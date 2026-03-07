Így néztek ki a retró neonreklámok Budapesten – Galéria

A neonfények, amelyek egykor a város éjszakai életének elengedhetetlen részei voltak, mára már nosztalgikus emlékekké váltak. Míg a régi neonreklámok gyakran változtak az idő során, a neonfényekről készült fotók a modern világban nosztalgiával a múlt varázsát sugározzák. Lépj be a múltba, és fedezd fel, hogyan ragyogtak egykor Magyarország utcái, a neonfények varázsában! Ezek a lenyűgöző retró képek megidézik a városok egyedi hangulatát, amit ma már csak ritkán láthatunk.

Retró neonfényben fürdő utcák Budapesten 1959-ben. A kép a Rákóczi út az Astoria kereszteződésnél készült. (Forrás: Fortepan)

A múlt század éjszakai hangulata maradandó nyomot hagyott a magyar nagyvárosok arculatán. Ebben az időszakban az utcák, terek és sétálóövezetek látványát a neonfények határozták meg. A világító feliratok és cégreklámok jóval többet jelentettek egyszerű hirdetéseknél: egy egész korszak életérzését közvetítették. A század vége felé ezekben a vibráló fényekben már egyszerre tükröződött a szocialista hiánygazdaság lassú átalakulása és a piacgazdaság gyors megjelenése. A régi neonreklámokról készült képek ma nosztalgiát keltenek, és egy olyan időszakot idéznek fel, amikor a városok éjszakai arca színes, mozgalmas és különleges hangulatú volt.

A neonreklámok igazi fénykorukat a 20. század közepén élték, de már az 1920-as évek végétől egyre több jelent meg a városokban. A technológia fejlődésével a világító neoncsövek látványos reklámfelületté váltak, és gyorsan elterjedtek. Budapest, amely ekkoriban Közép-Európa egyik fontos kulturális és kereskedelmi központja volt, hamar átvette ezt a trendet. A neonfények a pesti belváros esti látképének meghatározó elemei lettek, és sok esetben a hirdetett márkák vagy helyek a mindennapi városi élet részévé váltak. A nagyobb áruházak, éttermek és szórakozóhelyek gyakran hatalmas, színes neonfeliratokkal csalogatták a vendégeket. A harmincas–negyvenes években például több ismert étterem és szálloda is látványos fényreklámokkal jelent meg a főbb útvonalakon.

Az 1950-es évektől kezdve a neonreklámok még hangsúlyosabb szerepet kaptak a városképben. A világító feliratok nemcsak reklámként működtek, hanem a modernitás és a fejlődés jelképeivé is váltak. Egyre több üzlet, kávéház és vállalat helyezett ki saját neonlogót, amelyek este messziről is jól láthatók voltak.