Egy nagyon egyszerű süteményrecepttel készült kávés csokoládétorta szépen tálalva.

Ki ne dobd a kávézaccot: olyan sütemény készül belőle, amiből mindenki kér még egy szeletet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 12:15
Te is a kávéimádók táborát erősíted, azonban a kávézacc mindig a kukában landol? Akkor ne menj sehova, mert most egy olyan különleges, mégis egyszerű süteményreceptet mutatunk neked, amit az egész család imádni fog. Ebből a kávés csokoládétortából garantáltan mindenki repetázni akar majd!
Kelle Fanni
Mindenki ismeri a klasszikus kávés süteményeket, gondolj csak a tiramisura vagy a cappuccino tortára. Azonban gondoltál már arra, hogy nemcsak a lefőzött kávéval, hanem a zaccal is feldobhatsz egy-egy desszertet? Ha eddig úgy tudtad, hogy csak a növények és a bőröd profitálhat az őrleményből, akkor van egy jó hírünk: a pocakodat is megtömheted vele! Ezt az egyszerű süteményreceptet készítsd el!

Fotó: Shutterstock
  • A kávézaccot nemcsak a kertben vagy a szépségápolásban vetheted be, hanem a konyhában is.
  • Ez a recept pofonegyszerű, és az egész család imádni fogja.
  • A finomság egészen különleges ízvilággal kecsegtet.

Kávézacc süteményben? Naná! A végeredmény pedig egy elképesztően finom kávés csokoládétorta, amivel a vendégeket is bátran kínálhatod. Ezért ha egy különleges, egyben pofonegyszerű süteményreceptet keresel, nem kell mást tenned, mint lejjebb görgetned, és összedobnod ezt a mennyei finomságot! Ugyanis a szárított kávézacc aranyat ér, liszttel keverve pedig megadja az édességnek az italra jellemző aromás jegyét.

Egyszerű kávés csokoládétorta, amiért az egész család odáig lesz

Ha a kávé- és csokoládérajongók táborát erősíted, ez az a süteményrecept, amit egyszerűen muszáj kipróbálnod. Ezért, ha van otthon egy kis kávézaccod, kösd fel a kötényedet, és dobd össze a mennyei desszertet, ami után mindenki megnyalja mind a tíz ujját!

A kávézaccot nemcsak a kertben vagy a szépségápolásban vetheted be, hanem a konyhában is. Fotó: Shutterstock

Hozzávalók:

  • 30 dekagramm étcsokoládé
  • 10 dekagramm fehér csokoládé (étcsokoládéval is helyettesíthető)
  • 45 gramm vaj
  • 30 gramm kávézacc
  • 8 gramm sütőpor
  • 0,6 deciliter tej
  • 2 darab nagy tojás
  • Vanília aroma (ízlés szerint)
  • 50 gramm cukor
  • 30 gramm natúr kakaópor
  • 1,5 deciliter kávé

Elkészítés:

  1. Törd szét a csokoládét, majd a vajjal együtt olvaszd fel egy lábasban folyamatos kevergetés mellett.
  2. Add hozzá a tojásokat, a tejet és a vaníliát, majd az egészet keverd össze.
  3. Öntsd egy külön tálba a száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a kávézaccot, valamint a sütőport, és keverd össze.
  4. Ezt követően folyamatos kevergetés mellett add a lisztes keveréket apránként a csokoládés krémhez, hogy elkerüld a csomósodást.
  5. A tésztát öntsd egy kivajazott vagy sütőpapírral bélelt 18-20 centis tortaformába, szórd meg a tetejét cukorral és kakaóporral, locsold meg kávéval, majd mehet egy órára a 180 fokra előmelegített sütőbe. (Az utolsó 10 percben fedd le alufóliával.)
  6. Ha kész, vedd le róla az alufóliát, hagyd hűlni körülbelül egy órán át, ezután pedig borítsd ki a süteményt a formából.

A kávés süteményt tálalhatod csokoládészórással vagy csokoládéöntettel is.

Ebből a videóból egy másik kávézaccos desszert receptjét lesheted el:

