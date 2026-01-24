Így védd meg a tujákat télen a kipusztulástól

Nem kell senkinek bemutatni a barnuló tuja jelenségét, mely az egész országban felütötte a fejét az elmúlt években. A tuja téli védelme kulcsfontosságú, hiszen ezt a betegséget legtöbbször kórokozók és kártevők okozzák, ám ha hidegben megfelelően gondoskodsz róla, ellenállóbbá és egészségesebbé teheted a növényt.

A tuja téli védelme kulcsfontosságú, ha szeretnéd megóvni a növényeket a barnulástól.

Fotó: Grandpa / Shutterstock

Eláruljuk, miért a téli hideg jelenti a legnagyobb veszélyt a tujákra.

Segítünk, hogyan védd meg az örökzöldeket a kiszáradástól és a széltől.

Arra is fényt derítünk, hogyan előzheted meg a maradandó károsodásokat.

Tuja téli védelme: mit tehetünk?

