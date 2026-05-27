Ezek a higiéniai veszélyek fenyegetnek egy szállodai szobában.

A szállodai szobák sötét titka: jobb ha nem nyúlsz ezekhez a tárgyakhoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 15:15
A legtöbb utazó tart a nem megfelelően tárolt ételektől vagy a csapvíz minőségétől, miközben a valódi kockázatok sokszor a közvetlen környezetünkben rejtőznek. Tudatosabb felkészüléssel azonban sokat tehetsz az egészséged megőrzéséért, hiszen egy átlagos szállodai szoba számos olyan pontot tartalmaz, amely elkerülheti a takarítók figyelmét.
Oroszi Rita
A vendégek számára a hotel a tökéletes pihenés helyszíne, ám a higiéniai szakemberek szerint a felületeket érdemes óvatosan kezelni. Egy szállodai szoba tisztasága ugyanis nagyban függ a személyzet rendelkezésére álló időtől. Mona Murahwa takarítási szakértő rávilágított, hogy a délelőtti kijelentkezés és a délutáni érkezés közötti szűk idősávban a személyzetnek gyakran csak 15-20 perce jut egy-egy egységre. Ez az idő nem elegendő a fertőtlenítőszerek megfelelő hatásához, így bizonyos felületek baktériumok és gombák melegágyai maradhatnak.

Egy szállodai szoba takarítás közben, ahogy a szobalány a törölközőket helyezi el az ágyon.
Egy szállodai szoba tisztasága a személyzet rendelkezésére álló időtől is függ. 
  • Időhiány: a takarítóknak sokszor csak 15-20 percük van, ami nem elég a fertőtlenítőszerek teljes hatásához. 
  • Gócpontok: a csaptelepek, kávéfőzők és hajszárítók a legfertőzöttebbek , mert mindenki megfogja, de ritkán tisztítják őket. 
  • Textilveszély: a matracok és szőnyegek mélytisztítása gyakran elmarad, így ezekben könnyen megtelepednek a baktériumok.

Miért lehet egy szállodai szoba higiéniája problémás?

A legnagyobb higiéniai kockázatot a fürdőszobai szerelvények és a csaptelepek jelentik, mivel ezeket minden látogató rendszeresen használja, és a folyamatos nedvesség kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. A nem megfelelő szellőzés miatt a norovírus, a Legionella vagy a Pseudomonas baktériumok is megtelepedhetnek a résekben. Hasonlóan problémás a zuhanytálca, illetve a zuhanyfüggöny, amelynek alsó széle szappanlerakódásokkal és bőrmaradványokkal szennyeződhet, és mivel ritkán cserélik, az allergiások számára légzőszervi irritációt is okozhat.

A konyhai eszközök és a kávéfőzők szintén rejtenek veszélyeket. A gombok és a víztartályok tisztítására a napi rutin során kevés idő jut, a csészéket pedig sok helyen csak gyorsan elöblítik ahelyett, hogy magas hőfokon fertőtlenítenék. Aki biztosra akar menni, az saját maga is öblítse át a poharakat forró vízzel használat előtt.

Szobalény takarítja a szállodai szoba fürdőkádját.
A fürdőszoba milliónyi higiéniai csapdát rejthet, ha nincs idő a tökéletes és gyakori tisztításra. 
Textíliák és rejtett eszközök a hotelszobában

A hajszárító gyakran elfeledett eszköz: bár a markolatát mindenki megfogja, fertőtlenítése ritkán történik meg. Belsejében por gyűlhet össze, amit bekapcsoláskor közvetlenül az arcunkba fújhat a gép. A szakértők azt javasolják, hogy használat előtt pár másodpercig fúvassuk a levegőt más irányba, a nyelet pedig töröljük át.

A kárpitozott bútorok, a szőnyegek és a matracok a legnehezebben tisztítható felületek. Míg az ágyneműt minden vendég után cserélik, magát a matracot vagy a díszpárnákat ritkábban vetik alá mélytisztításnak. A szövetek magukba szívják a nedvességet, ami ideális környezet a poratkák számára. A biztonság kedvéért érdemes ellenőrizni a matracvédő állapotát: ha az ép és tiszta, az jó jel a házirend betartására vonatkozóan. A közvetlen érintkezést saját törölköző vagy papucs használatával csökkenthetjük a leghatékonyabban. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
