Filléres retro recept: zöld dió befőtt házilag – imádni fogod, mutatjuk, hogyan készítsd el

Elsőre talán furcsán hangzik: a zöld dió, mint befőtt? Ráadásul nem is az érett, hanem a még zöld, puha verziója. Pedig régen ez ünnepi csemegének számított, amit nyár elején készítettek az asszonyok. Ma már ritka, de pont ettől olyan izgalmas. Az íze… nos, azt egyszer ki kell próbálni, hogy elhidd, mennyire különleges.
A zöld dió befőtt nem egy hétköznapi lekvárféle. Nem is édes-savanyú kompót. Ez valami egészen más. Ha még nem próbáltad, muszáj megkóstolnod!
A diókat még akkor kell leszedni, amikor a héjuk teljesen puha – általában június elején-közepén. Ilyenkor a dió még nem fásodott meg, egyben főzhető, és az íze egészen más, mint amit megszoktunk. Egy kis cukros-fűszeres szirupban főzve olyan aromákat hoz elő, amit semmi más nem tud. Egy kis mély, diós-karamellás íz, enyhe fűszerességgel – nehéz szavakkal visszaadni, milyen élmény ilyen formában diót enni.
A régi generációk még ismerték a trükkjeit, de ma már kevesen készítik. Az ok egyszerű: időigényes. Nem lehet csak úgy összedobni egy délután alatt. De ha egyszer nekiállsz, garantáltan nem bánod meg.
A zöld dió előkészítése nem gyors meló. Napokon át kell áztatni, cserélgetni a vizet, hogy a keserűségét elveszítse. Cserébe viszont egy olyan befőttet kapsz, amit még a boltokban sem nagyon találsz. Ez tényleg házi kincs.
A diókat tisztítsd meg alaposan, majd szurkáld meg villával vagy fogpiszkálóval.
Tedd hideg vízbe, és 10-12 napon keresztül minden nap cseréld rajta a vizet. Így tűnik el a keserű íz.
Ezután főzd elő a diókat enyhén sós vízben kb. 10 percig, majd öblítsd le.
Főzd össze a cukrot kb. 1 liter vízzel, add hozzá a fűszereket, citromhéjat és citromlevet.
A diót leszűrjük, majd a szirupba tesszük, és folyamatos keverés mellett 5 percig főzzük.
Ezután hagyjuk egy napig állni. Ezt a folyamatot – vagyis a főzést és a pihentetést – még kétszer megismételjük.
A harmadik napon a diót kivesszük a szirupból, és széles szájú üvegekbe töltjük.
A szirupot átszűrjük, felforrósítjuk, rummal ízesítjük, majd a dióra öntjük.
Végül az üvegeket alaposan lezárjuk.
Ez nem az a fajta befőtt, amit csak úgy magában elmajszolsz. Egy szelet pecsenyéhez, vadhúshoz kiváló. Sajt mellé is tökéletes – főleg az érettebb, keményebb fajtákhoz. De simán feldob egy vaníliafagyit is, ha valami extra desszertre vágysz.
Ajándéknak is remek. Ha valakit igazán le akarsz nyűgözni karácsonykor vagy egy szülinapon, ajándékozz neki egy üveg zöld dió befőttet. Nem fogja elhinni, hogy ezt te csináltad.
A zöld dió befőtt kicsit olyan, mint egy elfelejtett titok. Régi idők különlegessége, amit ma már alig ismernek – pedig ott van benne minden, amit szeretünk: hagyomány, gondoskodás, ízélmény.
Ha egyszer kipróbálod, garantáltan minden évben várni fogod a zöld dió szezont!
