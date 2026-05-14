"Semmilyen sztárallűrje nem volt" – Anthony Hopkins nagybetűs ember volt Budapesten! Elárulták a Borsnak, mit tett Magyarországon

Anthony Hopkins az 1991-es A bárányok hallgatnak című klasszikussal tett szert világhírnévre, azóta pedig a filmes szakma egyik legnagyobb legendájaként tisztelhetjük. Dr. Hannibal Lecter megszemélyesítője 88 évesen sem lassít, folyamatosan dolgozik, páratlan karrierje során ráadásul Magyarországra is eljutott! 2011-ben A rítus című thrillert készítette nálunk, a forgatás hátteréről pedig most Burai Kálmán árult el részleteket a Borsnak.
Burai Kálmán, a The Plot Casting vezetője napjainkban saját ügynökséget irányít Magyarországon, de pályája elején még független casting ügynökként dolgozott nemzetközi produkciókban. Azóta is folyamatosan jelen van külföldi filmes munkákban, elsősorban statiszták és kisebb szereplők szervezésével. A szakmában töltött évei alatt olyan világsztárokkal találkozhatott és dolgozhatott együtt, akiket a többség csak a mozitermekben pillanthat meg. Az egyik forgatás során például egyik legnagyobb bálványával, az Oscar-díjas zsenivel, Anthony Hopkins-szal találta magát szembe!
„Több, mint száz produkcióban dolgoztam az évek alatt, és a mai napig aktívan részt veszek nemzetközi filmprodukciók munkájában. Vannak azonban találkozások, amelyek örökre megmaradnak. Anthony Hopkins ilyen volt számomra” – kezdte mesélni Kálmán, aki azt is elárulta, hogy kollégáival sokszor hiába állnak szemtől szemben a világ legnagyobb sztárjaival, közös élményeikről szinte semmilyen körülmények között nem beszélhetnek.
„A filmes világban a titoktartás alapvető és rendkívül fontos része a munkának. Ezeket a szabályokat maximálisan betartom, és a csapatomtól is ugyanilyen fegyelmet várok el. Sok olyan dolog van, amiről egyáltalán nem beszélhetünk, és szerintem ettől működik biztonságosan ez a szakma. Viszont vannak olyan emberi élmények, amelyek nem titkok, mégis örökre megmaradnak.”
A szigorú szabályok ellenére The Plot Casting ügynökség vezetője most mégis kivételt tett és pár apró részletet elárult az Anthony Hopkins oldalán töltött napokról, azokból az időkből, amikor a legenda A rítus (The Rite) című filmet forgatta Magyarországon.
„Ez még az az időszak volt, amikor nem digitálisan küldtük az anyagokat. A statiszták fotóit és karakteranyagait CD-re írva vittük ki a forgatási helyszínre. Miután odaértem, a kollégáim éppen kávészünetet tartottak, odamentem hozzájuk beszélgetni. Egyszer csak odalépett Anthony Hopkins, bemutatkozott, kezet fogott velünk, és teljesen természetesen elkezdett beszélgetni.”
Burai szerint Hopkins közvetlensége és embersége tette igazán emlékezetessé a találkozást. Az egyik ilyen pillanat az volt, amikor személyesen intézte el, hogy hölgy kollégái tökéletes bánásmódban részesüljenek!
Volt egy jelenet, ahol idősebb hölgy statiszták szerepeltek egy temetésnél. Az átállások alatt Anthony Hopkins szólt, hogy hozzanak nekik székeket, hogy le tudjanak ülni. Ez lehet, hogy kívülről apróságnak tűnik, de szerintem pontosan az ilyen pillanatok mutatják meg, milyen ember valaki valójában. Semmilyen sztárallűrje nem volt!
A casting ügynök szerint az ilyen élmények formálták a saját szakmai szemléletét is.
„Mindig nagyon érdekelt a method acting világa, Anthony Hopkins munkásságát pedig régóta követem. A Bárányok hallgatnak vagy a Hannibal számomra meghatározó filmek. Nyilván ilyenkor az ember nem rajongóként van jelen, hanem dolgozni megy, de attól még inspiráló élmény testközelből látni egy ilyen kaliberű színészt.”
Burai Kálmán úgy véli, a filmes világban végül mindig az ember számít a legtöbbet. Elmondása szerint mára ez lett ügynöksége alapelve is.
„Sokan kívülről csak a sztárt látják, de amikor együtt dolgozol valakivel, akkor már nem az a fontos, hogy mennyire híres, hanem hogy milyen ember van a ruha mögött. Számomra ez inspiráló igazán. Az emberi hozzáállás, a tisztelet és a közvetlenség sokkal többet jelent, mint bármilyen sztárstátusz. Ez a szemlélet ma már az ügynökségünk működését is teljesen meghatározza” – zárta a beszélgetést a filmes.
