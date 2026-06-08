Zamatos és ropogós házi cseresznyebefőtt recept: így mentsd el a nyár ízét későbbre

A cseresznye bearanyozza a nyár kezdetét, de sajnos szezonja nem tart túl sokáig. Éppen ezért ki kell használni minden lehetőséget, hogy minél tovább élvezhessük a piros ínyencség ízeit – akár még télen is! Ezért most megmutatjuk a legízletesebb, roppanós cseresznyebefőtt receptjét. Ne sajnáld a gyümölcsöt, mert ezt imádni fogod: bőven elrakhatsz belőle pár üveggel.

Cseresznyebefőtt recept: így készül a ropogós finomság házilag!

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Erre figyelj a befőzés előtt.

Így készül a mennyei házi befőtt.

Szűrd ki a kukacos szemeket.

A legjobb cseresznyebefőtt recept, amit neked is ki kell próbálnod

A házi cseresznyebefőtt finom desszert, de ennél jóval több rejlik benne! Süteményekhez, piskótákhoz, gyümölcslevesekhez is remek választás, de a kedvencünk: a tányér szélén, húsételek mellett igazi ízkavalkáddá varázsolja az étkezéseket.

A zamatos és ropogós cseresznyebefőtt titka pedig egyszerű:

1. Gondosan válogatott gyümölcs

A befőzéshez mindig egészséges, kemény húsú, ropogós cseresznyét válassz. A sérült vagy túlérett szemek könnyebben romlásnak indulnak, ezért ezeket érdemes félretenni, és nyersen elfogyasztani vagy lekvárba főzni.

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