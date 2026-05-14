Bilbao leghíresebb épülete, a Guggenheim Múzeum.

Felejtsd el Barcelonát – Ez a spanyol város olcsóbb, és a lábad se tapossák le

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 11:45
Budapestről is könnyen elérhető ez az alig ismert észak-spanyol drágakő, amely az utóbbi évek egyik legizgalmasabb felfedezése lehet a magyar utazók számára is. Ha egy megfizethető, mégis világvárosi élményt keresel, Bilbao látnivalói garantáltan nem okoznak majd csalódást.
Etédi Alexa
Amikor valaki spanyolországi kikapcsolódást tervez, a legtöbbeknek Barcelona vagy a déli partok jutnak eszébe, pedig az északi részen fekvő Bilbao látnivalói miatt Spanyolország egyik legkülönlegesebb célpontja lehet. A település az utóbbi évtizedekben hatalmas átalakuláson ment keresztül: egy szürke iparvárosból a modern építészet és a művészet fellegvárává vált.

Bilbao látnivalói közül a festői óváros mindenképpen megér egy kellemes sétát. Fotó: trabantos /  Shutterstock 
  • Olcsó és gyors: közvetlen járat Budapestről, 3 óra alatt ott vagy.
  • Gasztronómiai kánaán: pintxos-bárok és Európa legnagyobb fedett piaca vár.
  • Világörökségi látvány: futurisztikus múzeum és középkori negyed egy helyen.

Bilbao látnivalói az indusztriális múlt és a jövő tükrében

A baszkföldi város, Bilbao legismertebb jelképe a Frank Gehry által tervezett Guggenheim Múzeum, amelynek titánlemezei úgy csillognak a Nervión-folyó partján, mint egy futurisztikus hajó roncsai. A bejáratnál a virágokból álló, óriási kutyaszobor, Puppy fogadja az érkezőket, ami mára a város kabalájává vált.

A Frank Gehry által tervezett futurisztikus Guggenheim Múzeum tömbje a város talán legismertebb épülete. Fotó: MarcantonioBartelloni /  Shutterstock 

Aki azonban a történelmi gyökerekre is kíváncsi, annak az óváros, a Casco Viejo középkori hangulatú utcái között kell elvesznie. Itt található a Santiago-székesegyház és a híres Mercado de la Ribera is: ez Európa egyik legnagyobb fedett élelmiszerpiaca, ahol a helyi termelők portékái mellett friss alapanyagokból készült ételeket is kóstolhatunk. Bilbao környéke egyébként Európa egyik legrégebb óta lakott területe, ahol olyan világhírű Neandervölgyi-lelőhelyek találhatók, mint a barlangrajzairól nevezetes Altamira. 

Érdemes bebarangolni Bilbao óvárosát is, amely különleges homlokzatú épületekkel büszkélkedik. Fotó: Sun_Shine /  Shutterstock 

Túrázás és panoráma: a város felett

A baszk főváros nemcsak az épületeiről, hanem a természet közelségéről is híres. A várost zöldellő hegyek és dombok ölelik körbe, amelyek kiváló túraútvonalakat kínálnak az aktív pihenésre vágyóknak. Ha nem szeretnénk nagyot gyalogolni, de látni akarjuk a várost felülről, az Artxanda siklóval (Funicular de Artxanda) néhány perc alatt feljuthatunk a kilátóba, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik az egész folyóvölgyre.

A Bilbaot körülölelő dombok izgalmas túrákat kínálnak, ahonnan elképesztő panorámában lehet részünk. Fotó: saiko3p /  Shutterstock 

Egy másik technikai érdekesség a közeli Bizkaia-híd, amely a világ első függőhídja volt, ahol egy gondola szállítja az autókat és a gyalogosokat a folyó két partja között – ez az építmény az UNESCO Világörökség része, és mindössze egy rövid metróútra található a belvárostól. Bilbao tehát tökéletes választás azoknak, akik kerülik a tömeget, szeretik a jó ételeket, és egy autentikus, de modern európai várost keresnek.

Gasztronómiai mennyország és északi vendégszeretet

Bilbao és környéke a gasztronómia szerelmeseinek valóságos kánaán. A helyi étkezési kultúra gerincét a pintxos (ejtsd: pincsos) adja. Ezek a művészien összeállított, pálcikára tűzött falatkák szinte minden bár pultján ott sorakoznak. Egy-egy darab ára 2,5 és 4 euró között mozog, ami átszámítva körülbelül 1000–1600 forintot jelent. Érdemes több helyet is felkeresni, és mindenhol csak egy-két falatot enni egy pohár helyi fehérbor, a Txakoli mellé.

Ínycsiklandó pinchosok a La Ribera piacon. Fotó: IVAN VIEITO GARCIA /  Shutterstock 

Ha valaki hosszabb időre érkezik, érdemes ellátogatni a közeli San Sebastiánba is. Ez az óceánparti ékszerdoboz mindössze egy rövid autóútra vagy buszozásra van Bilbaótól, és a világ egyik legjobb éttermi szcénájával büszkélkedhet.

Utazási tudnivalók Budapestről

A magyar utazók számára Bilbao ma már karnyújtásnyira van. Budapestről a Wizz Air üzemeltet közvetlen járatokat, így nem kell átszállással bajlódni. A repülőút hossza – mint a szárazföldi Spanyolország esetében általában – nagyjából 3 óra, ami ideális egy hosszú hétvégére is.

A repülőjegyek ára – ha időben foglalunk – gyakran 12 000 és 25 000 forint között mozog irányonként, ami kifejezetten olcsónak számít a nyugat-európai árakhoz képest. A repülőtérről a belvárosba jutás is egyszerű: a helyi buszjáratokkal néhány euróért, azaz körülbelül 1200–1500 forintért percek alatt a központban lehetünk.

A Nervión-folyó mellett magasodó San Antón-templom és a San Antón-híd Bilbao óvárosában. Fotó: LouieLea /  Shutterstock 

Nézd meg videón is a lenyűgöző Bilbaót:

