„Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább” – Orbán Viktor megérkezett a debreceni Háborúellenes Gyűlésre

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:35
DebrecenHáborúellenes Gyűlésháború
A miniszerelnök megérkezett Debrecenbe. Orbán Viktor hamarosan beszédet tart a Háborúellenes Gyűlésen.
Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe. Mint ismeretes, szombaton akkora Háborúellenes Gyűléssel készülnek, ami még a Holdról is látszódni fog

Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

A miniszterelnök rögtön adott is rövid interjút, melyben az őt ért ukrán fenyegetés volt a téma.

Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább. Kitartunk a béke mellett.  A Fidesz a biztos választás!

- írta a videóhoz Orbán Viktor. 

