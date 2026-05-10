Pasztell süticsodák: ezek a tavaszi desszertek mindenkit levesznek a lábáról

A pasztell árnyalatok nemcsak a dekorációban hódítanak, hanem a sütemények világában is egyre nagyobb teret kapnak. Ezek a tavaszi desszertek nemcsak a szemet, hanem az ízlelőbimbókat is elvarázsolják. Kóstold meg őket még ma!
Most, hogy megérkezett végre a valódi jó idő, és kisütött a nap, nemcsak a természet borul színekbe, hanem a konyhánk is új életre kel. A pasztell árnyalatok finom eleganciája tökéletesen illik a könnyed, légies tavaszi desszertekhez, amelyek nemcsak ízben, hanem látványban is elkápráztatnak.
Tavaszi desszertek recepttel: ezekkel a finomságokkal tarolhatsz a hétvégén
Legyen szó egy különleges alkalomról, egy családi összejövetelről vagy egy édes hétvégi kényeztetésről, ezek a mesébe illő tavaszi sütik garantáltan feldobják a hangulatod. A Fanny magazin ezúttal elhozott néhány ellenállhatatlan receptet, amelyekkel te is könnyedén varázsolhatsz színes, tavaszi édességeket az asztalra.
Bodzavirágkrémes égetett fánk
Hozzávalók:
A tésztához:
2 dl víz
5 dkg vaj
5 dkg zsír
1 csipet só
20 dkg liszt
5 tojás
A krémhez:
1 csomag vaníliás pudingpor
1,5 dl bodzaszörp
1,5 dl tej
1 citrom leve
1 ek. cukor
8 dkg puha vaj
1 dl tejszín
1 csomag vaníliás cukor
A tetejére:
15 dkg fehér csoki
bodzavirág
apró fehér cukrok
Elkészítés:
Először az égetett tésztát készítjük el. Egy fazékban felforraljuk a vizet a sóval és a kétféle zsiradékkal. Folyamatos keverés mellett beleöntjük a lisztet, és kevergetve nagyon sűrűre főzzük. Levesszük a tűzről, és egyesével beledolgozzuk az egész tojásokat. Ehhez célszerű elektromos habverőt használni.
Egy nagy tepsibe sütőpapírt terítünk. Egy habzsák vagy egy evőkanál segítségével kis kupacokat rakunk a tésztából, jó messzire egymástól, mert nagyon meg fognak nőni. 200 fokra előmelegített sütőben sütjük 10 percig, majd levesszük a hőfokot 180 fokra, és még körülbelül 15 percen át sütjük. Ha kész, rácsra tesszük, kihűtjük.
A krémhez először megfőzzük a vaníliás pudingport a tej és a bodzaszörp keverékében, hozzádolgozzuk a citromlevet, a vaníliás cukrot és az 1 evőkanál cukrot. Miután kihűlt, beleforgatjuk a kihabosított vajat és a habbá vert tejszínt. Csillagcsőrös habzsákba töltjük.
A hideg fánkokat keresztben elvágjuk, beletöltjük a krémet.
Megolvasztjuk a fehér csokit, és bevonjuk vele a levágott kalapokat. Mindegyikre teszünk egy-egy fürtöcske bodzavirágot, szórunk rá apró fehér cukrot. Ha megdermedt a csoki, a hab tetejébe nyomjuk a kalapkát. Elkészítés: 85 perc 1 adag: 210 kcal
Panna cotta áfonyával és málnával
Hozzávalók:
3 dl tejszín
2 dl tej
100 g cukor
100 g fehér csokoládé
1 kk. vaníliaőrlemény
300 g áfonya és málna vegyesen
1 kezeletlen citrom
6 lapzselatin
pár levél menta vagy citromfű
Elkészítés:
Egy kis lábasba öntjük a tejszínt és a tejet. Beletesszük a darabokra vágott fehér csokoládét, hozzákeverjük a vaníliaőrleményt. Mérsékelt hőfokon folyamatos keverés mellett elkezdjük melegíteni mindaddig, amíg a cukor és a fehér csokoládé tökéletesen fel nem olvad. Rögtön levesszük a tűzhelyről, és megvárjuk, amíg kézmelegre hűl.
Közben az áfonyát és a málnát turmixgépben simára dolgozzuk. Nagyobb lyukú szűrőn átpasszírozzuk. Nem baj, ha marad benne mag, de a nagyját kiszűrjük ezzel. Hozzákeverjük a citrom finomra reszelt héját is.
