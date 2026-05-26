Íme a nagyi titkos trükkje: ettől a hozzávalótól mennyeien finom és habkönnyű lesz a piskóta

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 13:45
Nem esik össze és nem szárad ki, ha beveted ezt a trükköt! Cikkünkben most elhoztuk nagymamáink örökéletű titkát a légiesen puha és könnyű piskóta recepthez!
Hiába az egyszerű alap és a kevés hozzávaló, ha nem ismered a klasszikus piskóta recept minden titkát, egy sütemény sem lesz igazán omlós és finom. Nagyanyáink régről hozott trükkjeivel azonban biztos lehetsz abban, hogy a finomság szépen megnő a sütőben, nem esik össze, és olyan puha lesz, hogy szinte megolvad a szádban. Mutatjuk a tökéletes piskóta recept titkát!

Piskóta recept: nagymamáink titka a pihe-puha süteményekhez!
  • A piskóta alapreceptje egyszerű, de elkészítése során könnyű nagy hibákat elkövetni.
  • Egy egyszerű trükkel tehetsz azért, hogy mindig puha süteményt kapj.
  • Ha ezt megtanulod, minden sütemény mennyeien finom és omlós lesz.

A tökéletes piskóta recept szabályai: 3 részlet, amire mindig figyelj oda!

1. A tojásfehérjébe nem kerülhet sárgája

Már egy kis csepp tojássárgája is megnehezíti, hogy a fehérjét szépen fel tudd verni, ezért a szétválasztásra érdemes nagy figyelmet fordítani, ha igazán légies piskótára vágysz.

2. A lisztet mindig alaposan szitáld át

Az alaposan átszitált liszt a levegős, puha piskóta egyik kulcsa, ezért ezt a lépést nem lehet kispórolni egyetlen sütemény elkészítéséből  sem. (Arról nem is beszélve, hogy így jóval könnyebb lesz csomómentesre keverni a tésztát.)

3. Az edény vagy tortaforma oldalát NE vajazd ki

Ez egy gyakori tévhit, de a piskóta sütés közben a forma oldalába „kapaszkodik”, így tud szép magasra nőni. Ha kivajazod az oldalát, a piskótatészta lecsúszhat róla.

Nagyanyáink titka a mennyei házi piskótához:

A legtöbben csak sütőport használnak a piskótába, de a jól bevált házi recept titka az, hogy egy kevés szódabikarbónát is adunk a tésztához. A két hozzávaló együtt segít abban, hogy a piskóta ne csak szép magasra nőjön a sütőben, de sokáig puha is maradjon.

A legjobb piskótarecept: egyszerűen elronthatatlan

Hozzávalók:

  • 6 db tojás
  • 12 dkg cukor
  • 12 dkg liszt
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1 teáskanál szódabikarbóna
A sütőport és a szódabikarbónát fele-fele arányban érdemes használni. Ettől a tészta nem púposodik fel idő előtt, és kisebb eséllyel esik össze, miután kiveszed a sütőből.
Elkészítés:

  1. A tojásokat válaszd szét óvatosan. A fehérjét kezdd el habbá verni, majd fokozatosan add hozzá a cukrot.
  2. Addig verd, amíg fényes, krémes állagú habot nem kapsz.
    Bors-tipp: ne verd túl keményre a habot! Nagyjából tejfölsűrűségű, fényes habot kell készítened ahhoz, hogy a piskóta ne essen össze.
  3. Egyenként keverd hozzá a tojássárgájákat.
  4. A lisztet keverd össze a sütőporral és a szódabikarbónával, majd szitáld a tojásos masszához.
  5. Szilikonspatulával, óvatos, alulról felfelé haladó mozdulatokkal forgasd össze a tésztát, hogy ne törd össze a habot.
  6. Öntsd a masszát egy sütőpapírral bélelt tortaformába (vagy tetszőleges hőálló edénybe).
  7. A tetejét spatulával finoman húzd a forma szélei felé, így egyenletesebben sül meg.
  8. 160-170 fokra előmelegített sütőben, alsó-felső sütéssel süsd körülbelül 35-40 percig.

