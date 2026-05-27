„Nem szórakoztok jól?!” – Russell Crowe beleállt a párizsi rajongókba, kiborult a filmsztár

Russell Crowe soha nem a higgadt vérmérsékletéről volt híres. Miután Joaquin Phoenix mellett a Ridley Scott által rendezett Gladiátor című filmmel népszerűséget szerzett, a paparazzikkal, túlzottan akaratos rajongókkal és más szerencsétlen hétköznapi emberekkel gyakran került konfliktusba. Olyannyira, hogy még bírósági ügybe is keveredett, miután egy hotel alkalmazottját arcon dobta egy mobiltelefonnal, fájdalmas és véres sérülést okozva ezzel. Bár a világsztár azóta megivott néhány kamillateát és ekkora balhéba azóta sem keveredett, azért nehezen hazudtolja meg magát.

Russell Crowe fiatalon sem volt kevésbé vehemens, sőt... (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Russell Crowe Párizsban ment neki a rajongóknak

Videóra vették, ahogy az autogram vadászok Párizsban egy hotelszoba folyosóján elkapták a korábban Budapesten is járt Russell Crowe-ot, öltönyös emberek kíséretében. A felvételen látszik, hogy a közkedvelt filmsztár ma is bal lábbal lépett ki az ágyból, miképpen közelebb kerülve hozzájuk már távolságtartásra intette a rajongókat. Ezután pedig hideg hangnemben, a nyelvi korlátokat elkerülve mutogatva közölte a játékszabályokat.

Figyeltek? Maradjatok ott, ahol vagytok, k*rvára ne lökdössetek és oda fogok menni. Adjatok helyet mindenkinek. Amint valaki f*sz lesz, én megyek. Értve vagyok? Minden tiszta?

Hozzá kell tenni, hogy ez a fajta kommunikáció még a jobbak közé tartozik a folyton morcos, macsó imázsát évtizedek óta fenntartó hírességtől. Miután lefektette a kereteket, aláírta a hozott ereklyéket. Az egyikük megkérdezte, hogy oda tudná-e írni mellé Russell Crowe Gladiátor filmjéből ismert Maximus nevét is? Mire Crowe hidegen azt felelte: „Nem.”

A videó nyilvánosságra kerülése után több bulvárlap, köztük a TMZ is lehozott egy cikket erről a különös modorról, utóbbira Russell Crowe egy X posztban reagált:

„Clickbait. Mindenki kapott autogramot meg szelfit, a hotelben bárki szabadon tudott közlekedni és még a reptérre is időben érkeztem. Egy ember, biztonsági személyzet nélkül. Minden frankó. Mi a probléma?”