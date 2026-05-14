Ki ne dobd a kávézaccot: olyan sütemény készül belőle, amiből mindenki kér még egy szeletet

Mindenki ismeri a klasszikus kávés süteményeket, gondolj csak a tiramisura vagy a cappuccino tortára. Azonban gondoltál már arra, hogy nemcsak a lefőzött kávéval, hanem a zaccal is feldobhatsz egy-egy desszertet? Ha eddig úgy tudtad, hogy csak a növények és a bőröd profitálhat az őrleményből, akkor van egy jó hírünk: a pocakodat is megtömheted vele! Ezt az egyszerű süteményreceptet készítsd el!

Próbáld ki ezt a pofonegyszerű süteményreceptet! / Fotó: Shutterstock

A kávézaccot nemcsak a kertben vagy a szépségápolásban vetheted be, hanem a konyhában is.

Ez a recept pofonegyszerű, és az egész család imádni fogja.

A finomság egészen különleges ízvilággal kecsegtet.

Kidobnád a kávézaccot? Pedig ezt az egyszerű süteményreceptet mennyeivé varázsolja

Kávézacc süteményben? Naná! A végeredmény pedig egy elképesztően finom kávés csokoládétorta, amivel a vendégeket is bátran kínálhatod. Ezért ha egy különleges, egyben pofonegyszerű süteményreceptet keresel, nem kell mást tenned, mint lejjebb görgetned, és összedobnod ezt a mennyei finomságot! Ugyanis a szárított kávézacc aranyat ér, liszttel keverve pedig megadja az édességnek az italra jellemző aromás jegyét.

Egyszerű kávés csokoládétorta, amiért az egész család odáig lesz

Ha a kávé- és csokoládérajongók táborát erősíted, ez az a süteményrecept, amit egyszerűen muszáj kipróbálnod. Ezért, ha van otthon egy kis kávézaccod, kösd fel a kötényedet, és dobd össze a mennyei desszertet, ami után mindenki megnyalja mind a tíz ujját!

A kávézaccot nemcsak a kertben vagy a szépségápolásban vetheted be, hanem a konyhában is. Fotó: Shutterstock

Hozzávalók:

30 dekagramm étcsokoládé

10 dekagramm fehér csokoládé (étcsokoládéval is helyettesíthető)

45 gramm vaj

30 gramm kávézacc

8 gramm sütőpor

0,6 deciliter tej

2 darab nagy tojás

Vanília aroma (ízlés szerint)

50 gramm cukor

30 gramm natúr kakaópor

1,5 deciliter kávé

Elkészítés:

Törd szét a csokoládét, majd a vajjal együtt olvaszd fel egy lábasban folyamatos kevergetés mellett. Add hozzá a tojásokat, a tejet és a vaníliát, majd az egészet keverd össze. Öntsd egy külön tálba a száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a kávézaccot, valamint a sütőport, és keverd össze. Ezt követően folyamatos kevergetés mellett add a lisztes keveréket apránként a csokoládés krémhez, hogy elkerüld a csomósodást. A tésztát öntsd egy kivajazott vagy sütőpapírral bélelt 18-20 centis tortaformába, szórd meg a tetejét cukorral és kakaóporral, locsold meg kávéval, majd mehet egy órára a 180 fokra előmelegített sütőbe. (Az utolsó 10 percben fedd le alufóliával.) Ha kész, vedd le róla az alufóliát, hagyd hűlni körülbelül egy órán át, ezután pedig borítsd ki a süteményt a formából.

A kávés süteményt tálalhatod csokoládészórással vagy csokoládéöntettel is.