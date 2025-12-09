Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Zserbó helyett ezt készítsd karácsonyra – A legfinomabb sütés nélküli desszert

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:15
süteményreceptsütemény
Valljuk be, a karácsonyi sütés-főzés nem mindenki kedvence. A hosszadalmas és bonyolult receptek után, itt a felüdülés: egy egyszerű karácsonyi süti, ami mindenki kedvence lesz! Nem nem a zserbó az!
Bors
A szerző cikkei

Te sem szeretsz órák hosszat állni a konyhában, hogy végre elkészülj a karácsonyi sütéssel? Sokan érezzük úgy, hogy a karácsonyi időszakban a konyha szinte második otthonunkká válik – órákig tartó sütés-főzés, bonyolult receptek és hosszú előkészületek jellemzik ezt az időszakot. De miért ne lehetne egyszerűbben is ünnepi hangulatot varázsolni az asztalra? Íme egy szupergyors és elképesztően finom karácsonyi süti, ha unod a zserbót!

Nagymama és unokája zserbó helyett kókuszos kockát készítenek.
Zserbó helyett ezt készítsd karácsonyra – A legfinomabb sütés nélküli desszert
Fotó: fizkes /  Shutterstock 
  • A rumost-kókuszos kocka nemcsak finom, hanem gyorsan, ráadásul fillérekből elkészíthető.
  • A rumos-kókuszos kocka hozzávalói.
  • Így készítsd el egyszerűen.

Zserbó helyett ezt készítsd el a családnak

A rumos-kókuszos kocka egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis isteni finom sütemény, amely garantáltan elfogy az utolsó morzsáig. Ez a sütemény nemcsak gyors és finom, de előre is elkészíthető, így a nagy rohanásban is marad időd pihenni vagy a szeretteiddel lenni. A rumos ízvilág a felnőttek kedvence lehet, de rumaromával gyerekbaráttá is tehető. Hűtőben napokig eláll, sőt, minél tovább pihen, annál jobban összeérnek az ízek. Ráadásul sem sütőt, sem különleges hozzávalókat nem igényel – minden megtalálható hozzá a legtöbb konyhában. Ez a recept igazi karácsonyi jolly joker! 
Ha eddig a zserbó volt a család kedvence, idén lehet, hogy trónfosztásra kerül sor – ez a süti ugyanis mindenkit levesz a lábáról, miközben neked alig 20 percet kell a konyhában töltened! 

Rumos-kókuszos kocka

Hozzávalók

A tésztához:

  • 30 dkg darált keksz
  • 6 ek cukor
  • 2 ek cukrozatlan kakaópor
  • 3 ek rum vagy rumaroma 
  • 1,5 dl tej
  • 12 dkg vaj

A kókuszos krémhez:

  • 6 dl tej
  • 15 dkg vaj
  • 15 dkg cukor
  • 1 csipetsó
  • 6 ek búzadara
  • csokoládéreszelék
  • 20 dkg kókuszreszelék + a szóráshoz
Rumos-kókuszos kocka zserbó helyett.
Egyszerű karácsonyi sütemény recept, ha már unod a zserbót
Fotó: Forrás: Mindmegette

Elkészítés:

1. A rumos-kókuszos kocka elkészítéséhez a darált kekszet összekeverjük a cukorral, a kakaóporral, a rummal (vagy rumaromával),  a tejjel és a vajjal. Összedolgozzuk, majd a masszát egy tál aljába nyomkodjuk.

2. A tejet összefőzzük a vajjal, a cukorral, a sóval és a búzadarával. Amikor besűrűsödik, levesszük a tűzről, és belekeverjük a kókuszreszeléket.
3. A masszát egyenletesen a kakaós alapra kenjük, megszórjuk kókuszreszelékkel, és néhány órára a hűtőbe tesszük. Kockára vágva, csokireszelékkel megszórva tálaljuk.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

