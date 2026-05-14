Felejtsd el Barcelonát – Ez a spanyol város olcsóbb, és a lábad se tapossák le

Amikor valaki spanyolországi kikapcsolódást tervez, a legtöbbeknek Barcelona vagy a déli partok jutnak eszébe, pedig az északi részen fekvő Bilbao látnivalói miatt Spanyolország egyik legkülönlegesebb célpontja lehet. A település az utóbbi évtizedekben hatalmas átalakuláson ment keresztül: egy szürke iparvárosból a modern építészet és a művészet fellegvárává vált.

Bilbao látnivalói közül a festői óváros mindenképpen megér egy kellemes sétát. Fotó: trabantos / Shutterstock

Olcsó és gyors: közvetlen járat Budapestről, 3 óra alatt ott vagy.

közvetlen járat Budapestről, 3 óra alatt ott vagy. Gasztronómiai kánaán: pintxos-bárok és Európa legnagyobb fedett piaca vár.

pintxos-bárok és Európa legnagyobb fedett piaca vár. Világörökségi látvány: futurisztikus múzeum és középkori negyed egy helyen.

Bilbao látnivalói az indusztriális múlt és a jövő tükrében

A baszkföldi város, Bilbao legismertebb jelképe a Frank Gehry által tervezett Guggenheim Múzeum, amelynek titánlemezei úgy csillognak a Nervión-folyó partján, mint egy futurisztikus hajó roncsai. A bejáratnál a virágokból álló, óriási kutyaszobor, Puppy fogadja az érkezőket, ami mára a város kabalájává vált.

A Frank Gehry által tervezett futurisztikus Guggenheim Múzeum tömbje a város talán legismertebb épülete. Fotó: MarcantonioBartelloni / Shutterstock

Aki azonban a történelmi gyökerekre is kíváncsi, annak az óváros, a Casco Viejo középkori hangulatú utcái között kell elvesznie. Itt található a Santiago-székesegyház és a híres Mercado de la Ribera is: ez Európa egyik legnagyobb fedett élelmiszerpiaca, ahol a helyi termelők portékái mellett friss alapanyagokból készült ételeket is kóstolhatunk. Bilbao környéke egyébként Európa egyik legrégebb óta lakott területe, ahol olyan világhírű Neandervölgyi-lelőhelyek találhatók, mint a barlangrajzairól nevezetes Altamira.

Érdemes bebarangolni Bilbao óvárosát is, amely különleges homlokzatú épületekkel büszkélkedik. Fotó: Sun_Shine / Shutterstock

Túrázás és panoráma: a város felett

A baszk főváros nemcsak az épületeiről, hanem a természet közelségéről is híres. A várost zöldellő hegyek és dombok ölelik körbe, amelyek kiváló túraútvonalakat kínálnak az aktív pihenésre vágyóknak. Ha nem szeretnénk nagyot gyalogolni, de látni akarjuk a várost felülről, az Artxanda siklóval (Funicular de Artxanda) néhány perc alatt feljuthatunk a kilátóba, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik az egész folyóvölgyre.

A Bilbaot körülölelő dombok izgalmas túrákat kínálnak, ahonnan elképesztő panorámában lehet részünk. Fotó: saiko3p / Shutterstock

Egy másik technikai érdekesség a közeli Bizkaia-híd, amely a világ első függőhídja volt, ahol egy gondola szállítja az autókat és a gyalogosokat a folyó két partja között – ez az építmény az UNESCO Világörökség része, és mindössze egy rövid metróútra található a belvárostól. Bilbao tehát tökéletes választás azoknak, akik kerülik a tömeget, szeretik a jó ételeket, és egy autentikus, de modern európai várost keresnek.