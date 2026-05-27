Szenzáció: Élő adásban nyomta ki a telefont Vilmos herceg, az egész világ azt találgatja, kivel volt ilyen pofátlan

Vilmos herceg imádott csapata, az Aston Villa történelmi sikert aratott, amikor több mint negyven év után újra európai trófeát emelhetett a magasba az Európa-liga döntőjében. A trónörökös a helyszínen, Isztambulban szurkolta végig a Freiburg elleni meccset, ám akkora eksztázisban ünnepelt, hogy abból most hatalmas családi botrány kerekedhet.

„Hagyjátok már élvezni a pillanatot!”

A rajongók imádják a trónörökös kendőzetlen reakcióját. A brit Mirror cikke szerint az X-en azonnal záporozni kezdtek a kommentek:

A meccs mindennél fontosabb volt. Minden más dolog várhat!

– írta egy kommentelő, míg egy másik hozzátette: „A pasi konkrétan úgy volt vele, hogy hagyjátok már élvezni a pillanatot.”

Volt, aki nem bírta ki nevetés nélkül: „Egy másodperc alatt kinyomta a hívást, meghalok!”

Vilmos herceg teljesen kikelt magából a boldogságtól

A herceg a lefújás után is úszott a boldogságban, a Kensington-palota hivatalos oldalán azonnal megosztotta üzenetét:

Csodálatos este!! Hatalmas gratuláció a játékosoknak, a csapatnak, a stábnak és mindenkinek, aki kötődik a klubhoz! 44 év telt el az utolsó európai trófea óta!

Székek felett másztak a rajongók a VIP-páholyig

Vilmos ráadásul nemcsak a VIP-páholyban ünnepelt, hanem teljesen közvetlenül viselkedett a rajongókkal is. Kiszúrta a tömegben az Aston Villa egyik népszerű szurkolói podcastjának házigazdáit, Mat Kendrick-et és Dan Rolinsont, akiket név szerint szólított és magához intett a lelátón. A srácok szó szerint átmásztak a székeken, hogy odajussanak a herceghez, aki megölelte őket, és hitetlenkedve ismételgette:

Micsoda csodálatos este, uh, micsoda csodálatos este!

