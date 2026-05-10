Pasztell süticsodák: ezek a tavaszi desszertek mindenkit levesznek a lábáról

Most, hogy megérkezett végre a valódi jó idő, és kisütött a nap, nemcsak a természet borul színekbe, hanem a konyhánk is új életre kel. A pasztell árnyalatok finom eleganciája tökéletesen illik a könnyed, légies tavaszi desszertekhez, amelyek nemcsak ízben, hanem látványban is elkápráztatnak.

Tavaszi desszertek recepttel: ezekkel a finomságokkal tarolhatsz a hétvégén

Legyen szó egy különleges alkalomról, egy családi összejövetelről vagy egy édes hétvégi kényeztetésről, ezek a mesébe illő tavaszi sütik garantáltan feldobják a hangulatod. A Fanny magazin ezúttal elhozott néhány ellenállhatatlan receptet, amelyekkel te is könnyedén varázsolhatsz színes, tavaszi édességeket az asztalra.

Bodzavirágkrémes égetett fánk

Hozzávalók:

A tésztához:

2 dl víz

5 dkg vaj

5 dkg zsír

1 csipet só

20 dkg liszt

5 tojás

A krémhez:

1 csomag vaníliás pudingpor

1,5 dl bodzaszörp

1,5 dl tej

1 citrom leve

1 ek. cukor

8 dkg puha vaj

1 dl tejszín

1 csomag vaníliás cukor

A tetejére:

15 dkg fehér csoki

bodzavirág

apró fehér cukrok

Égetett fánk bodzavirágos krémmel: egy igazán különleges tavaszi finomság.

Elkészítés:

Először az égetett tésztát készítjük el. Egy fazékban felforraljuk a vizet a sóval és a kétféle zsiradékkal. Folyamatos keverés mellett beleöntjük a lisztet, és kevergetve nagyon sűrűre főzzük. Levesszük a tűzről, és egyesével beledolgozzuk az egész tojásokat. Ehhez célszerű elektromos habverőt használni. Egy nagy tepsibe sütőpapírt terítünk. Egy habzsák vagy egy evőkanál segítségével kis kupacokat rakunk a tésztából, jó messzire egymástól, mert nagyon meg fognak nőni. 200 fokra előmelegített sütőben sütjük 10 percig, majd levesszük a hőfokot 180 fokra, és még körülbelül 15 percen át sütjük. Ha kész, rácsra tesszük, kihűtjük. A krémhez először megfőzzük a vaníliás pudingport a tej és a bodzaszörp keverékében, hozzádolgozzuk a citromlevet, a vaníliás cukrot és az 1 evőkanál cukrot. Miután kihűlt, beleforgatjuk a kihabosított vajat és a habbá vert tejszínt. Csillagcsőrös habzsákba töltjük. A hideg fánkokat keresztben elvágjuk, beletöltjük a krémet. Megolvasztjuk a fehér csokit, és bevonjuk vele a levágott kalapokat. Mindegyikre teszünk egy-egy fürtöcske bodzavirágot, szórunk rá apró fehér cukrot. Ha megdermedt a csoki, a hab tetejébe nyomjuk a kalapkát.

Elkészítés: 85 perc

1 adag: 210 kcal

Panna cotta áfonyával és málnával

Hozzávalók: