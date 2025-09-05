Nem csak csontritkulás ellen kiváló az amaránt - Most kiderül, miért érdemes beépíteni az étrendedbe

Az amaránt nem egy új, trendi superfood, hiszen eredete egészen az ősi inka, maja és azték kultúráig nyúlik vissza. Szóval, ha legközelebb bedobsz egy csomag amarántmagot a kosaradba, ne legyen az az érzésed, hogy megint felültél egy újabb divathóbortnak. Az amarántot tényleg érdemes beépítened az étrendedbe, ugyanis rendkívül sokat tesz az egészségedért.
Az amaránt kalciumtartalma rendkívül magas, ráadásul a szervezeted sokkal jobban tudja hasznosítani, mint bármilyen más kalciumforrást.
Akkor is bátran eheted, ha gluténérzékeny vagy, és akkor is, ha cöliákiában szenvedsz. Az amaránt ugyanis gluténmentes, mégis egy rendkívül tápláló álgabona, amely bővelkedik fehérjében, rostban, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban. Úgyhogy, ha eddig nem tudtad mit egyél reggelire, ami tápláló és finom, akkor az amaránt lesz a kedvenc alapanyagod.
Ha bármilyen gyulladás van a szervezetedben, akkor mindenképpen építsd be az étrendedbe az amarántot, mert gyulladáscsökkentő hatása van. Bár a gyulladás hasznos dolog, hiszen ez egy normális immunreakció, a szervezeted így védekezik különböző kórokozók, fertőzések ellen, ám ha krónikussá válik, akkor az elősegíti olyan állapotok kialakulását, mint az autoimmun betegségek, cukorbetegség, ízületi gyulladás.
Manapság szinte mindenkinek kissé magas a LDL, azaz a rossz koleszterinszintje. Úgyhogy ne aggódj, ha a háziorvos ezt a diagnózist közli veled. Inkább változtass az étrendeden, például azzal, hogy rendszeresen eszel amarántot.
Ha szeretnél ledobni néhány kilót, akkor az amaránt ebben a segítségedre lesz. Különösen magas a fehérje és rosttartalma, ez a két dolog együtt pedig szinte garantálja a súlycsökkenést. Irtó gyorsan eltelít, magas rosttartalma pedig elősegíti az emésztést.
Ha szívesen készítenél egy mennyei gyümölcsös amarántkását, nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.