Meteorraj, ami rabul ejt: 39 éves, világító porszemekben gyönyörködhetünk az égre pillantva

Az Orionidák meteorraj október 2. és november 7. között aktív, az égi jelenség csúcsa pedig ezekben a napokban várható. Derült, sötét ég alatt óránként akár 20 meteort is megpillanthatunk; ha városban tartózkodunk, ez a szám inkább 5 és 10 között mozog majd.

A szuper meteorraj látványa csodás lehet, csak türelem kell ahhoz, hogy lássunk néhányat (Képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Shutterstock/Triff

De valójában mit is látunk ilyenkor? Mik ezek a fényes pontok? Nos, amiből ezek ebben az esetben származnak, arról korábban nagyon sokan hallottak már. Ez pedig nem más, mint a Halley-üstökös. Pontosabban annak a porcsóvája.

A mostani meteorraj a Halley üstökösből származik, ami utoljára 1986-ban járt itt

A Halley-üstököst bizonyíthatóan először 2262 éve látták és fel is jegyezték. Átlag 75 évente kerüli körbe ellipszispályáját. Napközelben és földközelben volt 1456-ban, 1531-ben, 1607-ben, 1683-ban, 1759-ben, 1835-ben, 1910-ben és legutóbb 1986-ban. Csak a fiatalabbak láthatják majd újra, hiszen még elég sokára, 2061-ben látogat meg újra bennünket. Az üstökös már jócskán tele szemetelte pályáját az évszázadok alatt: napközelségei során folyamatosan hullajtott el meteoritokat, porszemcséket, melyek most feltűnnek az égbolton.

Az Orionidák egyébként elképesztő, 66 km/másodperces sebességgel érkeznek, ezért a felvillanásuk rövid, de gyakran hosszú, fényes csíkot húznak maguk után. A hullócsillagokat este tíz óra után érdemes majd ezekben a napokban megfigyelni, kora hajnalban várható az intenzívebb hullás. Az Orionidák egyébként a nevét arról kapta, hogy a radiánsa, vagyis a kiindulópontja az Orion csillagképbe esik.