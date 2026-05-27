Rohantak a tűzoltók: kigyulladt három autó Magyarországon

Rohantak a lánglovagok, miután három személygépkocsi égett Dunapatajon, a Kalocsai út és a Hajnal utca között, egy ház udvarán. A kalocsai és a solti hivatásos tűzoltók egy vízszállító jármű közreműködésével, három vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a közeli lakóépületre nem terjedtek tovább. A helyszínen vannak a dunapataji önkéntes tűzoltók is - írja a katasztrófavédelem.