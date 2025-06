Hűs élvezetre vágysz? Ezek a legegyszerűbb otthoni fagylalt receptek, melyek lepipálják a bolti változatot

Miért jó, ha magunk készítjük?

Az otthoni fagylalt sok szempontból egészségesebb, mint a bolti, főleg, hogy itt mi dönthetjük el, mi kerüljön bele, és mennyi legyen a cukor mennyisége, ha egyáltalán teszünk hozzá. Az ilyen nyári nassolnivalót tökéletesen a személyes igényeinkhez igazíthatjuk, összekombinálhatjuk a kedvenc ízeinket, és olyan variációkat is megalkothatunk, melyeket egyébként nem lehet az üzletekben kapni. További nagy előny, hogy allergénmentes fagyit is létrehozhatunk: laktóz- és cukormentes, illetve teljesen vegán desszertet is készíthetünk. Ezek az otthoni édességek ráadásul a pénztárcánkat is kímélik, ha pedig a bevonjuk a gyerekeket, egy igazán kreatív, konyhai családi élménnyel gazdagodhatunk.

Ha belevágnál az otthoni fagyikészítésbe, meríts ihletet ebből a videóból: