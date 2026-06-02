Imádod a cseresznyés sütit? A nagyi bögrés trükkje mennyeivé teszi

Vége a káosznak a konyhában: a nagyi trükkjével a cseresznyés sütemény elkészítése nemcsak pofonegyszerű lesz, hanem a konyhapult is tiszta marad és a sok mosatlan edényt is elfelejtheted.

A sütemény elkészítése kevés időt vesz igénybe, az eredmény aranybarna lesz.

Nem kell hozzá más eszköz, csak egy 2,5 dl-es bögre.

Egy olyan, gyorsan elkészíthető sütiről áradozik mindenki, amelynek az ízvilága igazi gasztro élményt kínál. Most végre felbonthatod a tavalyról megmaradt cseresznyebefőttet, és irány a konyha. Ez a gyors, mindössze egyetlen bögrét igénylő cseresznyés sütemény lesz a család kedvence.

Mutatjuk a legjobb cseresznyés sütemény receptet / Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Villámgyors cseresznyés sütemény recept

A cseresznyeszezon csak május közepétől indul be, ezért aki teheti, a tavalyról megmaradt befőttek közül vesz elő egy adaggal, és készít cseresznyés süteményt. A lustábbaknak akad egy olcsó hétvégi recept, amellyel vége a több órás konyhai rabszolgaságnak. Ennek a gyümölcsös finomságnak az elkészítése olyannyira egyszerű, hogy még mérleg sem kell hozzá.

Mindent bele, és kész?

A sütemény elkészítéséhez mindössze egy 2,5 dl-es bögrére van szükség. Nincs többé lisztes konyhapult, nincsenek mosatlan edények, sem hosszú várakozás. A bögrés finomság 30 perc alatt elkészül, a végeredmény pedig szaftos és mennyeien édes lesz. Ezenkívül a fél bögrényi olajnak köszönhetően a tésztája könnyű és ruganyos marad, a lisztezett gyümölcs pedig szépen egyenletesen eloszlik a süteményben. Íme a leggyorsabb cseresznyés süti recept!

Hozzávalók:

2 bögre finomliszt

1 bögre kristálycukor,

1 bögre tej,

fél bögre étolaj,

1 bögre (magozott) cseresznye,

1 csomag sütőpor,

1 csomag vaníliás cukor,

1 csipet só,

fahéj ízlés szerint

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 180 Celsius-fokra. Vegyél elő egy közepes méretű tepsit, sütőpapírral béleld ki vagy kend át vajjal, és szórd meg egy kevés liszttel. Keverd ki a nedves alapot: egy nagy keverőtálba üss bele 2 tojást, adj hozzá 1 bögre cukrot és a vaníliás cukrot. Kézi habverővel vagy géppel addig keverd, amíg habos lesz és kissé kivilágosodik. Öntsd hozzá az 1 bögre tejet és a fél bögre étolajat. Keverd össze. Jöhetnek a száraz hozzávalók: a sütőporral és egy csipet sóval keverd össze a 2 bögrényi lisztet, majd fokozatosan adagold a keveréket a tojásos masszához. Az egészet keverd simára amíg egy sűrűbb, folyós tésztát nem kapsz. A masszát öntsd a tepsibe. A cseresznyét egy apró tálkában szórd meg fahéjjal és egy evőkanálnyi liszttel. Rázd össze, majd szórd a tészta tetejére. Süsd a tésztát 25 percig. Ha a tészta megemelkedik és elnyeli a cseresznyéket, ne feledkezz meg a tűpróbáról: egy hústűt, egy villát vagy egy fogpiszkálót szúrj a sütemény közepébe, és ha a tészta nem ragad rá, akkor készen is vagy. Miután kivetted a sütőből, 5-10 percet hagyd pihenni a tésztát, hogy kihűljön. Porcukorral meghintve, kockákra vágva tálald.

