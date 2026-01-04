SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyilkos aszteroida közelít: szabad szemmel is láthatjuk majd

világűr
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 12:00
világvégeaszteroida
2029-ben dől el, vége lesz-e a világnak. Egyetlen aszteroidán múlik minden.

Noha az idei év a nyári felfedezése óta szinte kizárólag a 3I/ATLAS nevű titokzatos objektumról szólt, ha a világűr témaköre szóba került, a következő pár esztendőben egészen biztosan egy másik aszteroida kerül középpontba.

A 99942 Apophis aszteroida 2029-ben érkezik.
A 99942 Apophis ugyan 2029-ben garantáltan nem csapódik a Földbe, ugyanakkor aggasztóan közel repül majd el felettünk. Közelről megcsodálhatjuk majd az aszteroida minden szegletét (Képünk illusztráció)  Fotó: Unsplash

Ugyan a 99942 Apophis nevű földsúroló kisbolygó nem a Naprendszerünkön kívülről érkezik, sőt, annak a lehetősége sem merült fel, hogy netán idegen űrhajó lenne, azért egy cseppet sem neveznénk érdektelennek.

A 2004-ben felfedezett Apophis eleinte azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hírek szerint komoly esélye volt annak, hogy 2029-ben vagy 2036-ban a Földbe csapódjon. Szerencsére későbbi számítások tisztázták: nem eszik olyan forrón a kását! Noha kozmikus értelemben valóban rendkívüli módon megközelíti majd a Földet (olyannyira, hogy tízszer közelebb lesz, mint a Hold, mindössze 30 ezer kilométernyire, sőt, a kommunikációs műholdjainknál is közelebb húz majd el a felszínhez!), az ütközés esélye elhanyagolható.

Most dől el, kiirtja-e az emberiséget az aszteroida

A 99942 Apophis első látogatása 2029. április 13-án várható. Noha az ütközés kizárva, a szakemberek szerint ennek ellenére komoly figyelmet kell fordítanunk a pályájára. Számítások szerint az égitest ugyanis egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon is áthaladhat, ami azt jelenti, hogy a Föld gravitációja jelentős mértékben módosítja az útvonalát. Ha ezen a mindössze 600 méteres zónán megy át a nagyjából 300 méter átmérőjű űrszikla, akkor az épp annyi útvonalmódosítást jelent számára, hogy 2068-ban a Földbe csapódjon.

Egy ilyen ütközés természetesen katasztrofális kimenetelű lenne. Jó hír azonban, hogy egyrészt ez a pályamódosítás is rendkívül kis valószínűséggel bír, másrészt ha meg is történik, a NASA és más szervezetek számára elég időt biztosít, hogy kidolgozzanak valamilyen védelmi eljárást – valami olyasmit, amivel már korábban is kísérleteztek, méghozzá sikerrel.

“Épp ezért 2029. nem csak egy közeli találkozó, de ez kozmikus döntéshelyzet időpontja is”magyarázzák a szakértők, hozzátéve: ha semmilyen apokaliptikus esemény nem következik be, közelsége miatt akkor is hihetetlen lehetőséget biztosít az Apophis a tudósok számára, hogy jobban megismerjék a világűr titkait.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu