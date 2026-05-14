KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Figyelmeztetést kapott a Liverpool, ezt az egy dolgot nem engedhetik meg

Curtis Jones
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 11:55
LiverpoolSteven Gerrard
Steven Gerrard nem engedné el a Liverpool középpályását. Curtis Jones jövője viszont továbbra is bizonytalan.
B.
A szerző cikkei

Létfontosságúnak tartja a liverpooli kötődésű futballistákat egykori klubja számára Steven Gerrard. A korábbi csapatkapitány szerint Curtis Jonest – akinek hamarosan lejár a szerződése, de a hírek szerint a hosszabbítási tárgyalások nem haladnak – nem engedhetik el az Anfieldről.

Curtis Jones a Liverpool labdarúgója
Steven Gerrard szerint a Liverpoolnak nem szabad elengedni Curtis Jonest / Fotó: AFP

Curtis Jones Liverpoolban marad?

Curtis Jones gyerekkora óta a Liverpool játékosa, jelenlegi szerződése 2027-ig szól, és bár a hírek szerint szívesen maradna a Vörösöknél – ha meghatározó szerepet kap – a hosszabbítási tárgyalások nem haladnak.

Az akadémiai rendszer kulcsfontosságú a klubunknál. Fontos, hogy továbbra is saját nevelésű játékosokat termeljünk ki

– idézi Steven Gerrard malajziai rádióinterjúját az Origo.

Az egykori csapatkapitány szerint azok a játékosok, akik Liverpoolban nőnek fel, értik a város, a szurkolók és a klub elvárásait.

Én nem engedném el Curtis Jonest. Azt kívántam, hogy Trent se hagyjon el minket.

Mint ismert, Alexander-Arnold tavaly igazolt a Real Madridhoz. Steven Gerrard szerint természetesen minden játékosnak joga van a saját karrierjéről dönteni, de többek közt a saját példája is mutatja, mennyire fontos szerepet töltenek be a saját nevelésű játékosok Liverpoolban.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu