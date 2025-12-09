Te sem szeretsz órák hosszat állni a konyhában, hogy végre elkészülj a karácsonyi sütéssel? Sokan érezzük úgy, hogy a karácsonyi időszakban a konyha szinte második otthonunkká válik – órákig tartó sütés-főzés, bonyolult receptek és hosszú előkészületek jellemzik ezt az időszakot. De miért ne lehetne egyszerűbben is ünnepi hangulatot varázsolni az asztalra? Íme egy szupergyors és elképesztően finom karácsonyi süti, ha unod a zserbót!

Zserbó helyett ezt készítsd karácsonyra – A legfinomabb sütés nélküli desszert

Fotó: fizkes / Shutterstock

A rumost-kókuszos kocka nemcsak finom, hanem gyorsan, ráadásul fillérekből elkészíthető.

A rumos-kókuszos kocka hozzávalói.

Így készítsd el egyszerűen.

Zserbó helyett ezt készítsd el a családnak

A rumos-kókuszos kocka egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis isteni finom sütemény, amely garantáltan elfogy az utolsó morzsáig. Ez a sütemény nemcsak gyors és finom, de előre is elkészíthető, így a nagy rohanásban is marad időd pihenni vagy a szeretteiddel lenni. A rumos ízvilág a felnőttek kedvence lehet, de rumaromával gyerekbaráttá is tehető. Hűtőben napokig eláll, sőt, minél tovább pihen, annál jobban összeérnek az ízek. Ráadásul sem sütőt, sem különleges hozzávalókat nem igényel – minden megtalálható hozzá a legtöbb konyhában. Ez a recept igazi karácsonyi jolly joker!

Ha eddig a zserbó volt a család kedvence, idén lehet, hogy trónfosztásra kerül sor – ez a süti ugyanis mindenkit levesz a lábáról, miközben neked alig 20 percet kell a konyhában töltened!

Rumos-kókuszos kocka

Hozzávalók

A tésztához:

30 dkg darált keksz

6 ek cukor

2 ek cukrozatlan kakaópor

3 ek rum vagy rumaroma

1,5 dl tej

12 dkg vaj

A kókuszos krémhez:

6 dl tej

15 dkg vaj

15 dkg cukor

1 csipetsó

6 ek búzadara

csokoládéreszelék

20 dkg kókuszreszelék + a szóráshoz

Egyszerű karácsonyi sütemény recept, ha már unod a zserbót

Fotó: Forrás: Mindmegette

Elkészítés:

1. A rumos-kókuszos kocka elkészítéséhez a darált kekszet összekeverjük a cukorral, a kakaóporral, a rummal (vagy rumaromával), a tejjel és a vajjal. Összedolgozzuk, majd a masszát egy tál aljába nyomkodjuk.

2. A tejet összefőzzük a vajjal, a cukorral, a sóval és a búzadarával. Amikor besűrűsödik, levesszük a tűzről, és belekeverjük a kókuszreszeléket.

3. A masszát egyenletesen a kakaós alapra kenjük, megszórjuk kókuszreszelékkel, és néhány órára a hűtőbe tesszük. Kockára vágva, csokireszelékkel megszórva tálaljuk.