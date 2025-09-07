Elronthatatlan, pár perces desszert receptek – kezdőknek is pofonegyszerű

A napi rohanásban kevés időnk jut arra, hogy valami szuper és maradandó gasztrocsodát alkossunk a konyhában. Pedig igényünk lenne rá, de ha édesszájúak vagyunk, sokszor neki sem kezdünk a bonyolult recepteknek. Van egy jó hírünk, ha te is imádod a finomságokat, olvass tovább, ugyanis a Fanny magazin összegyűjtött 3 mennyei desszert receptet, amelyek szinte önmagukat készítik el.
Hozzávalók (4 adaghoz):
1. Az intelligens krémes elkészítéséhez a tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd félretesszük, amíg a többi alapanyagot összekeverjük.
2. A tojássárgákat a vaníliás cukorral habosra verjük, majd hozzáadjuk az olvasztott, puha vajat, a kristálycukrot és a reszelt citromhéjat. Ízlés szerint tehetünk hozzá egy kevés vaníliaaromát is. Laza mozdulatokkal alaposan kikeverjük az egészet.
3. A tojássárgás elegyhez folyamatos kevergetés mellett, felváltva hozzáöntjük a lisztet és a tejet. Addig keverjük, amíg sima masszát nem kapunk. Ezután összedolgozzuk az egészet a tojáshabbal. 4. Egy 20x30 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, és ebbe öntjük a masszát. A tepsit a hideg sütő legalsó rácsára tesszük, majd alsó-felső sütési módban 150 fokra bekapcsoljuk. Körülbelül 70 percig sütjük, a sütőből kivéve hagyjuk teljesen kihűlni. Kockákra vágva, porcukorral megszórva tálaljuk a desszertet.
1 adag 220 kcal
90 perc + hűtés
Hozzávalók (4 személyre):
1. Válasszuk külön a tojásfehérjét a sárgájától, majd tegyük ezeket két külön tálba. A fehérjéből verjünk kemény habot, majd tegyünk bele egy csipet sót.
2. Olvasszuk fel a vajat. Tegyük félre, és hagyjuk teljesen kihűlni.
3. Adjuk hozzá a tojássárgájához a vizet és a cukrot, öntsük hozzá a kihűtött vajat, és keverjük össze. Tegyük bele a tejet, keverjük hozzá a lisztet és a vaníliát. Dolgozzuk jól össze, és óvatosan adjuk hozzá a kemény habbá vert tojáshabot is.
4. Az elkészített masszát kivajazott, kilisztezett sütőformába tesszük, és előmelegített sütőben 180 fokon sütjük 60 percig. Hagyjuk kihűlni, szórjuk meg porcukorral.
5. Csak akkor szeleteljük, amikor kihűlt! Sütés közben háromrétegűvé válik a tészta, így lesz benne krém is.
1 adag 320 kcal
45 perc + hűtés
1. Készítsük elő az összes hozzávalót. A vajat egy kisebb tálkában tegyük fél percre mikróba, hogy megolvadjon.
2. Az olvasztott vajhoz adjuk hozzá a cukrot, keverjük jól össze, majd mehet bele a só, a szódabikarbóna és a tej. Miután ezeket is alaposan összekevertük, jöhetnek hozzá a csokidarabok, amiket igyekezzünk úgy eloszlatni, hogy jusson belőlük mindenhova. Végül dolgozzuk bele a lisztet is.
3. A kész masszából formázzunk kisebb golyókat, amiket helyezzünk egy olajjal kikent sütőpapírra. Óvatosan nyomkodjuk le őket tenyérrel, hogy szép vékony kekszformákat kapjunk.
4. Vegyünk elő egy tálat, ami jól bírja a mikrózást, és tegyünk rá annyi sütit, amennyi ráfér. Kezdjük el sütni a kekszeket másfél percig 800 watton. Ha úgy érezzük, hogy még nem jó az állaguk, akkor tegyük őket vissza egy rövid időre. A keksz vastagságától függ, milyen gyorsan sülnek át.
5. Hagyjuk kihűlni, mert csak majd ezután nyerik el a valódi kekszállagot. Lezárt fémdobozban akár hetekig tárolhatjuk.
1 darab 439 kcal
10 perc + hűtés
Ha az amerikai csokis kekszet készítenéd el, nézd meg az alábbi videót:
