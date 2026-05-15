Gombás a paradicsom? Van egy filléres megoldás

Ha már egy ideje nevelgetsz a konyhakertedben paradicsomot, valószínűleg találkoztál már a leveleken feltűnő, akár egyik napról a másikra megjelenő fehéres foltokkal, barnuló szélekkel, vagyis a gombásodás jeleivel. A legtöbben ilyenkor gyors megoldást keresünk, a legtutibb kerti tippek között pedig szinte mindig felbukkan a szódabikarbóna. Vajon tényleg működik, vagy csak egy makacsul terjedő városi legenda?
Egy amerikai kertészeti blog tesztjében – amelyben három népszerű házi gombaölő szert hasonlítottak össze – hetente egyszer permeteztek szódabikarbóna-oldattal. Az első hét végére a gombás fertőzés 60 százalékkal visszaszorult az érintett növényeken.
Ennek oka, hogy a szódabikarbóna lúgos anyag. A gombák, amelyek a lisztharmatot vagy a Septoria-levélfoltbetegséget (apró barnás foltok a leveleken – a szerk.) okozzák, savas környezetben érzik jól magukat. Ha szódabikarbóna-oldatot permetezünk a levelekre, a felszín lúgossá válik, a gombaspórák pedig nem tudnak megtelepedni rajta.
Egy dolgot azonban tudni kell: a szódabikarbóna nem öli meg a gombát, csak megállítja a terjedését. Ha a fertőzés már előrehaladott, nem sokat ér; ám ha időben észreveszed a problémát, vagy csak óvatosságból permetezed meg a töveket párás, hűvös időben, akkor az nagyon is megéri.
Egy evőkanál szódabikarbóna, egy liter víz, néhány csepp mosogatószer – ennyi az egész. A mosogatószer azért kell, hogy a folyadék ne csússzon le a levélről, hanem megtapadjon rajta. Reggel permetezz, ne tűző napon – a leveleknek még aznap meg kell száradniuk, mert a tartósan nedves felület maga is kedvez a gombáknak.
Szezonban elég egyszer, legfeljebb kétszer permetezni. Többször semmiképp sem ajánlott, mert a nátrium felgyülemlik a talajban és előbb-utóbb maga a növény látja kárát; a levelek elsárgulnak, a növekedés visszamarad. Ha a leveleken fehér lerakódást veszel észre, az már túladagolás jele – ilyenkor hagyj fel a permetezéssel, és egy-két napig csak tiszta vízzel locsold a töveket.
Hallottad már, hogy a szódabikarbóna édesebbé teszi a paradicsomot? Az ötlet logikusnak tűnik – ha a talaj lúgosabb lesz, a zöldség kevésbé savas, tehát édesebb. A valóságban azonban ez nem így működik. A paradicsom ízét a fajta és a növény általános egészsége határozza meg, nem az, hogy mit szórsz a tövére. Ha igazán édes paradicsomot szeretnél, válassz arra nemesített fajtát – a sárga koktélparadicsom-fajták például édesebbek a hagyományos típusoknál.
A szódabikarbóna nem csodaszer, de nem is kell annak lennie; gombák ellen, időben használva, a megfelelő adagban azonban nagyon jól működik.
