Paloták és fényűző kúriák: így festenek a köztársasági elnöki rezidenciák a szomszédos országokban – Galéria

Rajongsz az utazásért, a külföldi városnézés során a legszebb épületeket keresed, amelyeket – ha csak kívülről is – azonnal lencsevégre kapsz? Akkor a szomszédos országok köztársasági elnöki rezidenciaként szolgáló épületei kihagyhatatlanok számodra, hiszen az élbolyban szerepelnek. Olyan meseszépek, hogy igazi turistamágnesek.

A környező országokban köztársasági elnöki rezidenciaként működő épületek történelmi ékkövek. / Fotó: Sina Ettmer Photography / Shutterstock

Melyik a legkönnyebben megközelíthető köztársasági elnöki rezidencia?

A következő külföldi utazásodat érdemes a szomszédos államfők főhadiszállásai köré szervezned. Noha ezek az épületek az országok legvédettebb épületei, ahova gyakran nincs bejárás, a hamisíthatatlan uralkodói atmoszférát így is átélheted néhány Insta-kompatibilis fotó erejéig. Nem kell ugyanis VIP-kártya ahhoz, hogy az elnöki paloták külső, pompázatos homlokzatát szemügyre vedd! Ezek az épületek általában a fővárosok legszebb negyedében fekszenek, így könnyen megközelíthetők, a hozzájuk tartozó parkok és monumentális belső udvarok pedig az esetek többségében teljesen nyitva állnak a nagyközönség előtt. Készítsd a kamerád és a töltőd, mert ezek a legszínvonalasabb helyek a külföldi városnézések során!

Legyen szó Lengyelországról, Ausztriáról vagy Romániáról, az országok köztársasági elnökei mind a történelem egy olyan épületében végzik munkájukat, amely igazi ékszerdoboza a nemzetüknek – akárcsak a Sándor-palota hazánknak.

A pozsonyi Grassalkovich-kastély például csodás, hófehér rokokó stílusban épült, a mögötte lévő hatalmas, francia park pedig teljesen ingyen látogatható. Művészi szobrok, zöldellő sövények és szemet kápráztató szökőkutak szegélyezik a környéket. A palota előtti téren még a látványos őrségváltás is elcsíphető, ami hatalmas élmény a turistáknak.

Ha Horvátországba tervezel egy hétvégi kiruccanást, akkor a zágrábi Zoran Milanović villa és környéke ugyancsak gyönyörű látnivaló. Noha egy sűrű erdő mélyén rejtőzik, a hangulata és a luxusnegyed modern építészete a túrázók kedvence lehet. A kerítés mentén ott élő őzek és szarvasok is feltűnhetnek.