Még meg sem jelent, de már támadják: csúnya pletyka kering a Backrooms filmrendezőjéről

Már csak egyet kell aludni és mozikba kerül a Backrooms - Hátsó szobák című thriller. A rendező Kane Parsons személye körül azonban csúnya pletykák kaptak szárnyra az elmúlt napokban, ami akár végzetes is lehet a film sikerének és utólagos megítélésének szempontjából. Ideje tiszta vizet önteni a pohárba!

Backrooms: a rendező sem az, akinek látszik?

Kane Parsons rendező nem teszi zsebre, amit az X nevű közösségi platformon terjesztenek róla. Egy meg nem nevezett felhasználó szerint ugyanis Parsons csak névileg szerepel a rendezői pozícióban, és valójában a munka oroszlánrészét nem ő végezte. Sőt, az ügy odáig fajult, hogy megnevezésre került az állítólagos “szellemrendező” is, aki Parsons mögül irányította a szálakat. Ez nem más, mint Osgood Perkins, akinek a Nicolas Cage főszereplésével készült Longlegs – A rém című filmet köszönhetjük. Első ránézésre ez egy alaptalan összefüggés, de aki nagyon utána akart menni a történetnek, az gond nélkül kiderítette, hogy a legutóbb csúfosat hasaló A majom rendezője, Osgood Perkins volt Parsons szakmai mentora. Ez önmagában még mindig nem jelent semmit, főleg, hogy a pletykát berobbantó személy semmilyen kézzelfogható bizonyítékkal nem tudott szolgálni, ami a vádakat illeti. Csupán egyetlen indítékot tudunk elképzelni, hogy valaki ilyen aljas módon próbálja meg aláásni az elsőfilmes Kane Parsons sikerét, mégpedig a generációs féltékenységet, hiszen Parsons csupán 19 éves volt, amikor a Backrooms forogni kezdett. Szerencsére, ahogy a legjobb csapatok, úgy a Backrooms stábja is összezárt, a film egyik főszerepét alakító Mark Duplass nyilvános választ intézett a pletykát indító személyhez.

Nem emlékszem, hogy láttalak volna a forgatáson. Viszont amikor én ott voltam, Kane 100%-ig kézben tartott mindent. Ki merem jelenteni, hogy sokszor jobban, mint bármilyen, nála háromszor idősebb rendező.

Ezek után az internet népe is biztosan kétszer meggondolja, hogy ujjat húzzon-e a Backrooms film bármelyik tagjával.

Kicsoda Kane Parsons?

Kicsoda Kane Parsons és mivel érdemelte ki ezt a támadást? Az egész botránnyal kapcsolatban talán ez az első kérdés, ami mindenkiben felmerült. Kane Parsons 19 éves YouTuber, akit főként Kane Pixels néven ismernek a követők. Csatornáját rövidfilmek és animációk készítésére építette fel, ezek között szerepelt a Backrooms is, mely rövidfilm-sorozatként debütált saját felületén. A Backrooms a “liminal spaces” azaz köztes terek metaforájára épül. Ezek olyan terek, amik átmenetet képeznek valamik között, mind fizikálisan, mind jelképesen. Elhagyatott plázák és repterek, üres folyosók, néptelen országutak. Ha filmes szempontból akarnánk megfogni a kérdést, David Lynch is előszeretettel alkalmazta filmjeiben ezt a jelképet, még ha nem is feltétlenül szándékosan tette.