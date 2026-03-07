Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ezzel kell szembenéznie Orbán Viktornak: brutális, ami rá vár Debrecenben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:49
DebrecenHáborúellenes Gyűlésháború
Brutális a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen. Ez vár Orbán Viktorra.
Bors
Mindenki ott akar lenni a szombati a Háborúellenes Gyűlésen, ami nem is csoda, hogy az elmúlt napokban nem várt módon fokozódott az ukrán fenyegetettség hazánk irányában. 

A helyszínről érkezett fotók alapján pedig elmondhatjuk, hogy még a csillárról is lógnak az emberek! 

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