Hideg vízbe áztatjuk a zselatinlapokat. Ha a tejszínes keverék már annyira kihűlt, hogy a beledugott ujjunkat nem égeti, csak picit csípi, belerakjuk a felpuhult, kinyomkodott zselatinlapokat, és alaposan összedolgozzuk. Hozzákeverjük a gyümölcspürét, és elosztjuk négy tálkában.
A desszerteket egy éjszakára betesszük a hűtőszekrénybe, vagy egy órára a fagyasztóba. Tálalás előtt éles késsel óvatosan körbevágjuk. A tálkák alját pár pillanatra forró vízbe mártjuk, majd határozott mozdulattal egy-egy kistányérra pottyantjuk a megdermedt krémet. Gyümölccsel, menta- vagy citromfűlevelekkel díszítjük. Elkészítési idő: 40 perc + hűtés
Klasszikus macaron csilis csokoládéval
Hozzávalók (20 darabhoz):
A macaron héjakhoz:
100 g mandulaliszt vagy nagyon finomra darált mandula
100 g porcukor
40 g tojásfehérje
ételfesték (elhagyható)
100 g kristálycukor
35 ml víz
40 g tojásfehérje
A töltelékekhez:
300 g étcsokoládé
300 g tejszín
csilipor
Elkészítés:
Kézi habverővel összekeverjük a mandulalisztet a porcukorral egy nagy tálban. Átöntjük egy késes betétű robotgépbe, és – többször újraindítva a gépet – pár nyomással egynemű masszává daráljuk. Nem szabad túl sokáig keverni, mert akkor kicsapódik a zsiradék a mandulából, és tömör masszává áll össze a keverék.
Ha használunk ételfestéket, akkor azt hozzácseppentjük az egyik tojásfehérjéhez. Addig keverjük kézi habverővel, míg egyenletes színt nem kapunk. Óvatosan kell eljárni, nehogy habbá verjük a tojásfehérjét. Spatulával dolgozva a mandulalisztes keverékhez dolgozzuk.
Elkészítjük az olasz habcsókot. A kristálycukrot a vízzel együtt 118-120 fokra melegítjük. Ha a keverék hőfoka már elérte a 110 fokot, akkor a nem színezett tojásfehérjéket elkezdjük habbá verni. Lassú keverés mellett hozzácsurgatjuk a forró cukorszirupot. Addig habosítjuk, míg szoba-hőmérsékletűre nem hűl. Hozzáöntjük a megszínezett mandulalisztes keverékhez, és széles mozdulatokkal összekeverjük. Addig folytatjuk a keverést, míg olyan masszát nem kapunk, ami kicsit folyósabb, mint a piskótatészta, és széles szalagokban folyik le a spatuláról.
Egy nagy tepsibe sütőpapírt vagy szilikonos makaronsütő lapot terítünk. A masszát sima csőrrel felszerelt habzsákba töltjük, és fél diónyi adagokat nyomunk a papírra vagy a szilikonlapra. A tepsi alját megütögetve el tudjuk távolítani a felesleges levegőt. Szobahőmérsékleten hagyjuk állni 40-80 percig. Akkor jó, ha kicsit bebőrösödik a nyers massza, és ha az ujjunk hegyével óvatosan hozzáérünk, akkor nem ragad hozzá.
Ezután 135 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és légkeveréssel 15-18 percig sütjük. Légkeverés nélkül 150 fokon sütjük. A papírt vagy a szilikonlapot áthúzzuk egy rácsra, és csak akkor szedjük le a makaronhéjakat, ha teljesen kihűltek.
A töltelékhez apróra vágjuk az étcsokoládét, és beletesszük egy tálba. Ráöntjük a felforralt tejszínt, adunk hozzá egy csipet csiliport, és kevergetve egynemű krémmé dolgozzuk. Beleöntjük egy átlátszó fóliával kibélelt kisebb tepsibe, átlátszó fóliával le is takarjuk, és legalább egy órán át hűtjük. Végül habzsákba rakjuk.
A kihűlt makaronhéjak felére nyomunk egy-egy adag krémet, majd a tetejükre teszünk egy másik korongot. Tálalás előtt 1-2 órával érdemes megtölteni. Elkészítés: 75 perc + pihentetés
Vaníliás cupcake
Hozzávalók (12 darabhoz):
A tésztához:
115 g puha vaj
100 g kristálycukor
20 g vaníliás cukor
1 kk. vaníliaőrlemény
3 tojás
50 g tej
20 g joghurt
250 g finomliszt
1,5 k. sütőpor
1 csipet só
Az angolkrémhez:
2 tojássárgája (kb. 40 g)
40 g kristálycukor
40 g tejszín
vaníliaőrlemény
A töltelékhez:
angolkrém
12 szem magozott meggy (fagyasztott vagy befőtt)
A habhoz:
100 g mascarpone
20 g porcukor
200 g tejszín
1 kk. vaníliaőrlemény
A díszítéshez:
cukorgyöngyök
Elkészítés:
A tésztához robotgéppel kihabosítjuk a puha vajat a kristálycukorral és a vaníliás cukorral. Egyesével beledolgozzuk a három tojást, majd a joghurtot és a tejet is.
Egy másik tálban összekeverjük a száraz alapanyagokat, a lisztet, a sütőport, a csipetnyi sót és a vaníliaőrleményt. Fakanállal összeforgatjuk a két tál tartalmát. Lágy, éppen nem folyó masszát kell kapnunk.
Egy muffinsütő forma mélyedésibe papírkosárkákat teszünk, szétosztjuk köztük a tésztát úgy, hogy körülbelül a formák kétharmadát töltsük meg. 175 fokos sütőbe toljuk, és 15-18 perc alatt készre sütjük. Áttesszük egy sütőrácsra, és hagyjuk teljesen hidegre hűlni.
Elkészítjük az angolkrémet. Hőálló tálba tesszük a két tojássárgáját, a tejszínt és a kristálycukrot. Gőz fölé állítjuk, és addig kevergetjük, míg egy kicsit be nem sűrűsödik. Levesszük a gőzről, és hagyjuk kissé kihűlni. Kiskanállal egy nagy mélyedést vájunk a közepükbe. Belecsurgatunk mindegyik üregbe egy-egy adag angol krémet, belerakunk egy-egy szem meggyet.
A habhoz a mascarponét habosra keverjük a porcukorral és a vaníliaőrleménnyel. Folyamatos habverés közben több kisebb adagban hozzácsurgatjuk a tejszínt, és addig verjük tovább, míg szép kemény állagot nem kapunk. Csillagcsővel felszerelt habzsákba töltjük, és rányomjuk a töltött muffinok tetejére. Apró, színes cukorgyöngyökkel díszítjük. Elkészítés: 75 perc
Kakaós mignon
Hozzávalók:
A piskótához:
3 tojás
3 ek. liszt
3 ek. cukor
A krémhez:
2 tojás
2 ek. keményítő
10 dkg cukor
1 dl tejszín
5 dkg étcsokoládé
15 dkg puha vaj
2 ek. holland kakaó
A bevonathoz:
4,5 csésze porcukor
negyed csésze kukorica-, glükóz- vagy aranyszirup
negyed csésze víz
1 csomag vaníliás cukor
pár csepp piros ételfesték
színes cukorvirág és szórócukor a díszítéshez
Elkészítés:
A piskótához kemény habot verünk a fehérjékből, közben lassan hozzáadunk egy evőkanál cukrot. Egy másik tálban kihabosítjuk a tojássárgájákat két evőkanál cukorral. Több adagban hozzáforgatjuk a lisztet és a cukros tojáshabot. Egy nagy gáztepsibe sütőpapírt terítünk, vékonyan rákenjük a masszát. 180 fokon vékony piskótalapot sütünk belőle. Rácsra borítjuk, lehúzzuk róla a papírt, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Összekeverjük a két egész tojást a két evőkanál keményítővel, a cukorral és a tejszínnel, majd gőz felett sűrűre főzzük. Kevergetve kihűtjük, közben beleolvasztjuk a finomra vágott csokit is.
A puha vajat jól kihabosítjuk két evőkanál holland kakaóporral, majd összedolgozzuk a hidegre hűlt, főzött csokis krémmel.
A vékony piskótalapot hosszában három csíkra vágjuk. Az alsó lapra rákenjük a csokis krém felét, rányomjuk a középső piskótát, majd arra simítjuk a maradék krémet. A tetejére nyomjuk a felső lapot. Rövid időre a fagyasztóba tesszük, hogy könnyebb legyen majd felkockázni. Ha jól áthűlt, elővesszük, és egyforma kockákra vágjuk.
A mázhoz egy hőálló tálban összekeverjük a porcukrot, a vaníliás cukrot, a vizet és a szirupot. Gőz felé rakjuk, és addig keverjük, míg sűrű nem lesz. Ekkor pár csepp ételfestékkel rózsaszínre színezzük. Pár percig hagyjuk hűlni.
Villával a tál fölé tartunk egy-egy süteménykockát, és egy kanál segítségével körbecsurgatjuk a sűrű mázzal. Rácsra állítjuk, és rányomjuk a díszítésre szánt színes cukrokat. Figyeljünk arra, hogy a máz nagyon gyorsan megszárad.
Elkészítési idő: 120 perc 1 adag: 190 kcal
Jó étvágyat!
