„Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább” – Orbán Viktor megérkezett a debreceni Háborúellenes Gyűlésre

Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe. Mint ismeretes, szombaton akkora Háborúellenes Gyűléssel készülnek, ami még a Holdról is látszódni fog.
A miniszterelnök rögtön adott is rövid interjút, melyben az őt ért ukrán fenyegetés volt a téma.
Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább. Kitartunk a béke mellett. A Fidesz a biztos választás!
- írta a videóhoz Orbán Viktor.
