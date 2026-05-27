Mintha nem is a Földön járnánk: 8 helyszín, amit látnod kell, mielőtt meghalsz

A világ legszebb természeti csodái a bolygó különböző pontjain olyan geológiai és biológiai jelenségeket produkálnak, amelyek szinte valószínűtlennek tűnnek. Az alábbi különleges, természet által formált tájak garantáltan örökre emlékezetes élményt nyújtanak minden utazónak.

Egy a világ legszebb természeti csodái közül: a Maldív-szigetek biolumineszcens algái csillagtengerré változtatják a vizet.

Fotó: PawelG Photo / shutterstock

Ragyogó biolumineszcens óceánpart, színpompás perui hegycsúcs, Balin pedig rejtett vízesés várja az utazókat.

Vulkáni homokban szikrázó jéggyémántok Izlandon és a világ legnagyobb természetes tükre Bolíviában.

Különleges chilei márványbarlangok, fehér gipszdűnék az USA-ban és Pamukkale védett mészkőmedencéi.

Ezek a világ legszebb természeti csodái a Föld körül

Csillagtenger, Maldív-szigetek

A világ legszebb természeti csodáinak egyike a Maldív-szigetek mesés partvidéke, ahol a sötét éjszakákon valóságos csillagtenger kel életre. Mudhdhoo, Vaadhoo és Rangali szigetein július és február között, szélcsendes időben a vízfelszín neonkék fénnyel ragyog. Ez a különleges jelenség a biolumineszcens algáknak köszönhető, amelyek a ragadozók elleni védekezésként bocsátanak ki fényt, ha mozgást érzékelnek.

Szivárvány-hegy, Vinicunca, Peru

A perui Andok láncai között magasodó Vinicunca, vagyis a Szivárványhegy a felszínét borító színes ásványi anyagok miatt vált híressé: a vas-oxid, a mangán, a kén és a réz párhuzamosan futó vörös, rózsaszín, sárga és türkiz csíkokat hozott létre a kőzeten. A látogatásra a március és november közötti szárazabb időszak a legalkalmasabb, amikor a Cusco városából induló csoportos túrákkal nagyjából három óra alatt bejárható a terep. A kiszámíthatatlan hegyi időjárás miatt a meleg, vízálló öltözet elengedhetetlen a túrázók számára.

Kanto Lampo vízesés, Indonézia

Indonéziában, Bali szigetén, Ubud közelében rejtőzik a dús növényzettel körbevett Kanto Lampo vízesés. A víztömeg egy tizenöt méter magas sziklafal lépcsőzetes teraszain keresztül zúdul le a folyóba, amely kiválóan alkalmas a fürdőzésre. A kiépített lépcsőkön megközelíthető látványosságot leginkább az áprilistól szeptemberig tartó száraz évszakban érdemes felkeresni.