Elronthatatlan, pár perces desszert receptek – kezdőknek is pofonegyszerű

A napi rohanásban kevés időnk jut arra, hogy valami szuper és maradandó gasztrocsodát alkossunk a konyhában. Pedig igényünk lenne rá, de ha édesszájúak vagyunk, sokszor neki sem kezdünk a bonyolult recepteknek. Van egy jó hírünk, ha te is imádod a finomságokat, olvass tovább, ugyanis a Fanny magazin összegyűjtött 3 mennyei desszert receptet, amelyek szinte önmagukat készítik el.

Isteni és egyszerű desszert recepteket hoztunk, amiket gond nélkül el tudsz készíteni.

Fotó: Shutterstock/Food is Love

Pofonegyszerű, gyors desszert receptek

Intelligens krémes recept

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 tojás

só

4 dkg vaníliás cukor

10 dkg cukor

11 dkg vaj

0,5 citrom

5 dl tej

12 dkg liszt

Elkészítés:

1. Az intelligens krémes elkészítéséhez a tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd félretesszük, amíg a többi alapanyagot összekeverjük.

2. A tojássárgákat a vaníliás cukorral habosra verjük, majd hozzáadjuk az olvasztott, puha vajat, a kristálycukrot és a reszelt citromhéjat. Ízlés szerint tehetünk hozzá egy kevés vaníliaaromát is. Laza mozdulatokkal alaposan kikeverjük az egészet.

3. A tojássárgás elegyhez folyamatos kevergetés mellett, felváltva hozzáöntjük a lisztet és a tejet. Addig keverjük, amíg sima masszát nem kapunk. Ezután összedolgozzuk az egészet a tojáshabbal. 4. Egy 20x30 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, és ebbe öntjük a masszát. A tepsit a hideg sütő legalsó rácsára tesszük, majd alsó-felső sütési módban 150 fokra bekapcsoljuk. Körülbelül 70 percig sütjük, a sütőből kivéve hagyjuk teljesen kihűlni. Kockákra vágva, porcukorral megszórva tálaljuk a desszertet.

1 adag 220 kcal

90 perc + hűtés

A krémes a magyarok egyik kedvenc süteménye, a 17. században találták fel Franciaországban, majd a 19. században honosodott meg Magyarországon.

Fotó: Shutterstock/SingerGM

Egyszerű torta recept

Hozzávalók (4 személyre):

4 tojás

1 csipet só

125 g vaj

1 bögre víz

1 bögre kristálycukor

2 bögre meleg tej

115 g liszt

1 teáskanál vanília

porcukor a szóráshoz

Elkészítés:

1. Válasszuk külön a tojásfehérjét a sárgájától, majd tegyük ezeket két külön tálba. A fehérjéből verjünk kemény habot, majd tegyünk bele egy csipet sót.

2. Olvasszuk fel a vajat. Tegyük félre, és hagyjuk teljesen kihűlni.

3. Adjuk hozzá a tojássárgájához a vizet és a cukrot, öntsük hozzá a kihűtött vajat, és keverjük össze. Tegyük bele a tejet, keverjük hozzá a lisztet és a vaníliát. Dolgozzuk jól össze, és óvatosan adjuk hozzá a kemény habbá vert tojáshabot is.