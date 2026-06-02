Filléres retro recept: zöld dió befőtt házilag – imádni fogod, mutatjuk, hogyan készítsd el

Elsőre talán furcsán hangzik: a zöld dió, mint befőtt? Ráadásul nem is az érett, hanem a még zöld, puha verziója. Pedig régen ez ünnepi csemegének számított, amit nyár elején készítettek az asszonyok. Ma már ritka, de pont ettől olyan izgalmas. Az íze… nos, azt egyszer ki kell próbálni, hogy elhidd, mennyire különleges.

Rengeteg vitamin megtalálható a zöld dióban / Fotó: Alex prokopenko / Shutterstock

Akkor szedd le a diókat, amikor a héjuk még puha.

Több napon keresztül kell áztatni.

Igazán különleges csemege.

Retro különlegesség: zöld dió befőtt recept

A zöld dió befőtt nem egy hétköznapi lekvárféle. Nem is édes-savanyú kompót. Ez valami egészen más. Ha még nem próbáltad, muszáj megkóstolnod!

A dió szüretelésének ideje kulcsfontosságú

A diókat még akkor kell leszedni, amikor a héjuk teljesen puha – általában június elején-közepén. Ilyenkor a dió még nem fásodott meg, egyben főzhető, és az íze egészen más, mint amit megszoktunk. Egy kis cukros-fűszeres szirupban főzve olyan aromákat hoz elő, amit semmi más nem tud. Egy kis mély, diós-karamellás íz, enyhe fűszerességgel – nehéz szavakkal visszaadni, milyen élmény ilyen formában diót enni.

A régi generációk még ismerték a trükkjeit, de ma már kevesen készítik. Az ok egyszerű: időigényes. Nem lehet csak úgy összedobni egy délután alatt. De ha egyszer nekiállsz, garantáltan nem bánod meg.

Kell hozzá egy kis türelem – de megéri

A zöld dió előkészítése nem gyors meló. Napokon át kell áztatni, cserélgetni a vizet, hogy a keserűségét elveszítse. Cserébe viszont egy olyan befőttet kapsz, amit még a boltokban sem nagyon találsz. Ez tényleg házi kincs.

Akit zavar, hogy feketére színeződik a keze, az viseljen kesztyűt – mert a dió bizony fog. De ez ne riasszon el, ez csak része az élménynek / Fotó: thehakanarslan / Shutterstock

A zöld dió befőtt receptje, lépésről lépésre

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

20 db zsenge zöld dió (júniusban szedd, még puha legyen)

1 kg cukor

1 citrom leve és héja

1–2 rúd fahéj

néhány szem szegfűszeg

opcionálisan: vaníliarúd, csillagánizs, gyömbér

Így készítsd el

A diókat tisztítsd meg alaposan, majd szurkáld meg villával vagy fogpiszkálóval.

Tedd hideg vízbe, és 10-12 napon keresztül minden nap cseréld rajta a vizet. Így tűnik el a keserű íz.

Ezután főzd elő a diókat enyhén sós vízben kb. 10 percig, majd öblítsd le.