszéd) szakértője szerint nincs egyetlen biztos jel, ami önmagában lebuktatná a hazugságot. De a test reakciói nagyon árulkodók tudnak lenni.

A testünk sokszor még a tudatos észlelés előtt mutatja, ha szorongást vagy kényelmetlenséget érzünk – ezek az automatikus jelek árulkodóak lehetnek.”

– hangsúlyozza a szakértő.

Magyarán: amikor valaki feszeng, önkéntelenül az arcához nyúl, elfordul, vagy épp túlságosan merevvé válik, az nem véletlen. Ezek a mozdulatok nem feltétlenül hazugságot jelentenek – de stresszt igen, és a stressznek oka van.

A hang is árulkodó lehet

Nem csak a test, a hang is sokat elmond. Hazugság közben gyakran változik a beszéd tempója és hangmagassága. Ilyenkor az emberek sokszor gyorsabban beszélnek, a hangjuk pedig magasabbá válik. Miért? Mert szeretnének hamar túllenni a füllentésen.  

Ilyenkor az agy egyszerre próbál emlékezni a kitalált részletekre, figyelni a reakciókra, és kontrollálni a viselkedést. Nem csoda, ha becsúszik egy-két árulkodó jel.  

A túl szép történet is gyanús lehet  

Érdekes módon nem mindig a bizonytalan, hebegő válaszok a legárulkodóbbak. A tapasztalt kihallgató szerint a túl gördülékeny, túlságosan „kész” történetek is figyelmet érdemelnek. Az igaz emlékek gyakran kuszák, tele apró megszakításokkal – míg a kitalált verziók meglepően simák.

Mire figyelj a mindennapokban?

Nem kell FBI nyomozónak lenned ahhoz, hogy észrevedd a jeleket, ezekre figyelj oda, ha fülön akarod csípni a hazudozót:

  • változik-e a hang vagy a beszéd tempója,
  • passzol-e a testbeszéd a mondanivalóhoz,
  • következetes-e a történet idővel,
  • van-e benned tartós „nem stimmel” érzés (ez utóbbi nem bizonyíték, de jó iránytű).

Még a profik is hangsúlyozzák: egyetlen jelből nem lehet ítéletet hozni. A hazugság felismerése nem trükk, hanem figyelem kérdése. Mintázatokból áll össze, nem egyetlen lebuktató mozdulatból. 

További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeink is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu