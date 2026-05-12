„Enyém lett a gyerek” – Köllő Babett megszólalt a házasságáról: így élnek együtt a férjével

Köllő Babett neve mára összefonódott a csillogással és a határozott fellépéssel, de a magánéletét mindig próbálta egyfajta egészséges egyensúlyban tartani. Exkluzív interjúnkban most bepillantást engedett a mindennapjaikba, és lerántotta a leplet arról a bizonyos „nadrághordásról”, ami sokak szerint alapfeltétele a dinamikus személyiségének.

Köllő Babett lánya felnéz az édesanyjára, de nem szeretne hasonló pályára lépni (Fotó: Bors)

Vajon ki hordja a nadrágot otthon Köllő Babettéknél?

A színésznő őszintén és humorral reagált a felvetésre, miszerint ő irányítaná otthon a szálakat. Mint mondja, férje, Szabó András, rendkívül okos stratéga, aki pontosan tudja, hogyan kezelje virális természetű feleségét.

Én ezzel úgy vagyok, hogy András egy nagyon okos férfi. Addig a pillanatig, amíg ő is egyetért a döntésemmel, addig bőszen hagyja, hogy azt érezzem, hogy egyébként ezt én gondoltam így...

– nevetve kezdte mesélni lapunknak Babett. Hozzátette, hogy ez a klasszikus felállás náluk inkább egyfajta jól működő színjáték:

Csak addig csinálja ezt a »persze mindenben az asszony dönt« műsort, amíg ezzel ő maga is egyetért. Abban a pillanatban, hogy nem, akkor azért változik a felállás.

Köllő Babett férje felel a ház körüli teendőkért (Fotó: Mediaworks Archív)

Leosztott területek: „Enyém lett a gyerek”

Hogy elkerüljék a hétköznapi darálót és a folyamatos adminisztratív egyeztetéseket, a házaspár tudatosan felosztotta egymás között az életüket. Babett szerint erre azért volt szükség, mert a napi teendők „teljes őrületet” képesek okozni.

Mi leosztottuk területekre a kis életünket. A műszaki dolgok tartoznak Andráshoz, meg a kerttel kapcsolatos dolgok, amivel én nem szeretnék annyira foglalkozni. Enyém lett a gyerek és a gyerekkel kapcsolatos dolgok

– avatott be kapcsolatuk részleteibe. Ez a rendszer segít abban is, hogy az estéik ne csak a teendők kipipálásáról szóljanak. Rájöttek ugyanis, hogy ha mindenki elkezdi sorolni a napi elintéznivalókat, elmegy az idő a valódi egymásra figyeléstől. „Megfogadtuk, hogy mindenki csak akkor szól, ha gáz van, vagy ha valami eldöntendő kérdés van. Ne csak a checklistet pörgessük végig.”

Köllő Babett fiatalon nem így képzelte el a gyereknevelést (Fotó: hot! magazin/DFP)

Nevelés, amit a gyerek szeme ír felül

Babett nevelési elvei is sokat változtak az évek alatt. Bár eredetileg azt hitte, követni fogja édesanyja szigorú módszereit, Milla születése mindent átírt.

Belenéztem a születése után a csodálatos szemeibe, és ahogy nőtt, egyre inkább elvarázsolt. Hiába döntesz el bármit, abban a pillanatban a gyerek felülírja

– vallotta be. Rájött, hogy Millát nem lehet parancsszóval irányítani, mert akkor csak megmakacsolja magát. „Szerintem minden gyerek más lelkület. Vele nem lehet azt, hogy márpedig megmondtam, hogy az lesz. De ha leülteted, megsimogatod, és azt mondod, hogy »figyelj cicuka, mi lenne ha?«, úgy működik.”