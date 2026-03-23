A tavaszi metszés 3 szabálya, amit a kertészek is betartanak

A tavaszi metszés 3 szabálya, amit a kertészek is betartanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 15:45
Tavasszal életre kel a természet, ilyenkor az első feladatok egyike a metszés. A tavaszi metszés segít rendben tartani a fákat, bokrokat és rózsákat, és a termés mennyiségét is befolyásolja. Mutatjuk azt a három alapvető szabályt, amit a kertészek is betartanak.
  • A tavaszi metszés segít abban, hogy a növények több fényt és levegőt kapjanak.
  • A jó időzítés, a tiszta metszőolló és a fokozatosság a tavaszi metszés három alapja.
  • A metszés után a sebkezelés és a lemosó permetezés is fontos feladat a kertben.

A tavaszi metszés célja, hogy a növények több fényt kapjanak, több levegőhöz jussanak és energiájukat az új hajtásokra, a virágokra vagy a termésre fordítsák. Ha a metszés kimarad, az ágak besűrülnek, és a növények kevésbé fejlődnek szépen.

Mikor érkezik el a tavaszi metszés ideje?

A tavaszi metszés időpontját nem a naptár határozza meg, hanem az időjárás. A legtöbb gyümölcsfát akkor érdemes metszeni, amikor a nagyobb fagyok már elmúltak, de a rügyek még nem pattantak ki. Ha túl korán kezdünk hozzá, a fagy károsíthatja a friss metszési felületeket. Ha viszont már elindult a nedvkeringés, a növény könnyebben legyengülhet. A kertben ezért mindig figyeljük a növények állapotát és az aktuális időjárást. Tavasszal el kell távolítani az egymást keresztező, beteg vagy törött ágakat, valamint azokat a hajtásokat, amelyek túl sűrűvé teszik a koronát.

1. Tiszta metszőolló

A metszésnél az egyik leggyakoribb hiba, hogy ugyanazzal az eszközzel dolgozunk több növényen anélkül, hogy megtisztítanánk. A metszőollóval könnyen átkerülhetnek kórokozók egyik növényről a másikra. Ezért érdemes az eszközt minden növény után fertőtleníteni, például alkoholos oldattal. Egy rövid tisztítás sok későbbi problémát megelőzhet a kertben.

2. Mennyit kell lemetszeni?

A metszésnél sokan bizonytalanok abban, mennyit szabad levágni az ágakból. Ilyenkor érdemes kis lépésekben haladni. Vágj le egy kisebb darabot az ágból, majd nézd meg a metszlapot. Ha a belseje barnás vagy száraz, akkor érdemes tovább vágni addig, amíg zöld, élő szövetet nem találsz. Rózsák esetében tavasszal erősebb visszavágásra van szükség. A tearózsáknál például gyakran csak néhány erős hajtást hagynak meg, hogy a növény új, erős hajtásokat hozzon.

3. Megfelelő időzítés

A tavaszi metszés harmadik fontos szabálya az időzítés. A metszést mindig a fagyok elmúltával érdemes elvégezni, de még a rügyfakadás előtt. Ha túl későn vágjuk vissza az ágakat, a növény már az új hajtásokra fordította az energiáját. Ilyenkor a metszés jobban megviselheti és a fejlődés is lassabb lehet.

A metszés után is akad teendő a kertben

A metszés után érdemes a vastagabb ágak vágási felületét sebkezelővel lezárni, hogy csökkentsük a fertőzések kockázatát. Kora tavasszal érdemes elvégezni az első lemosó permetezést is. Ez segít eltávolítani a növények kérgén áttelelő kártevőket és kórokozókat. A gyümölcsfák körül a talajt is érdemes rendbe tenni. A mohás vagy füves réteg eltávolítása segít abban, hogy az esővíz és a tápanyagok könnyebben eljussanak a gyökerekhez. 

A tavaszi metszés tehát a szezon egyik legfontosabb lépése. Ha ezt a három alapvető szabályt betartod, a kerted hamar meghálálja a gondoskodást: erősebb hajtásokkal, több virággal és bőségesebb terméssel.

Nézd meg a tavaszi metszés alapjait:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
