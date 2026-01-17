A szakértő szerint ez a világ legegészségesebb szénhidrátja, és még a fogyásban is támogat

Diéta okosan és tudatosan? Lehetséges! Manapság rengetegen szeretnének leadni egy kis felesleget, a cél érdekében azonban néha olyan eszközökhöz nyúlnak, ami károsítja az egészségüket. Ide tartoznak például azok a szélsőséges diéták, amelyek megtiltanak bizonyos ételcsoportokat, például a szénhidrátokat. Ezért most bemutatjuk a világ legegészségesebb szénhidrátját, illetve szakértő segítségével tárjuk fel, hogy ez az élelmiszer hogyan segíthet a tartós fogyásban.

Ezt a szénhidrátot vesd be a diéta során, hogy gyorsabban menjen a fogyás!

Fotó: Getty Images

Az amaránt a világ egyik legegészségesebb szénhidrátja, ami még a fogyásodat is támogathatja.

Az élelmiszer számos mikrotápanyagot, fehérjét és rostot tartalmaz.

A szakértő szerint az amarántot és más szénhidrátokat még a diétádban is érdemes bevetned.

Íme a világ legegészségesebb szénhidrátja: megkönnyítheti a diéta betartását

Hallottál már az amarántról, ami nemcsak lenyűgöző egészségügyi előnyökkel kecsegtet, hanem még a diétádat is támogatni tudja? Ez az ősi növény ugyanis számos mikrotápanyagot tartalmaz, illetve gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhetően csökkentheti a koleszterinszintet és támogathatja a fogyást. Sőt, rendkívül könnyen elkészíthető és szinte bármilyen ételben megállja a helyét.

Az amaránt egy magféle, melynek tápértéke és felhasználása hasonlít a teljes értékű gabonákéhoz, ezért az álgabonák közé sorolják. A növény azonban gluténmentes, és mindemellett számos jótékony hatással is rendelkezik.

Miért olyan egészséges az amaránt?

A növény bővelkedik rostban, fehérjében és számos mikrotápanyagban, emellett pedig rendkívül jó mangán-, magnézium-, foszfor- és vasforrás. A mangán például pozitívan befolyásolja az agyműködést, a foszfor támogatja a csontok egészségét, a vas pedig serkenti a vérképzést. Összességében az amaránt kitűnő rost-, fehérje-, mangán-, magnézium-, foszfor- és vasforrás, azonban nem mehetünk el amellett sem, hogy bővelkedik olyan antioxidánsokban is, amelyek segítségével megelőzhetőek a krónikus betegségek.

Az amaránt a világ egyik legegészségesebb szénhidrátja

Fotó: Shutterstock

Hogyan segít az amaránt a fogyásban?

Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet szerint a sok tévhittel ellentétben a szénhidrátok elősegíthetik a fogyást.

A szénhidrát nem ellenség: energiát ad, segít az edzésben és a regenerációban, így hosszú távon támogatja a zsírégetést – a mennyiség és a minőség a kulcs

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt, aki arra is kitért, mely szénhidrátok a legjobbak, ha a fogyás a cél.

A lassan felszívódó, rostban gazdag szénhidrátok a legjobbak, amelyek jól telítenek és stabilan tartják a vércukorszintet

– hangsúlyozta a szakértő, végül pedig elárulta, hogy mi történik a szervezetünkkel, ha teljesen kiiktatjuk a szénhidrátot a diétából.