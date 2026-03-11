A NASA rémisztő jóslata: egy aszteroida hamarosan félelmetesen közel kerül a Holdhoz

A NASA friss bejelentése szerint megnyugtató hírek érkeztek az egyik legtöbbet figyelt űrszikláról. A korábban veszélyesnek tartott aszteroida végül nem fogja eltalálni sem a Földet, sem a Holdat.

Az aszteroida vészesen közelít.

Illusztráció: Forrás: Shutterstock/Dima Zel

Valóban elkerüli a Holdat az aszteroida?

A 2024 YR4 jelű aszteroidát 2024 decemberében kezdték el figyelni a kutatók. A körülbelül 67 méter átmérőjű űrkőzet kezdetben aggodalmat keltett, mert a korai számítások szerint 1 a 32-höz esély volt arra, hogy 2032-ben a Földnek ütközik.

A későbbi elemzések már azt jelezték, hogy a Föld helyett inkább a Hold kerülhet veszélybe: akkor körülbelül négy százalék esélyt adtak arra, hogy az aszteroida becsapódik égi kísérőnkbe. A NASA azonban most megerősítette, hogy az új megfigyelések alapján teljesen kizárták az ütközés lehetőségét. A számítások szerint az aszteroida 2032. december 22-én halad majd el a Hold mellett, körülbelül 21 200 kilométeres távolságban.

A pontosabb pályaszámítások a James Webb űrteleszkóp február 18-án és 26-án végzett megfigyelései alapján készültek. A kutatók a csillagokhoz viszonyított pozícióját elemezve tudták meghatározni az aszteroida pályáját. A szakértők szerint a Hold biztonságban van, és a 2024 YR4 nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a bolygóvédelmi programok továbbra is folyamatosan figyelik a Föld közelében elhaladó objektumokat, írja a Daily Mail.

Korábban azért okozott aggodalmat egy esetleges becsapódás a Holdba, mert az aszteroida több mint 46 ezer kilométer per órás sebességgel csapódhatott volna a felszínbe. Egy ilyen ütközés körülbelül 500-szor nagyobb energiát szabadított volna fel, mint a Hirosimára ledobott atombomba.