Szeretnéd csökkenteni a rák kockázatát? Akkor mindenképp kerüld el ezeket az ételeket!

Nézzük, mit tehetünk, hogy elkerüljük a rákos megbetegedéseket!

Megéri odafigyelni, hétköznapi dolgok is képesek rákot okozni!

Akár rákot is okozhatnak

Egy új tanulmány rávilágít arra, hogy a gyors ételek és a ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása akár jóval károsabb is lehet, mint azt eddig gondoltuk. A tudomány ma minden olyan élelmiszert, amely több mesterséges elemet tartalmaz, mint természeteset, ultrafeldolgozott élelmiszernek nevez.

Francia kutatók nemrég felfedeztek 6 olyan anyagot, amelyek fogyasztása akár rákkeltő hatású is lehet, növelhetik a mellrák és a prosztatarák kialakulásának esélyét. Ezek többségével a mindennapokban is könnyen összefuthatunk, tartósítószerként szolgálnak.

A kutatás vezetői, Sorbanne Paris és Paris Cité szerint:

A tartósítószereknek egyértelműen pozitív hatása is van, hiszen növelik az ételek szavatossági idejét, ezzel csökkentve az élelmiszer árakat. Ez önmagában azok számára hasznos, akik kevesebb bevétellel rendelkeznek és a drágább élelmiszert nem tudnák megfizetni. Azonban a gyakorlatban sokszor nem megfelelően monitorozzák ezen anyagok felhasználását, nem figyelve a hosszú távú negatív hatásukra. Sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítésre lenne szükség.

Parisék kutatása 105 ezer ember egészségügyi állapotát és táplálkozási szokásait követte nyomon. Ebből 7 év lefolyása alatt már 4226 egyént rákkal diagnosztizáltak. Közülük 1200 nő lett mellrákos, illetve 500 férfi prosztata rákos.

A rákkeltő hatású anyagok

Az egyik ilyen a tartósítószerként használt nátrium-nitrát, amivel főként a feldolgozott húsételekben futhatunk össze. A kutatás szerint csak ennek az anyagnak a túlfogyasztása akár 32%-kal növelheti a prosztatarák kialakulásának esélyét.

Egy másik ilyen anyag a kálium-szorbát, ami főképp a pékségek, illetve cukrászdák által előszeretettel használt vegyület. Péksüteményekben, de például a cukormázban is gyakran előfordul. A kutatás szerint 14%-kal növelheti a rák valószínűségét.

Mit tudunk tenni a rák elkerülése érdekében?

Vagy teljesen elkerüljük az olyan ultrafeldolgozott termékeket, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak tartósítószereket, vagy figyelünk arra, hogy mérsékelten fogyasszunk ilyen ételeket. Mindenképpen megéri figyelni arra, mit viszünk a szervezetünkbe!

(Forrás: The Sun)