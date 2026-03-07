„Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább” – Orbán Viktor megérkezett a debreceni Háborúellenes Gyűlésre

Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe. Mint ismeretes, szombaton akkora Háborúellenes Gyűléssel készülnek, ami még a Holdról is látszódni fog.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

A miniszterelnök rögtön adott is rövid interjút, melyben az őt ért ukrán fenyegetés volt a téma.

Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább. Kitartunk a béke mellett. A Fidesz a biztos választás!

- írta a videóhoz Orbán Viktor.