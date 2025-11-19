Figyelmeztet a NASA: híd-méretű aszteroida éri el ma a Földet

A NASA követi a „3361 Orpheus (1982 HR)” nevű, híd-méretű aszteroida útját. A számítások szerint körülbelül 1400 láb (kb. 427 méter) átmérőjű és szerdán nagyjából 20 000 mérföld per órás sebességgel halad el a Föld mellett.

hídméretű aszteroida tart a Föld felé / Fotó: Pexels

Ezt érdemes tudni az aszteroida kapcsán

Az aszteroidák kisméretű, sziklás égitestek, amelyek a Naprendszer mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtti kialakulásának maradványai. Legnagyobb számban a fő aszteroidaövben találhatók, amely a Nap körül, a Mars és a Jupiter pályája között húzódik. Az úgynevezett „Föld-közeli objektumok” olyan aszteroidák, amelyek pályája 120 millió mérföldön belül viszi őket a Naphoz, és így a Föld „pályaszomszédságába” is kerülnek.

„A Föld-közeli objektumok többségének pályája nem hozza őket igazán közel a Földhöz, ezért nem jelentenek becsapódási kockázatot” – közölte a NASA.

Egy kisebb részük azonban – az úgynevezett potenciálisan veszélyes aszteroidák (PHA-k) – fokozott figyelmet igényel. A 460 lábnál (kb. 140 méternél) nagyobb PHA-k pályája akár 4,6 millió mérföldre (kb. 7,4 millió km-re) is megközelítheti a Föld Nap körüli pályáját.

Bár sok PHA létezik a Naprendszerben, egyik sem valószínű, hogy a közeljövőben a Földnek ütközne.

„A ‘potenciálisan veszélyes’ megjelölés csak azt jelenti, hogy évszázadok vagy évezredek alatt az aszteroida pályája úgy alakulhat, hogy lenne esély az ütközésre. Mi ezeket a nagyon hosszú távú, több évszázadra előre mutató lehetőségeket nem értékeljük” – mondta korábban Paul Chodas, a CNEOS vezetője a Newsweeknek.