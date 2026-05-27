Paloták és fényűző kúriák: így festenek a köztársasági elnöki rezidenciák a szomszédos országokban – Galéria

Rajongsz az utazásért, a külföldi városnézés során a legszebb épületeket keresed, amelyeket – ha csak kívülről is – azonnal lencsevégre kapsz? Akkor a szomszédos országok köztársasági elnöki rezidenciaként szolgáló épületei kihagyhatatlanok számodra, hiszen az élbolyban szerepelnek. Olyan meseszépek, hogy igazi turistamágnesek.
A következő külföldi utazásodat érdemes a szomszédos államfők főhadiszállásai köré szervezned. Noha ezek az épületek az országok legvédettebb épületei, ahova gyakran nincs bejárás, a hamisíthatatlan uralkodói atmoszférát így is átélheted néhány Insta-kompatibilis fotó erejéig. Nem kell ugyanis VIP-kártya ahhoz, hogy az elnöki paloták külső, pompázatos homlokzatát szemügyre vedd! Ezek az épületek általában a fővárosok legszebb negyedében fekszenek, így könnyen megközelíthetők, a hozzájuk tartozó parkok és monumentális belső udvarok pedig az esetek többségében teljesen nyitva állnak a nagyközönség előtt. Készítsd a kamerád és a töltőd, mert ezek a legszínvonalasabb helyek a külföldi városnézések során!
Legyen szó Lengyelországról, Ausztriáról vagy Romániáról, az országok köztársasági elnökei mind a történelem egy olyan épületében végzik munkájukat, amely igazi ékszerdoboza a nemzetüknek – akárcsak a Sándor-palota hazánknak.
A pozsonyi Grassalkovich-kastély például csodás, hófehér rokokó stílusban épült, a mögötte lévő hatalmas, francia park pedig teljesen ingyen látogatható. Művészi szobrok, zöldellő sövények és szemet kápráztató szökőkutak szegélyezik a környéket. A palota előtti téren még a látványos őrségváltás is elcsíphető, ami hatalmas élmény a turistáknak.
Ha Horvátországba tervezel egy hétvégi kiruccanást, akkor a zágrábi Zoran Milanović villa és környéke ugyancsak gyönyörű látnivaló. Noha egy sűrű erdő mélyén rejtőzik, a hangulata és a luxusnegyed modern építészete a túrázók kedvence lehet. A kerítés mentén ott élő őzek és szarvasok is feltűnhetnek.
Ha felcsigáztunk és azon gondolkodsz, hogy melyik köztársasági elnöki rezidencia épülete kerüljön fel a hétvégi nyaralási bakancslistádra, akkor ne habozz, tekintsd meg galériánkat a legimpozánsabb épületekről!
A bécsi Hofburg olyan hely, ahol mintha megállt volna az idő. Óriási történelmi belső udvarok és tágas külső terek ölelik körbe. Játszd le a videót, hogy te is részese lehess ennek a hihetetlen atmoszférának:
