Most jött a lesújtó hír: elhunyt az Emily Párizsban sztárja

Az Emily Párizsban francia sztárja, Pierre Deny hétfőn hunyt el, miután az ALS (amiotrófiás laterálszklerózis) egy rendkívül agresszív, gyors lefolyású formáját diagnosztizálták nála. Ez a gyógyíthatatlan, végzetes betegség az idegrendszert támadja meg, és fokozatosan bénítja le a testet, elvéve a mozgás, a beszéd és végül a légzés képességét is.

Záporoznak a könnyeik: gyászol a sztárvilág

A tragédia sokkolta a rajongókat, a közösségi oldalakon azonnal záporozni kezdtek a részvétnyilvánítások. Sylvie Vartan, a legendás francia énekes-színésznő, aki korábban együtt játszott Denyvel a színpadon, megható sorokkal búcsúzott tőle az Instagramon:

Óriási szomorúsággal értesültem Pierre Deny haláláról. Nagylelkű színész, valamint rendkívül érzékeny és vicces ember volt. Ebben a fájdalmas időszakban a családjára és a szeretteire gondolok.

Még ennél is szívbemarkolóbb posztot tett közzé Luce Mouchel, aki a Demain nous appartient című francia napi sorozatban több mint 500 epizódon át játszott együtt a színésszel. A színésznő képtelen feldolgozni, hogy egykori partnere ilyen brutális hirtelenséggel ment el.

Pierre, 7 év közös forgatás, közös vonatozások, közös ebédek a menzán... Egy rövid évtizednyi közös élet, aminek nem így kellett volna véget érnie, ilyen gyorsan és ilyen brutálisan. A lányaidra gondolok és az ő kivételes bátorságukra. Rád gondolok, az utolsó látogatásomra és a csillogó szemeidre. Nyugodj békében, Dumaze doktor!

– idézte a gyászoló kolléganő szavait a Daily Star.

A színész az Emily Párizsban harmadik és negyedik évadában alakította a divatvilág hatalmas urát, a JVMA vezérigazgatóját, de a hazai nézők az Egy nő tiszteletbeli ügye című krimisorozatból is ismerhették, ahol Philippe Kremen kapitányt formálta meg. Pierre Deny hatalmas űrt hagy maga után.