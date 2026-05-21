Kipusztult a tuja? Ezeket a cserjéket ültesd helyette

A klímaváltozás miatt hazánkban szinte megállíthatatlan a tuják pusztulása, ami után sokan azon kaphatják a szomszédot, hogy átbámul a kerítés fölött. Szerencsére van megoldás: a gyorsan növő cserjék segítségével akár hónapokon belül visszakaphatod az intim szférád. Ha újra növényfalat szeretnél állítani a kiszáradt örökzöldek helyén, ezek a növények jelentik a legjobb választást.
Évtizedeken át a smaragd tuja volt a hazai kiskertek első számú sövénynövénye, mára azonban drasztikus és látványos pusztulásnak indult az országban, szinte esélytelen a hosszú távú életben tartása. Ennek oka a megváltozott időjárás, az egyre aszályosabb, forróbb nyarak és a tartósan alacsony páratartalom. A legyengült tuját aztán kíméletlenül megtámadják a kártevők – mint a borókaszú és a tujafúró aranymoly –, valamint a különböző pusztító gombabetegségek. A korábban sűrű zöld tujasorok hónapok alatt rozsdabarnává válnak és végül teljesen elpusztulnak. A kiszáradt növények pótlására érdemesebb ellenállóbb, lombhullató fajokat választani.
Ha a kiszáradt tujasor után a lehető leggyorsabb megoldásra van szükséged, a csodasövény a legjobb választás. Megfelelő öntözés mellett évente akár 1,2-1,5 métert is képes növekedni, így 2-3 év alatt teljesen kész, embermagasságú, áthatolhatatlan zöld falat ad. Rendkívül igénytelen, kiválóan bírja a szárazságot és a tűző napot. Egyetlen hátulütője, hogy a sűrű, formás hatásért évente legalább kétszer-háromszor kötelező megnyírni, és mivel lombhullató, télen csak a rendkívül sűrű ágrendszere takar.
Ha mindenképpen örökzöld megoldást keresel a tuja helyett, a babérmeggy az egyik legjobb és legnépszerűbb a gyorsan növő cserjék között. Fényes, bőrszerű, sötétzöld levelei télen is díszítenek és tökéletesen takarnak. Nagyon gyorsan nő (fajtától függően évente 40-60 centimétert), rendkívül jól bírja a metszést, és a klímaváltozással járó szárazabb nyarakat is sokkal jobban tolerálja, mint a tuják vagy a ciprusok. Ráadásképpen tavasszal szép, fehér virágfürtöket hoz.
Ha kedveled az élénk színeket, a korallberkenye tökéletes választás a kipusztult tuják helyére. Ez a szemet gyönyörködtető, vöröses árnyalatú friss hajtásokkal rendelkező cserje rendkívül gyorsan nő, egyfajta természetes paravánként funkcionálva a telekhatáron. Viszonylag szívós növény, amely évente akár 60 centimétert is képes nőni, így ideális, dús és kifejezetten modern szegélye lehet a kertünknek.
Sokan tévesen aranyesőnek nevezik, pedig a növény valódi neve aranyfa vagy aranycserje. Élénksárga virágai kora tavasszal, a levelek megjelenése előtt nyílnak, csodás, vidám látványt nyújtva a szürke tél után. Nagyon ellenálló és kifejezetten igénytelen, szinte minden időjárási körülményt elvisel. Villámgyorsan növekszik, metszés nélkül néhány év alatt akár a 3 méteres magasságot is elérheti.
Ha a kíváncsi szomszédok mellett a hívatlan vendégeket vagy a kóbor állatokat is szeretnéd garantáltan távol tartani, a Júlia-borbolya az ideális jelölt. Ez egy rendkívül sűrű ágrendszerű, örökzöld cserje, amelynek hajtásait szúrós tövisek borítják – emiatt valódi, áthatolhatatlan védvonalat képez. Nagyon szívós, kiválóan bírja a városi klímát, a szárazságot és a metszést is. Ősszel kékesfekete bogyókkal és vörösesre színeződő levelekkel teszi ékesebbé a kertet.
Nézd meg videón a gyorsan növő, árnyékot adó fafajtákat is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.