Megdöbbentő bejelentést tettek a tudósok: létezhetett élet a Holdon

Földönkívüli élet nyomaira bukkanhattak a tudósok a Holdon. A kutatások során vízre utaló nyomokat találtak, amelyek indikálhatják, hogy korábban létezhetett élet a Holdon.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Évtizedeken át a Holdat kopár, csontszáraz világnak tartották, amelynek nincs légköre, folyékony vize, mágneses pajzsa, és ahol extrém hőmérséklet-ingadozások vannak. Az a gondolat, hogy valaha is életet tudna fenntartani, elképzelhetetlennek tűnt. De a legújabb felfedezések megváltoztatják ezt a nézetet.

Az új űrkutatási misszióknak, illetve a holdkövek és talaj fejlett elemzésének köszönhetően a tudósok víz meglepő jeleit találták – nemcsak a Hold felszínén, hanem mélyen a belsejében is. Egyes tanulmányok szerint a Hold belsejében annyi víz lehet, mint a Föld felső köpenyében, a felfedezés miatt pedig újragondolják a Hold történetét. A tudósok úgy vélik, hogy a Hold körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas ütközés eredményeként jött létre. Bár nem tisztázott, hogy mennyi víz maradt fenn a heves esemény után, új modellek szerint néhány vízmolekula a törmelékben rekedt, és végül a Hold részévé vált.

A holdbazalt mintákban talált víz nyomai, amelyek koncentrációja több száz részecske/millió, arra késztetik a tudósokat, hogy két lehetőséget mérlegeljenek: a víz túlélte a Hold heves kialakulását, vagy röviddel azután érkezett, aszteroida becsapódások révén. Kialakulása után a Holdat valószínűleg olvadt kőzetekből álló mély óceán borította. Ahogy ez a magma lehűlt, gázokat bocsátott ki az űrbe, rövid életű légköröket hozva létre, amelyek hozzájárulhattak a Hold korai környezetének kialakulásához.

Új kutatások szerint a Hold vulkáni tevékenysége ideiglenes légkört hozhatott létre, amely körülbelül 70 millió évig tartott. A Hold olvadt fázisa után kialakult korábbi, sűrűbb légkör még ennél is tovább fennmaradhatott.

A víz a felszínen való megmaradás helyett valószínűleg a föld alatt volt stabilabb. A tudósok úgy vélik, hogy a víz az ősi aszteroida-becsapódások által létrehozott vastag, törött kőzetréteg apró zsebeiben gyűlhetett össze, hasonlóan a Föld felszíne alatt található környezetekhez.