Imádod a cseresznyés sütit? A nagyi bögrés trükkje mennyeivé teszi

Te is torkig vagy vele, hogy minden sütéskor ellepi a liszt a konyhapultot? Akkor van egy jó hírünk: a legfinomabb cseresznyés süteményt úgy is elkészítheted, hogy a végén nem lesz káosz a konyhádban. A trükkje egyszerű, gyors, és csak néhány hozzávaló, valamint egy bögre kell hozzá. Mutatjuk, hogyan csináld!
Vége a káosznak a konyhában: a nagyi trükkjével a cseresznyés sütemény elkészítése nemcsak pofonegyszerű lesz, hanem a konyhapult is tiszta marad és a sok mosatlan edényt is elfelejtheted.
A sütemény elkészítése kevés időt vesz igénybe, az eredmény aranybarna lesz.
Nem kell hozzá más eszköz, csak egy 2,5 dl-es bögre.
Egy olyan, gyorsan elkészíthető sütiről áradozik mindenki, amelynek az ízvilága igazi gasztro élményt kínál. Most végre felbonthatod a tavalyról megmaradt cseresznyebefőttet, és irány a konyha. Ez a gyors, mindössze egyetlen bögrét igénylő cseresznyés sütemény lesz a család kedvence.
A sütemény elkészítéséhez mindössze egy 2,5 dl-es bögrére van szükség. Nincs többé lisztes konyhapult, nincsenek mosatlan edények, sem hosszú várakozás. A bögrés finomság 30 perc alatt elkészül, a végeredmény pedig szaftos és mennyeien édes lesz. Ezenkívül a fél bögrényi olajnak köszönhetően a tésztája könnyű és ruganyos marad, a lisztezett gyümölcs pedig szépen egyenletesen eloszlik a süteményben. Íme a leggyorsabb cseresznyés süti recept!
Hozzávalók:
2 bögre finomliszt
1 bögre kristálycukor,
1 bögre tej,
fél bögre étolaj,
1 bögre (magozott) cseresznye,
1 csomag sütőpor,
1 csomag vaníliás cukor,
1 csipet só,
fahéj ízlés szerint
Elkészítés
Melegítsd elő a sütőt 180 Celsius-fokra. Vegyél elő egy közepes méretű tepsit, sütőpapírral béleld ki vagy kend át vajjal, és szórd meg egy kevés liszttel.
Keverd ki a nedves alapot: egy nagy keverőtálba üss bele 2 tojást, adj hozzá 1 bögre cukrot és a vaníliás cukrot. Kézi habverővel vagy géppel addig keverd, amíg habos lesz és kissé kivilágosodik. Öntsd hozzá az 1 bögre tejet és a fél bögre étolajat. Keverd össze.
Jöhetnek a száraz hozzávalók: a sütőporral és egy csipet sóval keverd össze a 2 bögrényi lisztet, majd fokozatosan adagold a keveréket a tojásos masszához. Az egészet keverd simára amíg egy sűrűbb, folyós tésztát nem kapsz.
A masszát öntsd a tepsibe. A cseresznyét egy apró tálkában szórd meg fahéjjal és egy evőkanálnyi liszttel. Rázd össze, majd szórd a tészta tetejére.
Süsd a tésztát 25 percig. Ha a tészta megemelkedik és elnyeli a cseresznyéket, ne feledkezz meg a tűpróbáról: egy hústűt, egy villát vagy egy fogpiszkálót szúrj a sütemény közepébe, és ha a tészta nem ragad rá, akkor készen is vagy.
Miután kivetted a sütőből, 5-10 percet hagyd pihenni a tésztát, hogy kihűljön. Porcukorral meghintve, kockákra vágva tálald.
Cseresznyéből sosem elég! Játszd le a videót, hogy megismerd a legjobb cseresznyelekvár receptet:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.