/Ne dobd ki idő előtt! Ezzel az egyszerű trükkel több, mint 1 hétig is eláll a cseresznye

Már javában tombol a cseresznyeszezon, aminek rengetegen örülünk. A kedvelt, kora nyári gyümölcs magában is isteni, de lekvárként és különböző süteményekben is tökéletesen megállja a helyét. Ezért nagyon bosszantó tud lenni, amikor otthon egy halom van belőle, amivel hirtelen nem tudsz mit kezdeni, ráadásul még gyorsan meg is romlik.

Pár egyszerű trükkel sokáig friss marad a cseresznye

Fotó: Milje Ivan / Shutterstock

Ugye te sem szeretnéd a nagyszülők fájáról lecsipegetett cseresznyét hatalmas lelkiismeret-furdalással a szívedben kidobni? Amennyiben az ínycsiklandó gyümölcsöt sokáig élveznéd, mutatunk pár trükköt, amivel garantáltan sokáig friss marad a finomság.

Erre figyelj a cseresznye tárolásakor, hogy napokig majszolhass belőle

Beteheted a hűtőbe vagy nem?

A cseresznye a hűtőben tárolva sokkal tovább friss marad, mintha kint hagynád a pulton. Egy kutatás ugyanis alátámasztotta, ha a kis piros gyümölcsöt a szüret utáni 36 órán belül lehűtöd és a továbbiakban is hidegen tárolod, nagyban hozzájárul hosszabb élettartamához. Bár a tanulmány a legmegfelelőbb hőmérsékletként a 0 Celsius fokot említi, a vélemények megoszlanak ezzel kapcsolatban. Egyesek szerint már az 1-4 Celsius fok közötti hőmérséklet is elég az apró finomságnak.

Meg kell mosod vagy sem?

Vannak olyan gyümölcsök, amiket érdemes megmosni a tárolás előtt, míg másokat szigorúan tilos. Egy kutatás kimutatta, hogy a cseresznye vízzel való érintkezése miatt gyorsabban romlásnak indul, még akkor is, ha utána jól megszárítottad. Tehát a legjobb, ha a finomságot mosatlanul teszed el és csak közvetlenül fogyasztás vagy sütés előtt öblíted le.

Tárolhatod egymáson vagy inkább egy sorban?

Sokszor hallani, hogy a nagy mennyiségű cseresznye tárolása miatt az alul lévők megsérülhetnek és gyorsabban megromolhatnak. Bár van benne igazság, a legtöbb esetben szinte lehetetlen a hűtőben annyi helyet felszabadítani, hogy a gyümölcsöt több részben tegyük el. Ellenben, ha van rá lehetőség, válaszd ezt az opciót.

Meghagyhatod a szárát vagy nem?

A cseresznye élénkzöld szára azt jelzi, hogy a gyümölcs friss. Amennyiben eltávolítod, a finomság gyorsabban megromlik. Ha magad szeded a cseresznyét, akkor könnyebb dolgod van, mintha boltban vásárolnál, ugyanis szárral együtt tudod eltenni őket. A gyümölcsös pultnál válogatva ezért próbálj többségében olyat választani, amit még nem fosztottak meg a szárától.