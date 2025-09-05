Nem csak csontritkulás ellen kiváló az amaránt - Most kiderül, miért érdemes beépíteni az étrendedbe

Az amaránt nem egy új, trendi superfood, hiszen eredete egészen az ősi inka, maja és azték kultúráig nyúlik vissza. Szóval, ha legközelebb bedobsz egy csomag amarántmagot a kosaradba, ne legyen az az érzésed, hogy megint felültél egy újabb divathóbortnak. Az amarántot tényleg érdemes beépítened az étrendedbe, ugyanis rendkívül sokat tesz az egészségedért.

Amaránt - Most kiderül, miért érdemes beépíteni az étrendedbe Fotó: rustamank / Shutterstock

Az amaránt társad lehet a csontritkulás kialakulásának megfékezésében

Az amaránt kalciumtartalma rendkívül magas, ráadásul a szervezeted sokkal jobban tudja hasznosítani, mint bármilyen más kalciumforrást.

Az amarántkása tökéletes reggeli étel Fotó: Soyka / Shutterstock

Az amaránt gluténmentes álgabona

Akkor is bátran eheted, ha gluténérzékeny vagy, és akkor is, ha cöliákiában szenvedsz. Az amaránt ugyanis gluténmentes, mégis egy rendkívül tápláló álgabona, amely bővelkedik fehérjében, rostban, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban. Úgyhogy, ha eddig nem tudtad mit egyél reggelire, ami tápláló és finom, akkor az amaránt lesz a kedvenc alapanyagod.

Még a gyulladást is csökkenti

Ha bármilyen gyulladás van a szervezetedben, akkor mindenképpen építsd be az étrendedbe az amarántot, mert gyulladáscsökkentő hatása van. Bár a gyulladás hasznos dolog, hiszen ez egy normális immunreakció, a szervezeted így védekezik különböző kórokozók, fertőzések ellen, ám ha krónikussá válik, akkor az elősegíti olyan állapotok kialakulását, mint az autoimmun betegségek, cukorbetegség, ízületi gyulladás.

Csökkenti a rossz koleszterinszintet

Manapság szinte mindenkinek kissé magas a LDL, azaz a rossz koleszterinszintje. Úgyhogy ne aggódj, ha a háziorvos ezt a diagnózist közli veled. Inkább változtass az étrendeden, például azzal, hogy rendszeresen eszel amarántot.

Fogyókúra esetén kötelező alapanyag

Ha szeretnél ledobni néhány kilót, akkor az amaránt ebben a segítségedre lesz. Különösen magas a fehérje és rosttartalma, ez a két dolog együtt pedig szinte garantálja a súlycsökkenést. Irtó gyorsan eltelít, magas rosttartalma pedig elősegíti az emésztést.

Az amaránt segít megszabadulni a felesleges kilóktól Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Bors tipp:

Az amarántot akár cserépben is nevelheted, így a levelét is felhasználhatod, ami szintén nagyon egészséges. Teheted salátába, levesekbe, vagy akár főzeléket is készíthetsz belőle, éppúgy, mint a spenótból. Csíráztadhatod is: a hideg idő beköszöntével kevesebb vitaminban gazdag idényzöldséghez és gyümölcshöz jut a szervezeted, ilyenkor érdemes különböző magokat csíráztatnod. Az amaránt erre tökéletes, csak áztasd be a magokat 8-10 órára, majd tedd egy sűrűszövésű szűrőbe, és takard le egy konyharuhával. Ezután naponta kétszer öblítsd át hidegvízzel. A magok néhány nap alatt kicsíráznak. Teheted szendvicsre, salátába vagy smoothie-ba is.

Tökéletes kása és köret: ha köretként szeretnéd fogyasztani, akkor épp úgy kell elkészítened, mint a rizst, ha pedig kását készítenél belőle, akkor kicsit tovább főzd és dobálj bele friss vagy fagyasztott gyümölcsöket, édesítsd mézzel vagy datolyasziruppal. De bármilyen rakott ételhez is felhasználhatod, nem fog csalódást okozni.

