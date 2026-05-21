Kipusztult a tuja? Ezeket a cserjéket ültesd helyette

A klímaváltozás miatt hazánkban szinte megállíthatatlan a tuják pusztulása, ami után sokan azon kaphatják a szomszédot, hogy átbámul a kerítés fölött. Szerencsére van megoldás: a gyorsan növő cserjék segítségével akár hónapokon belül visszakaphatod az intim szférád. Ha újra növényfalat szeretnél állítani a kiszáradt örökzöldek helyén, ezek a növények jelentik a legjobb választást.

A gyorsan növő cserjék tökéletesen és tartósan pótolják a kiszáradt tujasorokat

A tuják a klímaváltozás áldozatai

Évtizedeken át a smaragd tuja volt a hazai kiskertek első számú sövénynövénye, mára azonban drasztikus és látványos pusztulásnak indult az országban, szinte esélytelen a hosszú távú életben tartása. Ennek oka a megváltozott időjárás, az egyre aszályosabb, forróbb nyarak és a tartósan alacsony páratartalom. A legyengült tuját aztán kíméletlenül megtámadják a kártevők – mint a borókaszú és a tujafúró aranymoly –, valamint a különböző pusztító gombabetegségek. A korábban sűrű zöld tujasorok hónapok alatt rozsdabarnává válnak és végül teljesen elpusztulnak. A kiszáradt növények pótlására érdemesebb ellenállóbb, lombhullató fajokat választani.

Melyek a legjobb gyorsan növő cserjék?

Csodasövény (Turkesztáni szil)

Ha a kiszáradt tujasor után a lehető leggyorsabb megoldásra van szükséged, a csodasövény a legjobb választás. Megfelelő öntözés mellett évente akár 1,2-1,5 métert is képes növekedni, így 2-3 év alatt teljesen kész, embermagasságú, áthatolhatatlan zöld falat ad. Rendkívül igénytelen, kiválóan bírja a szárazságot és a tűző napot. Egyetlen hátulütője, hogy a sűrű, formás hatásért évente legalább kétszer-háromszor kötelező megnyírni, és mivel lombhullató, télen csak a rendkívül sűrű ágrendszere takar.

Babérmeggy (Prunus laurocerasus)

Ha mindenképpen örökzöld megoldást keresel a tuja helyett, a babérmeggy az egyik legjobb és legnépszerűbb a gyorsan növő cserjék között. Fényes, bőrszerű, sötétzöld levelei télen is díszítenek és tökéletesen takarnak. Nagyon gyorsan nő (fajtától függően évente 40-60 centimétert), rendkívül jól bírja a metszést, és a klímaváltozással járó szárazabb nyarakat is sokkal jobban tolerálja, mint a tuják vagy a ciprusok. Ráadásképpen tavasszal szép, fehér virágfürtöket hoz.