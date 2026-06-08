Zamatos és ropogós házi cseresznyebefőtt recept: így mentsd el a nyár ízét későbbre

A cseresznye bearanyozza a nyár kezdetét, de sajnos szezonja nem tart túl sokáig. Éppen ezért ki kell használni minden lehetőséget, hogy minél tovább élvezhessük a piros ínyencség ízeit – akár még télen is! Ezért most megmutatjuk a legízletesebb, roppanós cseresznyebefőtt receptjét. Ne sajnáld a gyümölcsöt, mert ezt imádni fogod: bőven elrakhatsz belőle pár üveggel.
A házi cseresznyebefőtt finom desszert, de ennél jóval több rejlik benne! Süteményekhez, piskótákhoz, gyümölcslevesekhez is remek választás, de a kedvencünk: a tányér szélén, húsételek mellett igazi ízkavalkáddá varázsolja az étkezéseket.
1. Gondosan válogatott gyümölcs
A befőzéshez mindig egészséges, kemény húsú, ropogós cseresznyét válassz. A sérült vagy túlérett szemek könnyebben romlásnak indulnak, ezért ezeket érdemes félretenni, és nyersen elfogyasztani vagy lekvárba főzni.
Alábbi cikkünkből azt is megtudhatod, hogyan készíthetsz mézédes cseresznyelekvárt házilag:
2. Tiszta üvegek
A siker másik kulcsa a tisztaság. A befőtteket és a fedelüket alaposan sterilizálnod kell, mert már egy apró szennyeződés is megrövidítheti a befőtt fogyaszthatóságát.
3. Megfelelő hőkezelés
Ezért most lépésről lépésre végigvesszük, hogyan készül a tökéletes házi cseresznyebefőtt tartósítószer nélkül!
Ha nem ódzkodsz a kukacos cseresznyétől, ez most neked szól! Tagadhatatlan, hogy egy kukacos cseresznye látványa nem túl étvágygerjesztő, azonban egészségügyi szempontból nem jelent veszélyt. A gyümölcsben megbújó kukacok valójában a cseresznyelégy lárvái, amelyek kizárólag a gyümölcs húsával táplálkoznak. Ha véletlenül elfogyasztasz egyet, sem esik semmi bajod.
Viszont! A lárvák megrágják a gyümölcs belsejét, ezért a cseresznye hamarabb megpuhulhat, megromolhat, és az íze is kellemetlenebb lehet.
Ha szeretnéd még befőzés előtt kiszűrni a problémás szemeket, áztasd a cseresznyeszemeket egy nagy tál hideg vízbe körülbelül fél órára. A sérült, belül üreges szemek felúsznak a víz tetejére, és a lárvák elhagyják a gyümölcsöt.
Érdekel, hogyan használhatod még fel a nyári szezon piros kincsét? Készítsd el az alábbi videóban látható, pofonegyszerű cseresznyés süteményt is:
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