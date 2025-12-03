Hiába száguld felfoghatatlan sebességgel a Föld felé, mégis késik a 3I/ATLAS: itt nézheted élőben az érkezését

Nyár óta tartja izgalomban nem csak a tudóstársadalmat, de az egész világot a titokzatos 3I/ATLAS objektum, ami elképzelhetetlen sebességgel száguld a Föld felé.
A 3I/ATLAS különlegessége: ez mindössze a harmadik olyan, ismert objektum, ami a Naprendszerünkön kívülről érkezett hozzánk – ami már önmagában is elegendő magyarázat lenne, miért irányul a látogatóra ekkora figyelem. Noha a NASA hivatalos álláspontja szerint egy meteorról van szó, bármennyire is különlegesen viselkedjen, sokan vannak, akik szerint egy idegen űrhajó az, sőt, talán maga az Ítélet Napjának futára. Az űrhajó-teória kapcsán csak olaj volt a tűzre, amikor a Harvard Egyetem elismert csillagásza, Avi Loeb is arról kezdett beszélni: bizony nem lehetetlen, hogy egy idegen civilizáció épített eszközéről, egy űrhajóról van szó. Egyébként ugyanezt a nézetet vallja a világ leghíresebb mentalistája, Uri Geller is, ki szerint a 3I/ATLAS fedélzetén utazó földönkívüliek valójában már meg is érkeztek közénk.
Ugyancsak izgalmas feltételezés, hogy az utóbbi szűk évtizedben jelentek meg csupán a Naprendszerünkön kívülről érkező meteoritok – ennyi idő kozmikus értelemben egy pillanatnak számít csupán –, így könnyen lehet, hogy a 3I/ATLAS valami előszele csupán, egy nagyobb törmelékhalmaz előfutára, talán egy elpusztult világé.
Az eredeti számítások szerint a 3I/ATLAS december 19-én közelítette volna meg a Földet – a "megközelítés" természetesen relatív, mert 270 millió kilométer távolságra húz el tőlünk –, az érkezését pedig élőben is nézhetjük a Virtual Telescope Projectnek köszönhetően. Az élő közvetítést azonban sokak meglepetésére heves esőzések miatt egy nappal elhalasztották, így az csak december 20-án, magyar idő szerint hajnal öttől kezdődik. Azaz szombaton hajnalban érdemes felkelni, hogy élőben nézzük az idegen objektumot, és a saját szemünkkel döntsük el, hogy űrhajó vagy pedig meteorit. A 3I/ATLAS-t az olaszországi Manciano városának teleszkópján keresztül figyelhetjük majd meg.
