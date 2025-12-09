Zserbó helyett ezt készítsd karácsonyra – A legfinomabb sütés nélküli desszert

Te sem szeretsz órák hosszat állni a konyhában, hogy végre elkészülj a karácsonyi sütéssel? Sokan érezzük úgy, hogy a karácsonyi időszakban a konyha szinte második otthonunkká válik – órákig tartó sütés-főzés, bonyolult receptek és hosszú előkészületek jellemzik ezt az időszakot. De miért ne lehetne egyszerűbben is ünnepi hangulatot varázsolni az asztalra? Íme egy szupergyors és elképesztően finom karácsonyi süti, ha unod a zserbót!
A rumos-kókuszos kocka egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis isteni finom sütemény, amely garantáltan elfogy az utolsó morzsáig. Ez a sütemény nemcsak gyors és finom, de előre is elkészíthető, így a nagy rohanásban is marad időd pihenni vagy a szeretteiddel lenni. A rumos ízvilág a felnőttek kedvence lehet, de rumaromával gyerekbaráttá is tehető. Hűtőben napokig eláll, sőt, minél tovább pihen, annál jobban összeérnek az ízek. Ráadásul sem sütőt, sem különleges hozzávalókat nem igényel – minden megtalálható hozzá a legtöbb konyhában. Ez a recept igazi karácsonyi jolly joker!
Ha eddig a zserbó volt a család kedvence, idén lehet, hogy trónfosztásra kerül sor – ez a süti ugyanis mindenkit levesz a lábáról, miközben neked alig 20 percet kell a konyhában töltened!
1. A rumos-kókuszos kocka elkészítéséhez a darált kekszet összekeverjük a cukorral, a kakaóporral, a rummal (vagy rumaromával), a tejjel és a vajjal. Összedolgozzuk, majd a masszát egy tál aljába nyomkodjuk.
2. A tejet összefőzzük a vajjal, a cukorral, a sóval és a búzadarával. Amikor besűrűsödik, levesszük a tűzről, és belekeverjük a kókuszreszeléket.
3. A masszát egyenletesen a kakaós alapra kenjük, megszórjuk kókuszreszelékkel, és néhány órára a hűtőbe tesszük. Kockára vágva, csokireszelékkel megszórva tálaljuk.
