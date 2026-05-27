A Grassalkovich-kastély, a pozsonyi köztársasági elnöki rezidencia

Paloták és fényűző kúriák: így festenek a köztársasági elnöki rezidenciák a szomszédos országokban – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 14:05
Akárcsak hazánkban, a szomszédos országokban is gyönyörű épületben képviselik állampolgáraikat az államfők. A szomszédos nemzetek köztársasági elnöki rezidenciaként működő épületei nemcsak pompázatosak, hanem a történelem legizgalmasabb építményei is. Tekintsd meg róluk galériánkat!
  • Igazi turistamágnesek azok az épületek, amelyek köztársasági elnöki rezidenciaként működnek. 
  • Noha sok helyen a bejárás nem lehetséges, a külső kertek általában látogathatók.
  • A szomszédos országok államfőinek pompázatos épületeiről galériát tekinthetsz meg. 

Rajongsz az utazásért, a külföldi városnézés során a legszebb épületeket keresed, amelyeket – ha csak kívülről is – azonnal lencsevégre kapsz? Akkor a szomszédos országok köztársasági elnöki rezidenciaként szolgáló épületei kihagyhatatlanok számodra, hiszen az élbolyban szerepelnek. Olyan meseszépek, hogy igazi turistamágnesek.

A bécsi Hofburg, mint köztársasági elnöki rezidencia
A környező országokban köztársasági elnöki rezidenciaként működő épületek történelmi ékkövek. / Fotó: Sina Ettmer Photography / Shutterstock 

Melyik a legkönnyebben megközelíthető köztársasági elnöki rezidencia? 

A következő külföldi utazásodat érdemes a szomszédos államfők főhadiszállásai köré szervezned. Noha ezek az épületek az országok legvédettebb épületei, ahova gyakran nincs bejárás, a hamisíthatatlan uralkodói atmoszférát így is átélheted néhány Insta-kompatibilis fotó erejéig. Nem kell ugyanis VIP-kártya ahhoz, hogy az elnöki paloták külső, pompázatos homlokzatát szemügyre vedd! Ezek az épületek általában a fővárosok legszebb negyedében fekszenek, így könnyen megközelíthetők, a hozzájuk tartozó parkok és monumentális belső udvarok pedig az esetek többségében teljesen nyitva állnak a nagyközönség előtt. Készítsd a kamerád és a töltőd, mert ezek a legszínvonalasabb helyek a külföldi városnézések során!

Legyen szó Lengyelországról, Ausztriáról vagy Romániáról, az országok köztársasági elnökei mind a történelem egy olyan épületében végzik munkájukat, amely igazi ékszerdoboza a nemzetüknek – akárcsak a Sándor-palota hazánknak. 

A pozsonyi Grassalkovich-kastély például csodás, hófehér rokokó stílusban épült, a mögötte lévő hatalmas, francia park pedig teljesen ingyen látogatható. Művészi szobrok, zöldellő sövények és szemet kápráztató szökőkutak szegélyezik a környéket. A palota előtti téren még a látványos őrségváltás is elcsíphető, ami hatalmas élmény a turistáknak.

Ha Horvátországba tervezel egy hétvégi kiruccanást, akkor a zágrábi Zoran Milanović villa és környéke ugyancsak gyönyörű látnivaló. Noha egy sűrű erdő mélyén rejtőzik, a hangulata és a luxusnegyed modern építészete a túrázók kedvence lehet. A kerítés mentén ott élő őzek és szarvasok is feltűnhetnek. 

Ha felcsigáztunk és azon gondolkodsz, hogy melyik köztársasági elnöki rezidencia épülete kerüljön fel a hétvégi nyaralási bakancslistádra, akkor ne habozz, tekintsd meg galériánkat a legimpozánsabb épületekről!

A bécsi Hofburg, a Habsburgok korábbi téli rezidenciája
A bukaresti Cotroceni-palota, amely egy 17. századi kolostor helyére épült
A prágai Hradzsin, a mindenkori köztársasági elnök hivatala
A belgrádi Új Palota, a szerb elnök hivatalos székhelye
Az ukrán Marijinszkij-palota Kijevben az ukrán elnök hivatalos ceremoniális rezidenciájaként
A szlovén elnöki hivatalnak és a miniszterelnöki kabinetnek otthont adó neoreneszánsz épület Ljubljana szívében
A bécsi Hofburg a világ egyik legnagyobb palotakomplexuma, amely évszázadokon át a Habsburgok téli rezidenciájaként szolgált. Az elnöki hivatal a palota úgynevezett Lipót-szárnyában (Leopoldinischer Trakt) található.

A bécsi Hofburg olyan hely, ahol mintha megállt volna az idő. Óriási történelmi belső udvarok és tágas külső terek ölelik körbe. Játszd le a videót, hogy te is részese lehess ennek a hihetetlen atmoszférának:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
