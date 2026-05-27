Emiatt tűnt el teljesen a nyilvánosság elől a Házasság első látásra sztárja – Kitálalt a drámáról!

Hetek óta találgatja a közvélemény, hogy mi állhat a TV2 sikerműsorából megismert fogorvos, Dr. Gaál Zoltán hirtelen eltűnése mögött. A sármos doki most látta elérkezettnek az időt, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és kendőzetlen őszinteséggel beszéljen élete legnehezebb időszakáról a Borsnak. A háttérben húzódó családi dráma, a jogi csaták és a magánéleti válság teljesen felemésztették a Házasság első látásra sztárjának a mindennapjait, ám a mélypont után most végre készen áll a visszatérésre, és arra, hogy saját hibáiból tanulva egy teljesen új fejezetet nyisson az életében.

A Házasság első látásra sztárja kemény időszakon ment keresztül... (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja komoly felismerést tett

A reality-sztár nem szépíti a helyzetet, pontosan tudja, hogy az utóbbi időben sok mindent másképp kellett volna csinálnia:

Az elmúlt időszakban tudatosan visszavonultam a nyilvánosságtól. Az utóbbi pár hónap sok hibámra rávilágított. Több hozzám közel álló ember is jelezte, hogy a második válásom után megváltoztam

– árulta el a HEL sztárja. A magánéleti krízis legfájdalmasabb pontja azonban nem is a házasság zátonyra futása volt: „A legnagyobb lelki törést számomra a fiaim külföldre költözése jelentette. Naivan, a gyermekeim érdekében szinte mindenbe beleegyeztem, utólag azonban úgy érzem, ezzel visszaéltek. Az évek során egyre nagyobb elvárásokkal és követelésekkel szembesültem, és amikor ezeket nem tudtam vagy nem akartam teljesíteni, a gyermekeimet ellenem hangolták, illetve rajtuk keresztül próbáltak nyomást gyakorolni rám” – vallott a szívszorító részletekről Zoli.

A családi viták felőrölték...

A családi konfliktus végül olyan szintig eszkalálódott, ahonnan már nem volt békés út visszafelé, így a hatóságok bevonása maradt az egyetlen opció:

A helyzet végül odáig fajult, hogy bírósághoz kellett fordulnom. Ma már úgy látom, hogy a kezdeti jóhiszeműségem és a békés kapcsolat fenntartásának szándéka miatt olyan egyoldalú megállapodásba mentem bele, amely hosszú távon rendkívül hátrányosnak bizonyult számomra. Kilenc év házasság után őszintén úgy érzem, csúnyán átvertek

– szögezte le keserűen. A megpróbáltatások a környezetére is hatással voltak, a felgyülemlett stressz miatt elszigetelődött: „Ez a folyamatos lelki és anyagi nyomás bizalmatlanná tett, és sajnos olyan embereket is eltoltam magamtól, akiket nem kellett volna. Éppen ezért szakember segítségét kértem, hogy fel tudjam dolgozni mindazt, amin keresztülmentem, és újra egyensúlyt találjak az életemben” – részletezte Zoli.