Pénteken az egész ország megdöbbent, amikor Szabó Zsófi bejelentette: második gyermekével várandós. Akkor az örömhírhez ennyit írt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban”.

Szabó Zsófi férjhez ment: ez a férfi a második gyermekének édesapja

Mindenki találgatta, hogy vajon ki lehet a boldog édesapa, hiszen a gyönyörű műsorvezető féltve őrizte magánéletét. Korábban csak annyit lehetett tudni, hogy egy szír üzletemberrel van együtt, ám 2025-ben már a szakításukról lehetett olvasni.

Ő Szabó Zsófi gyermekének az apja

Lapinformációk szerint azonban Szabó Zsófi mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot és egy titkos esküvőn már össze is kötötték az életüket.

Abou Watfa luxusékszerekkel és méregdrága karórákkal foglalkozik, a családja által alapított vállalkozás, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedője. 1992-ben Bassam Abou Watfa is a családi vállalkozásban kezdett dolgozni, és a cég ma már több mint 17 nemzetközileg elismert márkát képvisel Szíriában. De a vállalkozás az európai kontinensen is megvetette a lábát. Abou Watfa nevéhez köthető a Marquise Budapest, egy luxusórákra és ékszerekre szakosodott üzlet Budapest szívében, az Erzsébet téren, a Kempinski Hotel épületében. Ez az üzlet hivatalos viszonteladója olyan márkáknak, mint a Hublot, a Roger Dubuis, a Messika, a Gucci és a Jaeger-LeCoultre.