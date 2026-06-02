BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Filléres retro recept: zöld dió befőtt házilag – imádni fogod, mutatjuk, hogyan készítsd el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filléres
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 16:45
dióreceptretro
Ha azt hiszed, csak süteménybe vagy bejglibe való, akkor ez most meg fog lepni. A zöld dió befőtt igazi retro különlegesség, amit régen csak a nagymamák tudtak jól elkészíteni – de most te is megtanulhatod.
Bors
A szerző cikkei

Elsőre talán furcsán hangzik: a zöld dió, mint befőtt? Ráadásul nem is az érett, hanem a még zöld, puha verziója. Pedig régen ez ünnepi csemegének számított, amit nyár elején készítettek az asszonyok. Ma már ritka, de pont ettől olyan izgalmas. Az íze… nos, azt egyszer ki kell próbálni, hogy elhidd, mennyire különleges.

zöld dió befőtt recept, dió
Rengeteg vitamin megtalálható a zöld dióban / Fotó: Alex prokopenko / Shutterstock
  • Akkor szedd le a diókat, amikor a héjuk még puha.
  • Több napon keresztül kell áztatni.
  • Igazán különleges csemege.

Retro különlegesség: zöld dió befőtt recept

A zöld dió befőtt nem egy hétköznapi lekvárféle. Nem is édes-savanyú kompót. Ez valami egészen más. Ha még nem próbáltad, muszáj megkóstolnod!

A dió szüretelésének ideje kulcsfontosságú

A diókat még akkor kell leszedni, amikor a héjuk teljesen puha – általában június elején-közepén. Ilyenkor a dió még nem fásodott meg, egyben főzhető, és az íze egészen más, mint amit megszoktunk. Egy kis cukros-fűszeres szirupban főzve olyan aromákat hoz elő, amit semmi más nem tud. Egy kis mély, diós-karamellás íz, enyhe fűszerességgel – nehéz szavakkal visszaadni, milyen élmény ilyen formában diót enni.

A régi generációk még ismerték a trükkjeit, de ma már kevesen készítik. Az ok egyszerű: időigényes. Nem lehet csak úgy összedobni egy délután alatt. De ha egyszer nekiállsz, garantáltan nem bánod meg.

Kell hozzá egy kis türelem – de megéri

A zöld dió előkészítése nem gyors meló. Napokon át kell áztatni, cserélgetni a vizet, hogy a keserűségét elveszítse. Cserébe viszont egy olyan befőttet kapsz, amit még a boltokban sem nagyon találsz. Ez tényleg házi kincs.

zölddió befőtt, dió
Akit zavar, hogy feketére színeződik a keze, az viseljen kesztyűt – mert a dió bizony fog. De ez ne riasszon el, ez csak része az élménynek / Fotó: thehakanarslan / Shutterstock

A zöld dió befőtt receptje, lépésről lépésre

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 20 db zsenge zöld dió (júniusban szedd, még puha legyen)
  • 1 kg cukor
  • 1 citrom leve és héja
  • 1–2 rúd fahéj
  • néhány szem szegfűszeg
  • opcionálisan: vaníliarúd, csillagánizs, gyömbér

Így készítsd el

A diókat tisztítsd meg alaposan, majd szurkáld meg villával vagy fogpiszkálóval.

Tedd hideg vízbe, és 10-12 napon keresztül minden nap cseréld rajta a vizet. Így tűnik el a keserű íz.

Ezután főzd elő a diókat enyhén sós vízben kb. 10 percig, majd öblítsd le.

Főzd össze a cukrot kb. 1 liter vízzel, add hozzá a fűszereket, citromhéjat és citromlevet.

A diót leszűrjük, majd a szirupba tesszük, és folyamatos keverés mellett 5 percig főzzük. 

Ezután hagyjuk egy napig állni. Ezt a folyamatot – vagyis a főzést és a pihentetést – még kétszer megismételjük.
A harmadik napon a diót kivesszük a szirupból, és széles szájú üvegekbe töltjük. 

A szirupot átszűrjük, felforrósítjuk, rummal ízesítjük, majd a dióra öntjük. 

Végül az üvegeket alaposan lezárjuk.

zöld dió, befőtt, dió
Zöld dió befőtt – akkor jó, ha puha, vágj félbe egyet mielőtt belevágsz az elkészítésébe / Fotó: Mykolal Mykolal / Shutterstock

Milyen ételhez illik a zöld dió befőtt?

Ez nem az a fajta befőtt, amit csak úgy magában elmajszolsz. Egy szelet pecsenyéhez, vadhúshoz kiváló. Sajt mellé is tökéletes – főleg az érettebb, keményebb fajtákhoz. De simán feldob egy vaníliafagyit is, ha valami extra desszertre vágysz.

Ajándéknak is remek. Ha valakit igazán le akarsz nyűgözni karácsonykor vagy egy szülinapon, ajándékozz neki egy üveg zöld dió befőttet. Nem fogja elhinni, hogy ezt te csináltad.

Egy falat múlt, amit újra felfedezhetünk

A zöld dió befőtt kicsit olyan, mint egy elfelejtett titok. Régi idők különlegessége, amit ma már alig ismernek – pedig ott van benne minden, amit szeretünk: hagyomány, gondoskodás, ízélmény.

 Ha egyszer kipróbálod, garantáltan minden évben várni fogod a zöld dió szezont!

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a zöld dió befőtt készítésről:

 

Az alábbi cikkeink is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu