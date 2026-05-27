A Salar de Uyuni Bolivilában

Mintha nem is a Földön járnánk: 8 helyszín, amit látnod kell, mielőtt meghalsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 14:15
Készen állsz arra, hogy magad mögött hagyd a hétköznapokat, és felfedezd a bolygó legmeghökkentőbb tájait? Csomagolj össze, indulj útnak, hiszen a világ legszebb természeti csodái csak arra várnak, hogy a saját szemeddel is megcsodáld őket.
Etédi Alexa
A világ legszebb természeti csodái a bolygó különböző pontjain olyan geológiai és biológiai jelenségeket produkálnak, amelyek szinte valószínűtlennek tűnnek. Az alábbi különleges, természet által formált tájak garantáltan örökre emlékezetes élményt nyújtanak minden utazónak.

Egy a világ legszebb természeti csodái közül: a Maldív-szigetek biolumineszcens algái csillagtengerré változtatják a vizet.
Fotó: PawelG Photo / shutterstock
  • Ragyogó biolumineszcens óceánpart, színpompás perui hegycsúcs, Balin pedig rejtett vízesés várja az utazókat.
  • Vulkáni homokban szikrázó jéggyémántok Izlandon és a világ legnagyobb természetes tükre Bolíviában.
  • Különleges chilei márványbarlangok, fehér gipszdűnék az USA-ban és Pamukkale védett mészkőmedencéi.

Ezek a világ legszebb természeti csodái a Föld körül

Csillagtenger, Maldív-szigetek

A világ legszebb természeti csodáinak egyike a Maldív-szigetek mesés partvidéke, ahol a sötét éjszakákon valóságos csillagtenger kel életre. Mudhdhoo, Vaadhoo és Rangali szigetein július és február között, szélcsendes időben a vízfelszín neonkék fénnyel ragyog. Ez a különleges jelenség a biolumineszcens algáknak köszönhető, amelyek a ragadozók elleni védekezésként bocsátanak ki fényt, ha mozgást érzékelnek.  

Szivárvány-hegy, Vinicunca, Peru

A perui Andok láncai között magasodó Vinicunca, vagyis a Szivárványhegy a felszínét borító színes ásványi anyagok miatt vált híressé: a vas-oxid, a mangán, a kén és a réz párhuzamosan futó vörös, rózsaszín, sárga és türkiz csíkokat hozott létre a kőzeten. A látogatásra a március és november közötti szárazabb időszak a legalkalmasabb, amikor a Cusco városából induló csoportos túrákkal nagyjából három óra alatt bejárható a terep. A kiszámíthatatlan hegyi időjárás miatt a meleg, vízálló öltözet elengedhetetlen a túrázók számára.

Kanto Lampo vízesés, Indonézia

Indonéziában, Bali szigetén, Ubud közelében rejtőzik a dús növényzettel körbevett Kanto Lampo vízesés. A víztömeg egy tizenöt méter magas sziklafal lépcsőzetes teraszain keresztül zúdul le a folyóba, amely kiválóan alkalmas a fürdőzésre. A kiépített lépcsőkön megközelíthető látványosságot leginkább az áprilistól szeptemberig tartó száraz évszakban érdemes felkeresni.

Diamond Beach, Izland

Izland déli részén, a Jökulsárlón gleccserlagúna torkolatánál fekszik a Diamond Beach, ahol a mélyfekete homokban jégtömbök szikráznak a napfényben. Ezek a jégdarabok a közeli Breiðamerkurjökull-gleccserből válnak le, majd a hullámzás és az árapály mossa őket a partra, ahol folyamatosan változtatják formájukat a teljes olvadásig. A sötét vulkáni homok és az áttetsző jég kontrasztja miatt a partvidék minden nap más arcát mutatja.

Salar de Uyuni, Bolívia

A bolíviai Salar de Uyuni a Föld legnagyobb kiterjedésű sós síksága, amely egy tizenkétezer évvel ezelőtt kiszáradt őskori tó helyén jött létre. A novembertől áprilisig tartó esős évszakban a felületet borító minimális vízréteg óriási, tiszta tükörré változtatva mossa össze a földet az égbolttal. A száraz periódusban a víz elpárolog, és a talajon egyedülálló, geometriai formákból álló, lépesmézszerű mintázat alakul ki.  

Márványbarlangok, Chile

Chile déli részén, a General Carrera-tó medrében találhatók a híres Márványbarlangok, amelyek becslések szerint ötmilliárd tonna márványt tartalmaznak. Az elmúlt hatezer év során a hullámok eróziós munkája látványos járatokat vájt a kőzetbe, amelyek a tiszta tóvíz felett lila, sárga és türkiz árnyalatokban tündökölnek. A Puerto Río Tranquilo városából induló csónakos vagy kajakos kirándulásokkal közvetlenül a sziklák közé lehet evezni. 

White Sands Nemzeti Park, USA

Annak ellenére, hogy hófödte tájnak tűnik, az Egyesült Államokbeli White Sands Nemzeti Park egy hatalmas, fehér gipszsivatag Új-Mexikóban, a Chihuahua-sivatag szívében. Évmilliókkal ezelőtt egy beltenger borította ezt a területet, amely később tiszta tóvá alakult, majd teljesen kiszáradt, hátrahagyva a kristályos gipszet. A szél folyamatosan mozgatja és formálja ezeket a szemcséket, így a dűnék alakja állandóan változik.

Pamukkale mészkőteraszai, Törökország

Törökország délnyugati részén találhatók Pamukkale mészkőteraszai, amelyek a domboldalon lefolyó, kalciumban gazdag termálvizek párolgása során alakultak ki az évezredek alatt. A hófehér, lépcsőzetes medencék megóvása érdekében a hatóságok húsz éve megtiltották a vízben való fürdőzést, mivel a tömegturizmus miatt a kőzet szürkülni kezdett. Napjainkban a látogatók kizárólag cipő nélkül, a kijelölt gyalogösvényeken sétálva csodálhatják meg a regenerálódott fehér sziklákat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
