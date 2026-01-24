Így védd meg a tujákat télen a kipusztulástól

A hideg, a fagyos szél és a téli kiszáradás komoly károkat okozhat az örökzöldekben, ezért ezekben a hónapokban is érdemes megtenni a megfelelő óvintézkedéseket. A tuja téli védelme fontos feladat, hiszen ezáltal megelőzhető a legyengülés.
Vágólapra másolva!
Nem kell senkinek bemutatni a barnuló tuja jelenségét, mely az egész országban felütötte a fejét az elmúlt években. A tuja téli védelme kulcsfontosságú, hiszen ezt a betegséget legtöbbször kórokozók és kártevők okozzák, ám ha hidegben megfelelően gondoskodsz róla, ellenállóbbá és egészségesebbé teheted a növényt.
Eláruljuk, miért a téli hideg jelenti a legnagyobb veszélyt a tujákra.
Segítünk, hogyan védd meg az örökzöldeket a kiszáradástól és a széltől.
Arra is fényt derítünk, hogyan előzheted meg a maradandó károsodásokat.
Tuja téli védelme: mit tehetünk?
Mi a legnagyobb ellenség? A fagyérzékeny növények különösen igénylik télen a gondoskodást, mivel fagy mellett a hőingadozással is meg kell küzdeniük Ezekben a hónapokban ugyanis az a legfőbb gond az, hogy örökzöld lévén a tuja a lombozatán keresztül ilyenkor is párologtat, és emellett a fagyott talajból nem tud elegendő vizet felvenni. A szomjazó növény tavasszal ritkulhat, barnulhat, megéghet.
Ősszel feltöltés, télen szinten tartás A tuják gondozása télen nem bonyolult feladat, de érdemes már ősszel felkészíteni őket a téli hónapokra. A fagyok beállta előtt szükséges az alapos, kiadós öntözés, hiszen egy nagyobb példány akár 20-30 liter vizet is elraktároz. A tuják öntözése télen is fontos feladat. Fagymentes időben, hetente egyszer, lehetőleg a déli, legmelegebb órákban locsold meg a növényeket. Egy közepes méretű fa esetében 10-20 liter víz is elegendő ilyenkor.
A szél a legveszélyesebb Télen szárazabb a kinti levegő, és a szelek fokozzák a párologtatást a tuja lombozatában; déli, délnyugati oldalon lévő növények esetében ez barnulást okozhat. Leginkább a sövények, nyílt területen álló tuják vannak veszélyben; ültetéskor érdemes erre is figyelni. Meglévő örökzöldek esetében próbálj szélvédett helyet kialakítani a sövénynek ráccsal, náddal vagy hálóval.
A hó is szétnyomhatja az ágakat? A leglátványosabb téli probléma akkor jelentkezik, ha nagy mennyiségű hó esik. Ilyenkor az ágak szétfeszülnek, és nemcsak letörhetnek, de deformálódhatnak. Szétnyílik a korona, és tavasszal nem mindig záródik vissza, ez pedig nemcsak esztétikai probléma, de később, ahogy fejlődik, növekszik a fa, sérülékenyebbé, törékenyebbé teheti az ágakat.
Lazán kötözd meg az ágakat A hónyomás ellen sokan az ágak összekötözésével védekeznek; erre használjunk rugalmas anyagot, például kókuszrostot, juta szalagot. A műanyag vagy a drót megsértheti a fa ágait, a kérget, ahogy a lomb mozog a szélben. A kötözés legyen laza, spirális, ne szorítsuk el az ágakat.
Nem mindig szabad lerázni Ösztönből jön az embernek, hogy lerázza az örökzöld, lehajló ágakról a havat, de ezzel érdemes vigyázni: ha jeges, tapadó hó van rajta, akkor a fagyott ág könnyen letörik, ilyenkor inkább várd meg, míg kiolvad. A friss porhó viszont óvatosan lerázható az ágakról.
Mivel és hogyan szabad mulcsozni? A nyári forróságban sokan gondolnak rá, hogy fenyőkéreggel, lombbal, szalmával takarják a talajt az örökzöldek alatt, de erre télen is szükségük van, hiszen a száraz hidegben is gyorsan kiszárad a tuja földje. Az 5-10 cm vastag mulcsréteg ráadásul a hirtelen fagyoktól is védi a gyökereket.
Ne legyen közel a törzshöz Mulcsozásnál ügyelj arra, hogy legyen egy 5-10 centis üres sáv a fa törzsénél. Vigyázz, mert ha közvetlenül rátolod, rothadást, gombás fertőzéseket kaphat. A tuja betegségek sok hobbi kertészt gondolkodóba ejtenek, de szerencsére hatékonyan védekezhetsz a fertőzések ellen.
Szabad trágyázni télen? Az örökzöldek tápanyag-utánpótlását ősszel érdemes elvégezni, ha ez valamiért elmaradt, télen már nem szabad pótolni. Ilyenkor ugyanis a tuják nyugalmi állapotban vannak, a gyökereik nem tudják felvenni a tápanyagokat, ami felhalmozódhat a talajban, és tavasszal problémákat okozhat.
Megéghetnek a levelek? Azt mindenki tudja, hogy nyáron a napégés barnulást okozhat a tujáknál, de a hidegben is fennáll ez a veszély, hiszen az erős téli napsütés hozzájárul a lombozat kiszáradásához, és megbarnulhatnak a levelek. Főleg a déli, nyugati oldalon lévő fiatal növények érzékenyek erre. 1-3 éves növényeket ilyenkor érdemes árnyékolni hálóval vagy jutazsákkal. Ne csavard be őket szorosan, csak annyira, hogy szűrje az erős napfényt.
Fóliával takarni tilos! Akármilyen hideget is jósolnak, soha ne akard a tuja lombját nem-légáteresztő zsákkal vagy fóliával takarni, mert ezek alatt bepállik a növény, gombásodás, rothadás jelenhet meg. Emellett a fólia alatt nappal felmelegszik a lomb, éjjel visszafagy, és ettől sokkot kaphat.
Télen ne nyúlj hozzá Egyre gyakoribb, hogy az örökzöld növények lombja barnulni kezd. Nem kell megijedni, hiszen a tuja életét megmenthetjük egy kis odafigyeléssel. Fontos, hogy ne állj neki metszeni a hidegben, mert a lassú nedvkeringés miatt nem forr be a vágási felület, és nyitott kaput hagysz a betegségeknek. Télen csak az egyértelműen beteg, letört, veszélyes ágakat távolítsd el.
Tavasszal derülnek ki a problémák Ilyenkor még nem érdemes a károkat felmérni, március-áprilisban lehet majd látni, hogyan vészelte át a tuja a telet. Ekkor vágd vissza a kiszáradt részeket, fokozatosan öntözd a tuját, és legyél türelmes; ha jól gondozod, helyre fog állni. Ha a gondoskodás ellenére a növény mégis elpusztult, keress olyan örökzöldet, amelyik jobban bírja a száraz, forró nyarakat.
Ha kíváncsi vagy, hogyan kell ültetni a smaragd tuját, nézd meg ezt a videót:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.