A szállodai szobák sötét titka: jobb ha nem nyúlsz ezekhez a tárgyakhoz

A vendégek számára a hotel a tökéletes pihenés helyszíne, ám a higiéniai szakemberek szerint a felületeket érdemes óvatosan kezelni. Egy szállodai szoba tisztasága ugyanis nagyban függ a személyzet rendelkezésére álló időtől. Mona Murahwa takarítási szakértő rávilágított, hogy a délelőtti kijelentkezés és a délutáni érkezés közötti szűk idősávban a személyzetnek gyakran csak 15-20 perce jut egy-egy egységre. Ez az idő nem elegendő a fertőtlenítőszerek megfelelő hatásához, így bizonyos felületek baktériumok és gombák melegágyai maradhatnak.
A legnagyobb higiéniai kockázatot a fürdőszobai szerelvények és a csaptelepek jelentik, mivel ezeket minden látogató rendszeresen használja, és a folyamatos nedvesség kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. A nem megfelelő szellőzés miatt a norovírus, a Legionella vagy a Pseudomonas baktériumok is megtelepedhetnek a résekben. Hasonlóan problémás a zuhanytálca, illetve a zuhanyfüggöny, amelynek alsó széle szappanlerakódásokkal és bőrmaradványokkal szennyeződhet, és mivel ritkán cserélik, az allergiások számára légzőszervi irritációt is okozhat.
A konyhai eszközök és a kávéfőzők szintén rejtenek veszélyeket. A gombok és a víztartályok tisztítására a napi rutin során kevés idő jut, a csészéket pedig sok helyen csak gyorsan elöblítik ahelyett, hogy magas hőfokon fertőtlenítenék. Aki biztosra akar menni, az saját maga is öblítse át a poharakat forró vízzel használat előtt.
A hajszárító gyakran elfeledett eszköz: bár a markolatát mindenki megfogja, fertőtlenítése ritkán történik meg. Belsejében por gyűlhet össze, amit bekapcsoláskor közvetlenül az arcunkba fújhat a gép. A szakértők azt javasolják, hogy használat előtt pár másodpercig fúvassuk a levegőt más irányba, a nyelet pedig töröljük át.
A kárpitozott bútorok, a szőnyegek és a matracok a legnehezebben tisztítható felületek. Míg az ágyneműt minden vendég után cserélik, magát a matracot vagy a díszpárnákat ritkábban vetik alá mélytisztításnak. A szövetek magukba szívják a nedvességet, ami ideális környezet a poratkák számára. A biztonság kedvéért érdemes ellenőrizni a matracvédő állapotát: ha az ép és tiszta, az jó jel a házirend betartására vonatkozóan. A közvetlen érintkezést saját törölköző vagy papucs használatával csökkenthetjük a leghatékonyabban.
