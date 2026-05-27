Így mentsd meg a tujád: ez a pofonegyszerű titka a dús tujasövénynek

A tuja barnulását és száradását leggyakrabban a magnéziumhiány, a kártevők, valamint a gombás fertőzések okozzák.

A tartós nyári aszály és a helytelen gondozás tönkreteheti az örökzöldeket.

Lemosó permetezéssel és rendszeres, bőséges öntözéssel a beteg tuja megmenthető.

A tuja hosszú időn át a magyar kertek egyik legnépszerűbb örökzöldje volt. Sövényként tökéletesen takar és elegáns dísze a környezetnek. Az utóbbi években azonban egyre több helyen látni elbarnult, haldokló példányokat. Mivel ezek a növények eredetileg párásabb, csapadékosabb éghajlatról származnak, a hazai forró nyarak és a nem megfelelő gondozás megviseli őket. Ha a te kertedben is betegeskedik a tuja, ne add fel, mert a folyamat még visszafordítható.

Nem mindegy, hogy mikorra időzíted a tuja metszését.

Miért betegszik meg a tuja?

A legyengült, stresszes növényeket könnyen megtámadják a különböző kórokozók. A sikeres gyógyítás alapja, hogy ismerjük fel, majd célzottan kezeljük a tüneteket. Mutatjuk a tuja leggyakoribb betegségeit.

Pikkelylevél-barnulás: az alsó ágak pusztulása

Ez a gombás fertőzés leginkább a nyugati és az óriás tujákat veszi célba. Kora tavasszal a növény legalsó részén a friss, fiatal hajtások kezdenek el látványosan barnulni, majd a fertőzés szép lassan terjed tovább felfelé. Mivel ez a gomba az idős, tavalyi leveleken vészeli át a telet, a megoldás radikális, ugyanis a barna részeket azonnal le kell vágni, és gombaölő szerrel kell lepermetezni a növényt.

Kabatinás hajtáselhalás: ha a hajtáscsúcsok sárgulnak

A legfiatalabb hajtáscsúcsok tavasszal sárgulni kezdenek, majd elhalnak, a fás részeken pedig besüppedő foltok jelennek meg. Ez a gomba a legyengült növényekre utazik: kifejezetten azokat a tujákat támadja meg, amelyek kalcium- és magnéziumhiánnyal küzdenek, vagy megsérültek a metszés során. Ha ezt látod, a fertőzött ágakat tőből távolítsd el, és pótold a magnéziumot a talajban.

Pesztalóciopsziszos ágpusztulás: kívülről befelé száradó levelek

Ez a makacs gomba a legfiatalabb hajtásokat kezdi el pusztítani, mégpedig a növény külsejétől indulva, befelé haladva. Megvárja, amíg a tuja legyengül a fagytól, a szárazságtól vagy a tápanyaghiánytól, és a nyílt sebeken keresztül ront be a szövetekbe. A védekezés alapja a metszési sebek lekezelése és a beteg ágak gyors eltávolítása.