Gombás a paradicsom? Van egy filléres megoldás

A szódabikarbóna megállítja a gombás fertőzés terjedését a paradicsomon, de csak ha időben alkalmazzák.

A legjobb házi bio permetlé egy evőkanál szódabikarbónából, egy liter vízből és néhány csepp mosogatószerből készül.

Az édesítő hatásról sok szó esik, de a tudomány ezt nem támasztja alá – mutatjuk, mi az igazság.

Ha már egy ideje nevelgetsz a konyhakertedben paradicsomot, valószínűleg találkoztál már a leveleken feltűnő, akár egyik napról a másikra megjelenő fehéres foltokkal, barnuló szélekkel, vagyis a gombásodás jeleivel. A legtöbben ilyenkor gyors megoldást keresünk, a legtutibb kerti tippek között pedig szinte mindig felbukkan a szódabikarbóna. Vajon tényleg működik, vagy csak egy makacsul terjedő városi legenda?

Kerti tippek: mit csinál pontosan a szódabikarbóna?

Egy amerikai kertészeti blog tesztjében – amelyben három népszerű házi gombaölő szert hasonlítottak össze – hetente egyszer permeteztek szódabikarbóna-oldattal. Az első hét végére a gombás fertőzés 60 százalékkal visszaszorult az érintett növényeken.

Ennek oka, hogy a szódabikarbóna lúgos anyag. A gombák, amelyek a lisztharmatot vagy a Septoria-levélfoltbetegséget (apró barnás foltok a leveleken – a szerk.) okozzák, savas környezetben érzik jól magukat. Ha szódabikarbóna-oldatot permetezünk a levelekre, a felszín lúgossá válik, a gombaspórák pedig nem tudnak megtelepedni rajta.

Egy dolgot azonban tudni kell: a szódabikarbóna nem öli meg a gombát, csak megállítja a terjedését. Ha a fertőzés már előrehaladott, nem sokat ér; ám ha időben észreveszed a problémát, vagy csak óvatosságból permetezed meg a töveket párás, hűvös időben, akkor az nagyon is megéri.

Bio permetezés házilag – így csináld, hogy ne árts vele

Egy evőkanál szódabikarbóna, egy liter víz, néhány csepp mosogatószer – ennyi az egész. A mosogatószer azért kell, hogy a folyadék ne csússzon le a levélről, hanem megtapadjon rajta. Reggel permetezz, ne tűző napon – a leveleknek még aznap meg kell száradniuk, mert a tartósan nedves felület maga is kedvez a gombáknak.