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Cseresznyebefőtt receptet készítő nő a konyhában.

Zamatos és ropogós házi cseresznyebefőtt recept: így mentsd el a nyár ízét későbbre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors befőtt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 13:15
cseresznyebefőttreceptcseresznye
A te kertedben is roskadozik a cseresznyefa, vagy sikerült jó áron egy nagyobb mennyiséget beszerezned? Akkor mindenképpen ki kell próbálnod ezt a pofonegyszerű cseresznyebefőtt receptet! Mutatjuk, hogyan készül a zamatos, roppanós és tartósítószer-mentes finomság!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A cseresznye bearanyozza a nyár kezdetét, de sajnos szezonja nem tart túl sokáig. Éppen ezért ki kell használni minden lehetőséget, hogy minél tovább élvezhessük a piros ínyencség ízeit – akár még télen is! Ezért most megmutatjuk a legízletesebb, roppanós cseresznyebefőtt receptjét. Ne sajnáld a gyümölcsöt, mert ezt imádni fogod: bőven elrakhatsz belőle pár üveggel.

Cseresznyebefőtt recepthez való friss gyümölcs.
Cseresznyebefőtt recept: így készül a ropogós finomság házilag!
Fotó: 123RF
  • Erre figyelj a befőzés előtt.
  • Így készül a mennyei házi befőtt.
  • Szűrd ki a kukacos szemeket.

A legjobb cseresznyebefőtt recept, amit neked is ki kell próbálnod

A házi cseresznyebefőtt finom desszert, de ennél jóval több rejlik benne! Süteményekhez, piskótákhoz, gyümölcslevesekhez is remek választás, de a kedvencünk: a tányér szélén, húsételek mellett igazi ízkavalkáddá varázsolja az étkezéseket.

A zamatos és ropogós cseresznyebefőtt titka pedig egyszerű:

1. Gondosan válogatott gyümölcs
A befőzéshez mindig egészséges, kemény húsú, ropogós cseresznyét válassz. A sérült vagy túlérett szemek könnyebben romlásnak indulnak, ezért ezeket érdemes félretenni, és nyersen elfogyasztani vagy lekvárba főzni.

Alábbi cikkünkből azt is megtudhatod, hogyan készíthetsz mézédes cseresznyelekvárt házilag:

2. Tiszta üvegek
A siker másik kulcsa a tisztaság. A befőtteket és a fedelüket alaposan sterilizálnod kell, mert már egy apró szennyeződés is megrövidítheti a befőtt fogyaszthatóságát.

3. Megfelelő hőkezelés
Ezért most lépésről lépésre végigvesszük, hogyan készül a tökéletes házi cseresznyebefőtt tartósítószer nélkül!

Hozzávalók (4-5 cseresznyebefőtthöz):

  • 2 kg ropogós cseresznye
  • üvegenként 2 evőkanál cukor
  • üvegenként 2 szem szegfűszeg
  • 1 fahéjrúd
  • kb. 1,4 liter forró víz
Cseresznyebefőtt recept sült hússal tálalva.
A megfelelően lezárt és hőkezelt cseresznyebefőtt hűvös, száraz helyen akár évekig is eláll tartósítószer nélkül. Felbontás után azonban már hűtőben tárold, és néhány napon belül fogyaszd el!
Fotó: 123RF

A cseresznyebefőtt készítése

  1. Az üvegeket és a fedeleket alaposan mosd el, majd sterilizáld forró vízben vagy mosogatógépben.
  2. A cseresznyét válogasd át, mosd meg, majd távolítsd el a szárakat minden szemről.
  3. A gyümölcsöt szorosan adagold a tiszta üvegekbe.
  4. Minden üveg tetejére szórj 2 evőkanál cukrot, és tegyél bele 2 szem szegfűszeget, a fahéjrudat pedig egyenletesen oszd szét az üvegek között.
  5. Öntsd fel az üvegeket forrásban lévő vízzel úgy, hogy a gyümölcsöt teljesen ellepje.
  6. Azonnal csavard rá a fedeleket – jó szorosan! Egy nagyobb lábas aljára tegyél konyharuhát, állítsd bele az üvegeket, majd töltsd fel a lábast vízzel körülbelül az üvegek háromnegyedéig.
  7. Forrástól számítva körülbelül 20-25 percig hagyd a befőtteket gyöngyöző vízben.
  8. Ha letelt a 20 perc, óvatosan emeld ki az üvegeket, töröld őket szárazra, majd vastagon letakarva, dunsztban hagyd őket szépen, lassan kihűlni.
  9. Másnap már mehetnek is a kamra vagy a spájz polcára.

Bors-tipp: honnan tudhatod, hogy kukacos a cseresznye?

Ha nem ódzkodsz a kukacos cseresznyétől, ez most neked szól! Tagadhatatlan, hogy egy kukacos cseresznye látványa nem túl étvágygerjesztő, azonban egészségügyi szempontból nem jelent veszélyt. A gyümölcsben megbújó kukacok valójában a cseresznyelégy lárvái, amelyek kizárólag a gyümölcs húsával táplálkoznak. Ha véletlenül elfogyasztasz egyet, sem esik semmi bajod.

Viszont! A lárvák megrágják a gyümölcs belsejét, ezért a cseresznye hamarabb megpuhulhat, megromolhat, és az íze is kellemetlenebb lehet.

Ha szeretnéd még befőzés előtt kiszűrni a problémás szemeket, áztasd a cseresznyeszemeket egy nagy tál hideg vízbe körülbelül fél órára. A sérült, belül üreges szemek felúsznak a víz tetejére, és a lárvák elhagyják a gyümölcsöt.

Érdekel, hogyan használhatod még fel a nyári szezon piros kincsét? Készítsd el az alábbi videóban látható, pofonegyszerű cseresznyés süteményt is:

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