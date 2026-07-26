Veszélyes vírus támadja az Apple-felhasználókat: egyetlen hiba, és mindent elveszíthetsz!

Aggasztó hírek érkeztek az Apple háza tájáról: egy új vírus támadja elsősorban a macOS-rendszerű gépeket, aminek fő módszere, hogy kifárassza a felhasználót, aki egy idő után feladja a küzdelmet, és önként ad át mindent a hackereknek.

Veszélyes vírussal támadják a hackerek az Apple-felhasználókat

Fotó: Julio Lopez / Pexels (illusztráció)

83 órás folyamatos támadás alatt az Apple-felhasználók

A most fókuszba került kártékony program a CrashStealer nevet kapta, miután az Apple saját, rendszerbe épített hibajelentő programjának (CrashReporter) álcázza magát. Egészen úgy is néz ki, mint az eredeti program, leszámítva azt, hogy a hitelesnek tűnő hibajelentés kapcsán jelszómegadást kér a felhasználótól. Ráadásul a felugró ablakot sem becsukni, sem kicselezni nem lehet: még újraindítás után sem tűnik el, újra megjelenik, és 83 órán, azaz közel 3 és fél napon keresztül követeli a rendszerjelszavunkat – aminek birtokában aztán minden rejtett adatunkat tálcán kínálja a kiberbűnözőknek.