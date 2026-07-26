Veszélyes vírus támadja az Apple-felhasználókat: egyetlen hiba, és mindent elveszíthetsz!

Aggasztó hírek érkeztek az Apple háza tájáról: egy új vírus támadja elsősorban a macOS-rendszerű gépeket, aminek fő módszere, hogy kifárassza a felhasználót, aki egy idő után feladja a küzdelmet, és önként ad át mindent a hackereknek.
A most fókuszba került kártékony program a CrashStealer nevet kapta, miután az Apple saját, rendszerbe épített hibajelentő programjának (CrashReporter) álcázza magát. Egészen úgy is néz ki, mint az eredeti program, leszámítva azt, hogy a hitelesnek tűnő hibajelentés kapcsán jelszómegadást kér a felhasználótól. Ráadásul a felugró ablakot sem becsukni, sem kicselezni nem lehet: még újraindítás után sem tűnik el, újra megjelenik, és 83 órán, azaz közel 3 és fél napon keresztül követeli a rendszerjelszavunkat – aminek birtokában aztán minden rejtett adatunkat tálcán kínálja a kiberbűnözőknek.
A vírus egyébként CrashReporter.app néven települ. Ennek kapcsán hívják fel a szakértők a figyelmünket: soha ne telepítsünk programokat, alkalmazásokat gyanús, nem 100 százalékosan megbízható forrásból! Kiváltképp kerüljük az olyan programok telepítését, amik egyébként eleve részei a macOS-alaprendszerének – jelen esetben is ez lehet a legnagyobb figyelmeztető jel, hogy nem kellene telepíteni a programot, hiszen annak már alapból rajta kellene lennie a gépünkön. És persze rajta is van – csak a csalók igyekeznek az ellenkezőjét elhitetni.
Ugyancsak fogjunk gyanút, ha a gépünk váratlanuk jelszót kér tőlünk olyan esetben, amikor jellemzően nem szokott – kiváltképp, ha ez valamilyen új program telepítése után történik. Ekkor szinte minden esetben csalók csapdájába estünk, és a jelszavunk megadása a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk.
További javaslat, hogy – ha tehetjük – ne egy gépen tartsuk az összes digitális "értékünket": azaz külön gépen legyen például a kriptopénztárcánk és a jelszótárunk.
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