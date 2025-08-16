Így védekezz hatékonyan a tuja betegségei ellen

A tuja betegségei miatt nem kell végérvényesen búcsút intenünk ennek a dekoratív, örökzöld növénynek. Elég, ha pár dologra odafigyelsz, mutatjuk, hogy mikre. Ezek a tuja betegségek elleni védekezés legfontosabb lépései.

A tuja betegségei sok kertet sújtanak.

Fotó: ThomsonD / Shutterstock

A tuja betegségek elleni védekezés legfontosabb lépései

Ezt tegyük, ha vízköves a tuja

A kemény víz a háztartásban rengeteg bosszúságot okoz, de a fenyőféléket is tönkreteheti. A vízben lévő ásványi anyagok egy részére szüksége van a növényeknek, de ha ezekből túl sokat juttatunk ki a kemény vizes öntözéssel, attól nemcsak a lomb lesz csúnya, de a növény általános állapotát is leronthatja.

A tuja leveleken fehéres, világosszürke lerakódások jelenhetnek meg. A vízben magas koncentrációban jelen lévő kalcium-karbonát kicsapódik a leveleken, de a talajban is számtalan problémát okozhat, aminek különféle jelei lehetnek a növényen.

A leveleken a kemény vizes öntözés hatására kicsapódó ásványi anyagok nemcsak esztétikai problémát jelentenek: a foltos területeken nem kap elegendő napfényt a növény, ez akadályozza a fotoszintézist. A növénynek nem lesz elegendő energiája, így a növekedés látványosan lassabb lesz.

Ha a fotoszintézis nem megy végbe megfelelően, nem termelődik elég klorofill, ami klorózishoz vezethet. A tuja és egyéb fenyőfélék levelei elkezdenek sárgulni, és ha nem kezeljük a problémát, később megbarnulnak, lehullanak, és csúcsszáradás is jelentkezhet.

Ha enyhe vízkőlerakódást látunk a tuja levelein, puha ronggyal vagy szivaccsal törölgessük le tiszta vízzel. Vastagabb vízkő esetén enyhén ecetes oldatot is használhatunk, egy rész ecetet három rész vízben oldjunk fel. Ennél töményebb oldat károsíthatja a növényt. A foltok eltávolítása után pedig figyeljünk arra, hogy öntözéskor a levelekre ne menjen víz: a növény tövét locsoljuk, ha automata öntöző van a kertben, irányítsuk el a lomboktól.

A tuja öntözése kulcsfontosságú, hogy egészségesek és szépek maradjanak a fáink.

Fotó: PawelKacperek / Shutterstock

A tuja locsolása és tápanyagigénye

A kemény víz a komolyabb problémákat a talajban okozza. A fenyőfélék savanyú talajban fejlődnek a legszebben, az ideális pH tartomány számukra 5,5 és 6,5 között van. A kemény vízben lévő kalcium-karbonát felhalmozódása a talajban megváltoztatja a pH-értéket, és a talajt annyira ellúgosíthatja, hogy a tuja levelei sárgulni, barnulni kezdenek.