Nem kell lemondanod az édességről, mégis szembetűnő fogyást érhetsz el – A szakértő szerint ez a 80/20-as diéta titka

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 10:15
Manapság rengeteg diéta létezik, némelyik azonban annyira szélsőséges, hogy egyszerűen képtelenség hosszú távon betartani. Ezért a túlsúly elleni harc világnapja alkalmából egy olyan fenntartható táplálkozást mutatunk be szakértő segítségével, amivel szembetűnő fogyást érhetsz el.
A túlsúly elleni harc világnapja az elhízás veszélyeire hívja fel a figyelmet, azonban ezt követő diéta is lehet káros. Ugyanis sokan úgy gondolják, ha szeretnének megszabadulni a feleslegtől, akkor az egész étrendjüket teljesen át kell alakítaniuk és bizonyos ételeket messziről el kell kerülniük. Azonban úgy is látványos fogyásban lehet részed, ha nem vonod meg magadtól a finomságokat. De vajon hogyan? Íme a 80/20-as szabály, mellyel kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.

Fiatal lány, aki követi fogyási céljait és egészségesen eszik
A szakértő elárulta, hogyan lesz fenntartható a fogyás
Fotó: RossHelen /  Shutterstock 

A tartós fogyás kulcsa, a 80/20-as diéta

A 80/20 as szabály azt jelenti, hogy 80 százalékban egészséges, tápanyagdús ételeket fogyasztunk, az idő 20 százalékában pedig a kényeztetésé a főszerep. Ez a módszer tehát sok más diétával ellentétben az egyensúlyt és mértékletességet helyezi fókuszba.  

Molnár Zsolt szerint ugyanis a szélsőséges diétákat, – amelyekben egy egész ételcsoportot kell teljesen kizárni, például a szénhidrátot vagy a zsírt – hosszú távon képtelenség fenntartani.

Ezek a diéták gyors eredményt adnak, de utána jön a visszaesés, a jojó hatás, és csak még nehezebb lesz újrakezdeni. Nekem a diéta nem egyenlő a szenvedéssel

 – magyarázta a táplálkozási tanácsadó.

A szakértő is a 80/20-as diéta mellett teszi le a voksát

Molnár Zsolt azért tartja a 80/20-as szabályt kifejezetten jónak, mivel élhető.

Nem kell görcsölni azon, hogy minden falat tökéletes legyen. Ha az étkezéseim 80%-a tiszta, minőségi alapanyagokból áll, a maradék 20%-ba simán belefér egy pizza vagy egy süti 

– emelete ki a szakértő a táplálkozás pozitív előnyeit a szélsőséges diétákkal szemben, valamint hozzátette, hogy még saját klienseinek is ez az első tanácsa.

Diétázó nő, aki a fogyás céljából egészségesen étkezik
A 80/20-as diéta rengeteg embernek segíthet a fogyásban
Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 

Hogyan segíthet a fogyásban a 80/20-as diéta?

A fogyás kulcsa a kalóriadeficit és a következetesség. Ha van egy rendszer, ami enged néha „csalni”, azt sokkal könnyebb hosszú távon tartani

– magyarázta a táplálkozási tanácsadó, aki szerint „így nem törik meg a motiváció, és a kilók is szépen mennek lefele”.

Így alkalmazd a 80/20-as szabályt

A szakértő azonban a diétával kapcsolatban egy fontos dologra hívta fel a figyelmet, miszerint a 80/20 nem azt jelenti, hogy minden nap ehetsz csokit vagy pizzát.

A lényeg a heti összkép. Ha 10 étkezésből 8 tudatos és tiszta, akkor a maradék 2 nem fogja elrontani az eredményt 

– hangsúlyozta Molnár Zsolt, és azt is hozzátette, ha valaki napi szinten akarja bevezetni a 80/20-as szabályt, az könnyen áteshet a ló túloldalára és elveszítheti a kontrollt.

Az alábbi videóban egy fitnesz szakértő tárja fel, mikor lesz működőképes a 80/20-as diéta:

