Mintha nem is a Földön járnánk: 8 helyszín, amit látnod kell, mielőtt meghalsz

A világ legszebb természeti csodái a bolygó különböző pontjain olyan geológiai és biológiai jelenségeket produkálnak, amelyek szinte valószínűtlennek tűnnek. Az alábbi különleges, természet által formált tájak garantáltan örökre emlékezetes élményt nyújtanak minden utazónak.
A világ legszebb természeti csodáinak egyike a Maldív-szigetek mesés partvidéke, ahol a sötét éjszakákon valóságos csillagtenger kel életre. Mudhdhoo, Vaadhoo és Rangali szigetein július és február között, szélcsendes időben a vízfelszín neonkék fénnyel ragyog. Ez a különleges jelenség a biolumineszcens algáknak köszönhető, amelyek a ragadozók elleni védekezésként bocsátanak ki fényt, ha mozgást érzékelnek.
A perui Andok láncai között magasodó Vinicunca, vagyis a Szivárványhegy a felszínét borító színes ásványi anyagok miatt vált híressé: a vas-oxid, a mangán, a kén és a réz párhuzamosan futó vörös, rózsaszín, sárga és türkiz csíkokat hozott létre a kőzeten. A látogatásra a március és november közötti szárazabb időszak a legalkalmasabb, amikor a Cusco városából induló csoportos túrákkal nagyjából három óra alatt bejárható a terep. A kiszámíthatatlan hegyi időjárás miatt a meleg, vízálló öltözet elengedhetetlen a túrázók számára.
Indonéziában, Bali szigetén, Ubud közelében rejtőzik a dús növényzettel körbevett Kanto Lampo vízesés. A víztömeg egy tizenöt méter magas sziklafal lépcsőzetes teraszain keresztül zúdul le a folyóba, amely kiválóan alkalmas a fürdőzésre. A kiépített lépcsőkön megközelíthető látványosságot leginkább az áprilistól szeptemberig tartó száraz évszakban érdemes felkeresni.
Izland déli részén, a Jökulsárlón gleccserlagúna torkolatánál fekszik a Diamond Beach, ahol a mélyfekete homokban jégtömbök szikráznak a napfényben. Ezek a jégdarabok a közeli Breiðamerkurjökull-gleccserből válnak le, majd a hullámzás és az árapály mossa őket a partra, ahol folyamatosan változtatják formájukat a teljes olvadásig. A sötét vulkáni homok és az áttetsző jég kontrasztja miatt a partvidék minden nap más arcát mutatja.
A bolíviai Salar de Uyuni a Föld legnagyobb kiterjedésű sós síksága, amely egy tizenkétezer évvel ezelőtt kiszáradt őskori tó helyén jött létre. A novembertől áprilisig tartó esős évszakban a felületet borító minimális vízréteg óriási, tiszta tükörré változtatva mossa össze a földet az égbolttal. A száraz periódusban a víz elpárolog, és a talajon egyedülálló, geometriai formákból álló, lépesmézszerű mintázat alakul ki.
Chile déli részén, a General Carrera-tó medrében találhatók a híres Márványbarlangok, amelyek becslések szerint ötmilliárd tonna márványt tartalmaznak. Az elmúlt hatezer év során a hullámok eróziós munkája látványos járatokat vájt a kőzetbe, amelyek a tiszta tóvíz felett lila, sárga és türkiz árnyalatokban tündökölnek. A Puerto Río Tranquilo városából induló csónakos vagy kajakos kirándulásokkal közvetlenül a sziklák közé lehet evezni.
Annak ellenére, hogy hófödte tájnak tűnik, az Egyesült Államokbeli White Sands Nemzeti Park egy hatalmas, fehér gipszsivatag Új-Mexikóban, a Chihuahua-sivatag szívében. Évmilliókkal ezelőtt egy beltenger borította ezt a területet, amely később tiszta tóvá alakult, majd teljesen kiszáradt, hátrahagyva a kristályos gipszet. A szél folyamatosan mozgatja és formálja ezeket a szemcséket, így a dűnék alakja állandóan változik.
Törökország délnyugati részén találhatók Pamukkale mészkőteraszai, amelyek a domboldalon lefolyó, kalciumban gazdag termálvizek párolgása során alakultak ki az évezredek alatt. A hófehér, lépcsőzetes medencék megóvása érdekében a hatóságok húsz éve megtiltották a vízben való fürdőzést, mivel a tömegturizmus miatt a kőzet szürkülni kezdett. Napjainkban a látogatók kizárólag cipő nélkül, a kijelölt gyalogösvényeken sétálva csodálhatják meg a regenerálódott fehér sziklákat.
