Egy hét után találták meg a barlangban rekedt falusiakat, két embert még keresnek

A laoszi Xaisomboun tartományban május 19-én indult el a rémálom. Hét helyi lakos merészkedett be a sziklás járatokba, ám a hirtelen lezúduló, könyörtelen felhőszakadás pillanatok alatt csapdába ejtette őket. A mindent elsöprő villámárvíz elzárta a barlang egyetlen kijáratát, elvágva őket a külvilágtól. Napokig semmit sem tudtak róluk, a remény már-már elszállt, amikor megtörtént a csoda: a mentőcsapatok egy hét után élve találtak rájuk.

A mentőcsapatok az utolsó erejükig küzdenek a sárral és a vízzel az elárasztott barlang mélyén, hogy megtalálják az utolsó két eltűnt embert is Fotó: Karkhut / Shutterstock

Élő szoborként várták a halált a barlangban

A thaiföldi mentőcsapatok által megosztott megrázó felvételeken jól látszik a tiszta túlélési ösztön. A búvárok a koromsötét, zavaros vízből felbukkanva, a fejlámpáik fényében pillantották meg a sokkos állapotban lévő falusiakat, akik egy, a hömpölygő áradatból kiemelkedő sziklán kuporogtak, egymásba kapaszkodva.

Bounkham Luanglath, a mentésben részt vevő laoszi szervezet munkatársa alig tudott beszélni a feszültségtől a sikeres akció után.



Még mindig remegek. A csapatunk megcsinálta! – üzente hangüzenetben a férfi, miközben megerősítette: öt embert épségben találtak meg, de a drámának nincs vége. Két ember sorsa ugyanis még mindig teljesen bizonytalan, a keresésüket megállás nélkül folytatják.

Hasukon csúszva mentek a hősök

A mentés elképesztő, emberfeletti küzdelem. A helyszín egy eldugott, vadregényes hegyvidéken van, a barlang bejáratához egy brutális, négykilométeres meredek túra vezet a sárban. Maga a nyílás olyan szűk, hogy egyszerre csak egy ember fér be rajta. Odabent a búvároknak és a mentőknek a hasukon csúszva, a sárban és a vízzel elárasztott, szűk alagutakon át kellett előreverekedniük magukat – írja a brit Mirror.

Legendás elit alakulat a helyszínen

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hétvégén a szomszédos Thaiföldről olyan elit búvárok érkeztek a helyszínre, akik annak idején, 2018-ban részt vettek a világszerte feszült figyelemmel kísért mentőakcióban, amikor 12 iskolás focistafiút és az edzőjüket hozták ki egy elárasztott barlangból. Most a szakemberek folyamatosan szivattyúzzák a vizet a járatokból, és fent a hegyen szellőzőnyílásokat keresnek, hogy közelebb jussanak a még mindig bent lévő két eltűnthöz. Az idő azonban sürget, az eső pedig szakadatlanul esik.