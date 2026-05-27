A legnagyobb titokban vette el a bombázót, most kiderült: újra apa lesz A Grace klinika sármos színésze

Úgy tűnik, Jesse Williams nem vesztegeti az idejét. A Grace klinika egykori sármos Jackson Avery-je tavaly még csak ismerkedett a spanyol színésznővel, Alejandra Onievával egy közös forgatáson, most pedig már a közös babát várják. A pár korábban azzal sokkolta a rajongókat, hogy a legnagyobb titoktartás mellett, egy csendes ceremónián mondta ki a boldogító igent. A sietség oka most végre kiderült: úton van a trónörökös!

Jesse Williams, A Grace klinika szívtiprója harmadszorra is apa lesz Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage

Kerekedik a pocak: így buktatta le magát A Grace klinika sztárjának felesége

A gólyahírt Alejandra Onieva osztotta meg a világgal az Instagram-oldalán, ráadásul nem is akárhogyan. Egyből egy 19 képből álló galériát mutatott meg a követőinek, amelyeken már tisztán látszik a kerekedő pocakja. A képek alá azonnal záporozni kezdtek a gratulációk – szúrta ki a Daily Mail.

Nem hittünk a szemünknek, amikor megláttuk a fotókat, de ennél szebb hírt el sem tudtunk volna képzelni!

– írta az egyik leglelkesebb rajongó a poszt alá.

A színésznek egyébként nem ez lesz az első apai tapasztalata. Korábbi feleségétől, Aryn Drake-Lee-től már van két gyermeke: a most 12 éves Sadie és a 10 éves Maceo. Bár az exével a mai napig bíróságra járnak a gyerekelhelyezési viták miatt, Jesse most teljesen tiszta lappal, boldogan vág bele a harmadik apaságba új szerelme oldalán.