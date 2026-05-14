Figyelmeztetést kapott a Liverpool, ezt az egy dolgot nem engedhetik meg

Létfontosságúnak tartja a liverpooli kötődésű futballistákat egykori klubja számára Steven Gerrard. A korábbi csapatkapitány szerint Curtis Jonest – akinek hamarosan lejár a szerződése, de a hírek szerint a hosszabbítási tárgyalások nem haladnak – nem engedhetik el az Anfieldről.
Curtis Jones gyerekkora óta a Liverpool játékosa, jelenlegi szerződése 2027-ig szól, és bár a hírek szerint szívesen maradna a Vörösöknél – ha meghatározó szerepet kap – a hosszabbítási tárgyalások nem haladnak.
Az akadémiai rendszer kulcsfontosságú a klubunknál. Fontos, hogy továbbra is saját nevelésű játékosokat termeljünk ki
– idézi Steven Gerrard malajziai rádióinterjúját az Origo.
Az egykori csapatkapitány szerint azok a játékosok, akik Liverpoolban nőnek fel, értik a város, a szurkolók és a klub elvárásait.
Én nem engedném el Curtis Jonest. Azt kívántam, hogy Trent se hagyjon el minket.
Mint ismert, Alexander-Arnold tavaly igazolt a Real Madridhoz. Steven Gerrard szerint természetesen minden játékosnak joga van a saját karrierjéről dönteni, de többek közt a saját példája is mutatja, mennyire fontos szerepet töltenek be a saját nevelésű játékosok Liverpoolban.
