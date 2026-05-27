Szenzáció: Élő adásban nyomta ki a telefont Vilmos herceg, az egész világ azt találgatja, kivel volt ilyen pofátlan

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 15:30
Vajon Katalin hercegné vagy Károly király kapott rideg elutasítást a brit trónörököstől? Vilmos herceg egyetlen tizedmásodperc alatt nyomta ki a mobilját, a feszült jelenetet ráadásul videó is bizonyítja.
Vilmos herceg imádott csapata, az Aston Villa történelmi sikert aratott, amikor több mint negyven év után újra európai trófeát emelhetett a magasba az Európa-liga döntőjében. A trónörökös a helyszínen, Isztambulban szurkolta végig a Freiburg elleni meccset, ám akkora eksztázisban ünnepelt, hogy abból most hatalmas családi botrány kerekedhet.

Vilmos herceg egyetlen tizedmásodperc alatt nyomta ki a telefonját a sorsdöntő pillanatban
Vilmos herceg egyetlen tizedmásodperc alatt nyomta ki a telefonját a sorsdöntő pillanatban

„Hagyjátok már élvezni a pillanatot!”

A rajongók imádják a trónörökös kendőzetlen reakcióját. A brit Mirror cikke szerint az X-en azonnal záporozni kezdtek a kommentek:

A meccs mindennél fontosabb volt. Minden más dolog várhat!

– írta egy kommentelő, míg egy másik hozzátette: „A pasi konkrétan úgy volt vele, hogy hagyjátok már élvezni a pillanatot.”

Volt, aki nem bírta ki nevetés nélkül: „Egy másodperc alatt kinyomta a hívást, meghalok!”

Vilmos herceg teljesen kikelt magából a boldogságtól

A herceg a lefújás után is úszott a boldogságban, a Kensington-palota hivatalos oldalán azonnal megosztotta üzenetét:

Csodálatos este!! Hatalmas gratuláció a játékosoknak, a csapatnak, a stábnak és mindenkinek, aki kötődik a klubhoz! 44 év telt el az utolsó európai trófea óta!

Székek felett másztak a rajongók a VIP-páholyig

Vilmos ráadásul nemcsak a VIP-páholyban ünnepelt, hanem teljesen közvetlenül viselkedett a rajongókkal is. Kiszúrta a tömegben az Aston Villa egyik népszerű szurkolói podcastjának házigazdáit, Mat Kendrick-et és Dan Rolinsont, akiket név szerint szólított és magához intett a lelátón. A srácok szó szerint átmásztak a székeken, hogy odajussanak a herceghez, aki megölelte őket, és hitetlenkedve ismételgette:

Micsoda csodálatos este, uh, micsoda csodálatos este!

A Vilmos hercegről készült videót itt tudod megnézni:

 

