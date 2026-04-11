Egész Európán kifogott a héttonnás űrszörny – aztán jött a magyar csapat

Egy óriási aszteroida darabjai csapódtak a Földbe március közepén, az Egyesült Államok területén.

A meteoritkutatók rajtvonalra álltak: amerikai, német, lengyel és magyar csapat is űrkövet vadászott Ohio államban.

Balla Zoltánék két meteoritot is találtak, és elsőként ők tértek vissza a kincsekkel Európába.

Százezrek ámuldoztak, amikor egy 7 tonnás aszteroida elérte az Egyesült Államokat március 17-én, és felrobbant Északkelet-Ohio felett, fényes nappal. A különleges égi jelenség nemcsak szenzáció volt, hanem hatalmas lehetőség is a meteoritvadászoknak. Szerte Európából özönlöttek szakértők az USA-ba, köztük a magyar meteoritosztag, Balla Zoltán csapata is. Az európaiak közül elsőként ők vihettek haza űrkincseket egy meglehetősen veszélyes terepről.

Aszteroida-robbanás, meteoritláz az USA-ban

Az aszteroida-becsapódás 2026-ban is igazi adrenalinlöketet ad az embereknek: lehetsz akár meteorithullás szemtanúja vagy aktív űrkőkereső, mindig felejthetetlen élmény a jelenség részesének lenni. Nem volt ez másképp Zoltánnal sem, aki amint meghallotta a híreket, hogy egy nagyjából 2,5 méter átmérőjű aszteroida 17 km/másodperces sebességgel lépett be az amerikai légkörbe, nem teketóriázott: felhívta a fiát, Bálintot, valamint Kereszti Zsoltot, a Magyar Meteoritikai Társaság elnökét, majd egy héttel később repülőre szálltak. Tudták, hogy meteoritdarabok rejtőzhetnek az Ohio-i Sharon Center környékén. A háromfős brigádnak egy 34 kilométer hosszú, 6 kilométer széles szórásmezőt kellett átfésülnie. Az akció nem volt könnyű, hiszen nemcsak a természet gördített eléjük akadályt, hanem az amerikai törvények is. Komoly veszélynek tették ki magukat.

Amerikában a magántulajdon szent. Ha belépsz egy kukoricatarlóra engedély nélkül, a farmer simán elzavar, vagy rosszabb. Volt, hogy nem is a tulaj, hanem a szomszéd jött oda faggatni minket, mit keresünk ott

– mesélte Zoltán a Borsnak, kiemelve: volt, hogy a helyi sheriffel is farkasszemet kellett nézniük.

– Kukoricatarlóba vagy búzavetésbe egyszerűen nem lehet bemenni. Legfeljebb az erdőben, vagy olyan eldugottabb tereteken tudsz keresni, ahol nem vagy feltűnő, de ha bemerészkedsz magánterületre, a rendőr simán kérdőre von és elzavar onnan, és ez még a jobbik eset! Mi is találkoztunk sheriffel – emlékezett vissza a meteorit-szakértő.