Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szépen tálalt diétás reggeli.

A szakértő szerint ez a világ legegészségesebb szénhidrátja, és még a fogyásban is támogat

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 10:15
amarántszénhidrátdiéta
Ha azok közé a fogyni vágyók közé tartozol, akik úgy gondolják, hogy a szénhidrátok hizlalnak, akkor engedd, hogy megcáfoljuk ezt a tévhitet. Cikkünkben ugyanis a világ legegészségesebb szénhidrátját mutatjuk be, ami még a diéta betartását is támogatja. Te hallottál már róla?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Diéta okosan és tudatosan? Lehetséges! Manapság rengetegen szeretnének leadni egy kis felesleget, a cél érdekében azonban néha olyan eszközökhöz nyúlnak, ami károsítja az egészségüket. Ide tartoznak például azok a szélsőséges diéták, amelyek megtiltanak bizonyos ételcsoportokat, például a szénhidrátokat. Ezért most bemutatjuk a világ legegészségesebb szénhidrátját, illetve szakértő segítségével tárjuk fel, hogy ez az élelmiszer hogyan segíthet a tartós fogyásban.

A reggelijére magvakat szóró nő, amik segítenek a diéta betartásában.
Ezt a szénhidrátot vesd be a diéta során, hogy gyorsabban menjen a fogyás!
Fotó: Getty Images
  • Az amaránt a világ egyik legegészségesebb szénhidrátja, ami még a fogyásodat is támogathatja.
  • Az élelmiszer számos mikrotápanyagot, fehérjét és rostot tartalmaz.
  • A szakértő szerint az amarántot és más szénhidrátokat még a diétádban is érdemes bevetned.

Íme a világ legegészségesebb szénhidrátja: megkönnyítheti a diéta betartását

Hallottál már az amarántról, ami nemcsak lenyűgöző egészségügyi előnyökkel kecsegtet, hanem még a diétádat is támogatni tudja? Ez az ősi növény ugyanis számos mikrotápanyagot tartalmaz, illetve gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhetően csökkentheti a koleszterinszintet és támogathatja a fogyást. Sőt, rendkívül könnyen elkészíthető és szinte bármilyen ételben megállja a helyét.

Az amaránt egy magféle, melynek tápértéke és felhasználása hasonlít a teljes értékű gabonákéhoz, ezért az álgabonák közé sorolják. A növény azonban gluténmentes, és mindemellett számos jótékony hatással is rendelkezik.

Miért olyan egészséges az amaránt?

A növény bővelkedik rostban, fehérjében és számos mikrotápanyagban, emellett pedig rendkívül jó mangán-, magnézium-, foszfor- és vasforrás. A mangán például pozitívan befolyásolja az agyműködést, a foszfor támogatja a csontok egészségét, a vas pedig serkenti a vérképzést. Összességében az amaránt kitűnő rost-, fehérje-, mangán-, magnézium-, foszfor- és vasforrás, azonban nem mehetünk el amellett sem, hogy bővelkedik olyan antioxidánsokban is, amelyek segítségével megelőzhetőek a krónikus betegségek.

Az amaránt, ami nagyon egészséges és még a diétában is segít.
Az amaránt a világ egyik legegészségesebb szénhidrátja
Fotó: Shutterstock 

Hogyan segít az amaránt a fogyásban?

Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet szerint a sok tévhittel ellentétben a szénhidrátok elősegíthetik a fogyást.

A szénhidrát nem ellenség: energiát ad, segít az edzésben és a regenerációban, így hosszú távon támogatja a zsírégetést – a mennyiség és a minőség a kulcs

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt, aki arra is kitért, mely szénhidrátok a legjobbak, ha a fogyás a cél.

A lassan felszívódó, rostban gazdag szénhidrátok a legjobbak, amelyek jól telítenek és stabilan tartják a vércukorszintet

– hangsúlyozta a szakértő, végül pedig elárulta, hogy mi történik a szervezetünkkel, ha teljesen kiiktatjuk a szénhidrátot a diétából.

A táplálkozási tanácsadó elmondta, hogy egy idő után romolhat a teljesítmény, csökkenhet az energiaszint és az izomtömeg, valamint hosszú távon nehezebb lesz fenntartani a fogyást.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz erről a különleges élelmiszerről:

Ezek a diétás cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu