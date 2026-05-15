Paradicsom kezelése szódabikarbónával kerti tippek megfogadása után

Gombás a paradicsom? Van egy filléres megoldás

otthoni kertészkedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 13:45
Gombás folt van a paradicsomod levelén, te pedig számtalan, sokszor drágábbnál drágább tippet kapsz az eltüntetésére egyszerre több irányból? A legjobb kerti tippek között akad egy, amelyre a legtöbben nem gondolnak: szinte minden háztartásban megbújik valahol egy konyhai alapanyag, amely alig pár száz forintba kerül, és kifejezetten hatásos gomba ellen.
Bódogh Gabriella
  • A szódabikarbóna megállítja a gombás fertőzés terjedését a paradicsomon, de csak ha időben alkalmazzák.
  • A legjobb házi bio permetlé egy evőkanál szódabikarbónából, egy liter vízből és néhány csepp mosogatószerből készül.
  • Az édesítő hatásról sok szó esik, de a tudomány ezt nem támasztja alá – mutatjuk, mi az igazság.

Ha már egy ideje nevelgetsz a konyhakertedben paradicsomot, valószínűleg találkoztál már a leveleken feltűnő, akár egyik napról a másikra megjelenő fehéres foltokkal, barnuló szélekkel, vagyis a gombásodás jeleivel. A legtöbben ilyenkor gyors megoldást keresünk, a legtutibb kerti tippek között pedig szinte mindig felbukkan a szódabikarbóna. Vajon tényleg működik, vagy csak egy makacsul terjedő városi legenda?

Tavasszal sokat segíthetnek a különböző kerti tippek a zöldségek gondozásában. Fotó:  123RF

Kerti tippek: mit csinál pontosan a szódabikarbóna?

Egy amerikai kertészeti blog tesztjében – amelyben három népszerű házi gombaölő szert hasonlítottak össze – hetente egyszer permeteztek szódabikarbóna-oldattal. Az első hét végére a gombás fertőzés 60 százalékkal visszaszorult az érintett növényeken. 

Ennek oka, hogy a szódabikarbóna lúgos anyag. A gombák, amelyek a lisztharmatot vagy a Septoria-levélfoltbetegséget (apró barnás foltok a leveleken – a szerk.) okozzák, savas környezetben érzik jól magukat. Ha szódabikarbóna-oldatot permetezünk a levelekre, a felszín lúgossá válik, a gombaspórák pedig nem tudnak megtelepedni rajta.

Egy dolgot azonban tudni kell: a szódabikarbóna nem öli meg a gombát, csak megállítja a terjedését. Ha a fertőzés már előrehaladott, nem sokat ér; ám ha időben észreveszed a problémát, vagy csak óvatosságból permetezed meg a töveket párás, hűvös időben, akkor az nagyon is megéri.

Bio permetezés házilag – így csináld, hogy ne árts vele

Egy evőkanál szódabikarbóna, egy liter víz, néhány csepp mosogatószer – ennyi az egész. A mosogatószer azért kell, hogy a folyadék ne csússzon le a levélről, hanem megtapadjon rajta. Reggel permetezz, ne tűző napon – a leveleknek még aznap meg kell száradniuk, mert a tartósan nedves felület maga is kedvez a gombáknak.

Szezonban elég egyszer, legfeljebb kétszer permetezni. Többször semmiképp sem ajánlott, mert a nátrium felgyülemlik a talajban és előbb-utóbb maga a növény látja kárát; a levelek elsárgulnak, a növekedés visszamarad. Ha a leveleken fehér lerakódást veszel észre, az már túladagolás jele – ilyenkor hagyj fel a permetezéssel, és egy-két napig csak tiszta vízzel locsold a töveket.

Konyhakert gondozása – az édesítő hatásról őszintén

Hallottad már, hogy a szódabikarbóna édesebbé teszi a paradicsomot? Az ötlet logikusnak tűnik – ha a talaj lúgosabb lesz, a zöldség kevésbé savas, tehát édesebb. A valóságban azonban ez nem így működik. A paradicsom ízét a fajta és a növény általános egészsége határozza meg, nem az, hogy mit szórsz a tövére. Ha igazán édes paradicsomot szeretnél, válassz arra nemesített fajtát – a sárga koktélparadicsom-fajták például édesebbek a hagyományos típusoknál.

A szódabikarbóna nem csodaszer, de nem is kell annak lennie; gombák ellen, időben használva, a megfelelő adagban azonban nagyon jól működik.

Nézd meg, hogyan használd a szódabikarbónát a kertben:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
