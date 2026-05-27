Dráma Fejér vármegyében: munkahelyén esett össze a 35 éves férfi, kollégái élesztették újra

A harmincöt év körüli férfi már egy ideje rossz közérzetre panaszkodott, és éppen a hazamenetelt fontolgatta, amikor kollégái szeme láttára eszméletét vesztette. A munkatársak azonnal a segítségére siettek, lefektették a földre, értesítették a mentőket, majd szükség esetén a szakszerű újraélesztés is megkezdődhetett.

Sikeres újraélesztés a helyszínen: a munkatársak és a mentők gyors reakciója mentette meg a férfi életét Fotó: OMSZ (illusztráció)

Telefonos irányítással kezdték meg az újraélesztést

A segélyhívást fogadó mentésirányító azonnal több egységet riasztott a helyszínre, miközben telefonon keresztül instruálta a bejelentőket az elsősegélynyújtás lépéseire. A hívás közben a férfi keringése összeomlott, így a telefonos irányítással a kollégák megkezdték az újraélesztést – derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjából.

A folyamatot a percekkel később megérkező mentőgépkocsi személyzete vette át, akikhez hamarosan egy esetkocsi is csatlakozott. A szakszerű és összehangolt ellátásnak köszönhetően a férfi keringése visszatért, majd a helyszíni stabilizálás után kórházba szállították.