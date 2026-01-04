Gyilkos aszteroida közelít: szabad szemmel is láthatjuk majd

Noha az idei év a nyári felfedezése óta szinte kizárólag a 3I/ATLAS nevű titokzatos objektumról szólt, ha a világűr témaköre szóba került, a következő pár esztendőben egészen biztosan egy másik aszteroida kerül középpontba.

A 99942 Apophis ugyan 2029-ben garantáltan nem csapódik a Földbe, ugyanakkor aggasztóan közel repül majd el felettünk. Közelről megcsodálhatjuk majd az aszteroida minden szegletét (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ugyan a 99942 Apophis nevű földsúroló kisbolygó nem a Naprendszerünkön kívülről érkezik, sőt, annak a lehetősége sem merült fel, hogy netán idegen űrhajó lenne, azért egy cseppet sem neveznénk érdektelennek.

A 2004-ben felfedezett Apophis eleinte azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hírek szerint komoly esélye volt annak, hogy 2029-ben vagy 2036-ban a Földbe csapódjon. Szerencsére későbbi számítások tisztázták: nem eszik olyan forrón a kását! Noha kozmikus értelemben valóban rendkívüli módon megközelíti majd a Földet (olyannyira, hogy tízszer közelebb lesz, mint a Hold, mindössze 30 ezer kilométernyire, sőt, a kommunikációs műholdjainknál is közelebb húz majd el a felszínhez!), az ütközés esélye elhanyagolható.

Most dől el, kiirtja-e az emberiséget az aszteroida

A 99942 Apophis első látogatása 2029. április 13-án várható. Noha az ütközés kizárva, a szakemberek szerint ennek ellenére komoly figyelmet kell fordítanunk a pályájára. Számítások szerint az égitest ugyanis egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon is áthaladhat, ami azt jelenti, hogy a Föld gravitációja jelentős mértékben módosítja az útvonalát. Ha ezen a mindössze 600 méteres zónán megy át a nagyjából 300 méter átmérőjű űrszikla, akkor az épp annyi útvonalmódosítást jelent számára, hogy 2068-ban a Földbe csapódjon.

Egy ilyen ütközés természetesen katasztrofális kimenetelű lenne. Jó hír azonban, hogy egyrészt ez a pályamódosítás is rendkívül kis valószínűséggel bír, másrészt ha meg is történik, a NASA és más szervezetek számára elég időt biztosít, hogy kidolgozzanak valamilyen védelmi eljárást – valami olyasmit, amivel már korábban is kísérleteztek, méghozzá sikerrel.

“Épp ezért 2029. nem csak egy közeli találkozó, de ez kozmikus döntéshelyzet időpontja is” – magyarázzák a szakértők, hozzátéve: ha semmilyen apokaliptikus esemény nem következik be, közelsége miatt akkor is hihetetlen lehetőséget biztosít az Apophis a tudósok számára, hogy jobban megismerjék a világűr titkait.