Ettől a titkos összetevőtől lesz brutál jó a cseresznyelekvárod!

A cseresznyelekvár klasszikus kedvenc. De ha szeretnél kitűnni a tömegből, és valami igazán különleges finomsággal előrukkolni, akkor dobd hozzá ezt az egyetlen összetevőt, amelytől valósággal újjászületik a műved. Illatos, fenyős, kicsit citrusos – és hihetetlenül jól passzol a cseresznye édességéhez. Ez a plusz egy hozzávaló nem más, mint a friss rozmaring. Igen, az a fűszer, amit a húsok mellé szoktál dobni a grillre.

Mutatjuk a titkos trükköt a cseresznyelekvárhoz

Fotó: sweet marshmallow / Shutterstock

A brutál jó cseresznyelekvár receptje

A rozmaring olyan ízt ad a lekvárnak, amitől elegáns, illatos desszert válik belőle. Egy kis mennyiség elég belőle: nem akar főszereplő lenni, csak egy sziporkázó mellékszereplő, aki minden falatnál odasúg valamit a háttérből. A végeredmény egy gasztro-kalandozás a hagyomány és a merészség határán.

Hozzávalók:

1 kg érett, kimagozott cseresznye (fekete cseresznye az igazi)

40 dkg cukor (vagy ízlés szerint)

1 evőkanál frissen facsart citromlé

1 szál friss rozmaring (nagyjából 10 cm-es, apróra vágva

Így készítsd el!

A cseresznyét a közepes lángon kezd el főzni. Amikor már kissé levet eresztett, szórd bele a rozmaringot, majd főzd közepes lángon 30-40 percig. Közben időnként kevergesd meg, nehogy lekapjon az alja. Ezután tedd bele a cukrot és a kifacsart citromlevet, várd meg, hogy újra forrni kezdjen és a cukor is tejesen feloldódon, közben folyamatosan kevergesd. Mehet is sterilizált üvegekbe, tekerd rá a tetejét, majd állítsd fejre pár percre, és már pakolhatod is a dunsztba, a meleg paplanok közé. Aztán már nincs más dolgod, mint türelmesen várni, majd pár nap elteltével mehet is a kamrába vagy a konyhaszekrénybe.

Extra tipp: Jó, ha egyet egyből a hűtőbe rejtesz, és amint lehűlt, bontsd ki és kóstold meg! Kenheted egyszerűen csak vajas pirítósra, de ha igazán különleges ízrobbanásra vágysz, akkor kóstold meg sajttal, fantasztikusan jól harmonizál a kecske- vagy brie sajthoz, de joghurtba keverve vagy húsos szendvicsekbe is isteni!

Ha imádod a cseresznyét, akkor nézd meg ezt a videót és készíts el ezt a pofonegyszerű cseresznyés süteményt!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: